Druhá hvězdná šance pro Vegas. Basketbal skončil fiaskem, a tak zkouší hokej

Ačkoliv zápas nejblyštivějších klenotů zámořské soutěže rok od roku ztrácí na atraktivitě - proto se jej organizátoři snaží ozvláštňovat novými formáty -, jedná se o velký svátek.

Samotné utkání je jen vyvrcholením několikadenního programu, který necílí pouze na fanoušky příslušného sportu, ale celkově na komunitu a problémy pořadatelského města.

Kromě bitvy na ledě moderní T-Mobile Areny, jež byla slavnostně otevřená v roce 2016, chystá NHL v nevadské poušti i přehlídku maskotů, podpisové akce hvězd minulosti, fotografování se Stanley Cupem nebo mobilně vytvořené muzeum se zaměřením na afroamerické hokejisty a jejich úspěchy.

Prostě velkolepý podnik se vším všudy.

David Pastrňák při soutěži v přesnosti střelby na Utkání hvězd NHL.

Když ovšem v roce 2007 hostilo Las Vegas podobnou akci naposledy, nedopadlo vše zrovna podle představ.

Před sedmnácti lety tehdejší starosta Oscar Goodman nadšeně oznamoval, že se mu podařilo přesvědčit Davida Sterna, guvernéra NBA, aby přivedl utkání hvězd do města, které je známé především díky mimosportovním aktivitám.

O dva roky později skutečně do arény Thomas & Mack Center dorazily výběry toho nejlepšího, co basketbalová NBA v té době nabízela. Poprvé v historii se hrálo ve městě, které nemá v lize svého zástupce.

Na palubovce svedli ohromnou bitvu Kobe Bryant s LeBronem Jamesem, z níž nakonec odcházel přeci jen o trochu šťastnější první jmenovaný, jenž pomohl týmu Západní konference k vítězství 153:132. A spokojený Goodman si ve VIP lóži spokojeně mnul ruce. Takhle dostanu Vegas na basketbalovou mapu, takhle bude mít město brzy tým v NBA, říkal si.

Jenže čím optimističtěji mohlo působit to, co se dělo na hřišti, o to horší byly scény mimo arénu. Hlavním dějištěm se stal známý bulvár Strip, právě tam se odehrávaly momenty, kvůli kterým je dosud jediná All-Star akce ve Vegas dodnes tak známá.

Čtyři stovky zadržených

Město hříchu dostálo jedné ze svých známých přezdívek. I za normálních okolností bývá Vegas během víkendů divoké, nicméně tentokrát byla situace ještě daleko horší. Utkání hvězd dotáhlo do centra řadu menších či větších celebrit ze všemožných oborů, které měly jedno společné: chtěly si akci pořádně užít.

A tak kdybyste se snažili spočítat všechny party, které se tu noc ve městě konaly, zřejmě byste neuspěli. Bláznivá noc se závažnými následky.

V okresní vazební věznici Clark County přenocovalo 362 výtržníků, které policisté během řádění zadrželi. Tohle číslo navíc nezahrnuje zhruba další čtyři stovky „obvyklých“ zatčení, které tamní bezpečnostní složky během běžného víkendu udělají.

Na šílenou noc doplatil například vyhazovač Tommy Urbanski, jenž byl před podnikem Minxx Gentleman’s Club and Lounge postřelený a od pasu dolů ochrnul.

„Byl to tragický víkend. Zápas byl skvělý, ale co se dělo kolem, bylo hrozivé,“ smutnil starosta Goodman, jehož šance na basketbalový tým v Las Vegas rázem rapidně klesly.

Oblíbenou kratochvílí té noci se stalo močení na zdi supermoderních hotelů. Taxikáři si opakovaně stěžovali na pasažéry, kteří jim utekli bez placení. A ze střechy jednoho z kasin údajně padlo bezvládné tělo přímo před vyděšeného zaměstnance hotelu.

„Vůbec jsem se necítil bezpečně. Pokud jsem nemusel, tak jsem z hotelu nevycházel ven. Dokonce ani na jídlo. A po víkendu jsem pak viděl ta neuvěřitelná čísla zatčených,“ líčil tehdejší hráč Houston Rockets a jeden z účastníků zápasu Rafer Alston.

Podle neoficiálních statistik přilákalo hvězdné setkání vůbec nejvyšší počet „turistů“ v historii města. Podobné množství lidí přijíždí do Vegas pouze během každoročního rodea, nicméně v počtu výtržností se tyto dvě akce nedají srovnat.

Rasové problémy v akci

Jednou z výrazných potíží se stal i kulturní střet. Velká část návštěvníků, jež do Vegas dorazila, byla afroamerického původu. Což samo o sobě nic neznamená, nicméně tamní obyvatelé se cítili ohrožení.

„Nemůžete zpochybnit fakt, že tolik Afroameričanů během jednoho víkendu do Las Vegas předtím nikdy nepřijelo. Někteří lidé se kvůli kulturním odlišnostem báli,“ vykládal ligový guvernér Stern.

Stripem zněl hip hop, město bylo rázem jiné, než na které byli usedlíci zvyklí. A situaci nepomohlo ani zatčení Adama „Pacmana“ Jonese, známého černošského hráče amerického fotbalu, jenž se přimotal k výše zmíněnému postřelení vyhazovače, za což si vysloužil roční podmínku a 200 hodin veřejně prospěšných prací.

Vegaský hvězdný víkend se do basketbalové historie nezapsal zrovna šťastně. Zato co se týče hokeje, dělá si město zatím velice dobré jméno. Golden Knights hrají NHL od roku 2017, hned v premiérové sezoně se dostali do finále a okamžitě se zařadili mezi špičku soutěže.

Teď město dostává druhou šanci, při které může ukázat, že se z událostí let minulých poučilo. „Když se na to dívám zpětně, tak zdejší lidé prostě nebyli připravení. Všechno se ale změnilo. Vegas je jiné,“ je přesvědčená Christine Zimmermanová, která v době nepokojů pracovala jako barmanka v hotelu MGM Grand.

Po čtrnácti letech se Las Vegas stává centrem zámořského sportu, tentokrát hokeje. Laťku si první velkou akcí podobného typu nenastavilo vysoko...