Vynechal jsi MS? Olympiáda tě mine. Američané přehlíží vycházející hvězdu NHL

V týmu jednoho z hlavních aspirantů na zlato panuje obrovská konkurence. Letenky do Milána jsou mimořádným lákadlem, na každý post si dělá zálusk řada kandidátů.
Americká defenziva, to je radost pohledět! Široké množství možností, tolik výtečných hráčů. Spousta z nich zůstane doma, o olympijském snu si bude muset (zatím) nechat jen zdát.
Mezi zklamanými se téměř jistě objeví i Hutson
Jedenadvacetiletý střízlík (178 centimetrů, 75 kilogramů) s ladným bruslením, vytříbeným hokejovým myšlením a nesmírně šikovnýma rukama. Opora Montrealu, jedna z vycházejících hvězd zámořské soutěže.
I proto jeho absence na dvoudenním informačním kempu vyvolala rozruch. Není sice závazně dané, že na turnaj pod pěti kruhy vyrazí pouze hráči z vybrané čtyřiačtyřicítky, ale něco to ukazuje.
„Sám si uškodil, když v květnu nepřijel na mistrovství světa,“ osvětlil opomenutí mladíka s odkazem na nejmenované zdroje z hokejového prostředí novinář Marco D’Amico z webu RG.org.
Dávalo by to smysl. Vždyť generální manažer Bill Guerin, jenž má skladbu mužstva na starost, už několikrát zájemcům vzkazoval: „Chcete na olympiádu? Přijeďte na šampionát a ukažte se nám!“
Také proto vypadaly americké týmy nadupaněji než v minulosti. A ten letošní, vedený Thompsonem, Nazarem, Cooleym či Werenskim, získal po finálovém boji se Švýcary první zlato od roku 1960.
Důvody Hutsonovy neúčasti známy nejsou. Chtěl si odpočinout po náročné sezoně? Trápily ho zdravotní patálie? Kdo ví. Ale kdyby se na jaře k reprezentaci připojil, jeho olympijské šance by vzrostly.
Takhle ho pozvánka minula.
Mezi šestnáctku beků se naopak vešli Skjei, Vlasic nebo LaCombe, kteří ve svých týmech nezastávají tak výraznou roli a nedisponují elitními dovednostmi jako držitel Calder Trophy pro nejlepšího nováčka minulé sezony NHL. Ale zlato ze Stockholmu jim ve sbírce úspěchů nechybí...
„Vedení i trenéři na to evidentně hodně dají. Guerin by mohl poskládat dvě soupisky a pořád by Američané útočili na zlato. V takové konkurenci rozhodují opravdové maličkosti,“ poznamenal D’Amico.
V Hutsonův neprospěch ale hovoří i jiné faktory.
„Ano, v útočném pásmu je neuvěřitelný, ale potřebuje zlepšit defenzivu a hlavně zesílit. Porovnejte ho třeba s Calem Makarem. I on je úžasný, nesmírně kreativní, ale také houževnatý a schopný zvládat ty nejintenzivnější bitvy,“ uvedl Sergej Gončar, bývalý obránce Montrealu.
Olympijské klání se nasazením a tvrdostí bude podobat zápasům v play off zámořské soutěže. Ve stejném duchu probíhal také únorový turnaj Four Nations, kam Američané přivezli vskutku nadupanou sedmičku beků.
Faber, Fox, Hanifin, McAvoy, Sanderson, Slavin, Werenski.
Ideální mix zkušeností, mládí, ofenzivních schopností a zodpovědnosti. Kvůli zranění scházel Quinn Hughes, zadák, který je z hlediska fyzických parametrů (178 centimetrů, 82 kilogramů) Hutsonovi velmi podobný.
„To sice ano, ale toho při skládání nominace na olympiádu neopomenou. Nemohou, nesmí! Vždyť lepšího obránce nemají,“ prohlásil Gončar.
Velký talent musí na své hře i reputaci ještě zapracovat, ale zas tolik zoufat nemusí. Čas hraje v jeho prospěch, pořád je mu teprve jedenadvacet.
Pokud bude NHL dál posílat hokejové hvězdy na olympiádu, dostane ještě několik šancí proniknout do amerického výběru.