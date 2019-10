Český vynález už prorazil v NHL. Virtuální realitu využívá Las Vegas

VIDEO: We sent @StormBuonantony and @ShaneHnidy into our virtual rink to test their VGK VR skills ?? Test yours at @CityNatlArena! https://t.co/qxVCrS8pNU Pro zobrazen� videa mus�te m�t zapnutou podporu JavaScriptu

We sent @StormBuonantony and @ShaneHnidy into our virtual rink to test their VGK VR skills Test yours at @CityNatlArena! https://t.co/qxVCrS8pNU