Premium

Získejte všechny články
jen za 99 Kč/měsíc

Vynechal jsi MS? Olympiáda tě mine. Američané přehlíží vycházející hvězdu NHL

Autor:
  16:04
Už teď, pět a půl měsíce před startem olympijských her, lze předpokládat, že některé nominace hokejových reprezentací vyvolají alespoň mírné pozdvižení. Zase přijdou na řadu diskuze, kdo v nich komu schází, kdo naopak přebývá. Američané překvapili už při zveřejnění 44 jmen na letní teambuilding. Není mezi nimi Lane Hutson, jeden z největších talentů současnosti a nejlepší nováček uplynulé sezony NHL.
Lane Hutson se usmívá poté, co vstřelil gól na MS proti Švédsku.

Lane Hutson se usmívá poté, co vstřelil gól na MS proti Švédsku. | foto: AP

David Pastrňák z Bostonu kontroluje puk před Lanem Hutsonem z Montrealu.
Marat Chusnutdinov (22) a Jakub Lauko (94) z Minnesota Wild’ sevřeli Lanea...
Americký obránce Cole Hutson (24) pozoruje, kterak puk po střele Jamese Hagense...
Juraj Slafkovský (vpravo) slaví gól Montreal Canadiens s Colem Caufieldem,...
34 fotografií

V týmu jednoho z hlavních aspirantů na zlato panuje obrovská konkurence. Letenky do Milána jsou mimořádným lákadlem, na každý post si dělá zálusk řada kandidátů.

Americká defenziva, to je radost pohledět! Široké množství možností, tolik výtečných hráčů. Spousta z nich zůstane doma, o olympijském snu si bude muset (zatím) nechat jen zdát.

Mezi zklamanými se téměř jistě objeví i Hutson

Jedenadvacetiletý střízlík (178 centimetrů, 75 kilogramů) s ladným bruslením, vytříbeným hokejovým myšlením a nesmírně šikovnýma rukama. Opora Montrealu, jedna z vycházejících hvězd zámořské soutěže.

I proto jeho absence na dvoudenním informačním kempu vyvolala rozruch. Není sice závazně dané, že na turnaj pod pěti kruhy vyrazí pouze hráči z vybrané čtyřiačtyřicítky, ale něco to ukazuje.

Tanečník na ledě, co dělí fanoušky. Umí divy, patří k oporám, i tak ho kritizují

„Sám si uškodil, když v květnu nepřijel na mistrovství světa,“ osvětlil opomenutí mladíka s odkazem na nejmenované zdroje z hokejového prostředí novinář Marco D’Amico z webu RG.org.

Dávalo by to smysl. Vždyť generální manažer Bill Guerin, jenž má skladbu mužstva na starost, už několikrát zájemcům vzkazoval: „Chcete na olympiádu? Přijeďte na šampionát a ukažte se nám!“

Také proto vypadaly americké týmy nadupaněji než v minulosti. A ten letošní, vedený Thompsonem, Nazarem, Cooleym či Werenskim, získal po finálovém boji se Švýcary první zlato od roku 1960.

Američtí hokejisté pózují s pohárem a zlatými medailemi na MS 2025.

Důvody Hutsonovy neúčasti známy nejsou. Chtěl si odpočinout po náročné sezoně? Trápily ho zdravotní patálie? Kdo ví. Ale kdyby se na jaře k reprezentaci připojil, jeho olympijské šance by vzrostly.

Takhle ho pozvánka minula.

Mezi šestnáctku beků se naopak vešli Skjei, Vlasic nebo LaCombe, kteří ve svých týmech nezastávají tak výraznou roli a nedisponují elitními dovednostmi jako držitel Calder Trophy pro nejlepšího nováčka minulé sezony NHL. Ale zlato ze Stockholmu jim ve sbírce úspěchů nechybí...

To jste nemuseli jezdit... Nováček sezony NHL dostal trofej v rámci tajné akce

„Vedení i trenéři na to evidentně hodně dají. Guerin by mohl poskládat dvě soupisky a pořád by Američané útočili na zlato. V takové konkurenci rozhodují opravdové maličkosti,“ poznamenal D’Amico.

V Hutsonův neprospěch ale hovoří i jiné faktory.

„Ano, v útočném pásmu je neuvěřitelný, ale potřebuje zlepšit defenzivu a hlavně zesílit. Porovnejte ho třeba s Calem Makarem. I on je úžasný, nesmírně kreativní, ale také houževnatý a schopný zvládat ty nejintenzivnější bitvy,“ uvedl Sergej Gončar, bývalý obránce Montrealu.

Christian Fischer (vlevo) se snaží zabránit v pohybu mladému obránci Laneu Hutsonovi.

Olympijské klání se nasazením a tvrdostí bude podobat zápasům v play off zámořské soutěže. Ve stejném duchu probíhal také únorový turnaj Four Nations, kam Američané přivezli vskutku nadupanou sedmičku beků.

Faber, Fox, Hanifin, McAvoy, Sanderson, Slavin, Werenski.

Ideální mix zkušeností, mládí, ofenzivních schopností a zodpovědnosti. Kvůli zranění scházel Quinn Hughes, zadák, který je z hlediska fyzických parametrů (178 centimetrů, 82 kilogramů) Hutsonovi velmi podobný.

Charlie McAvoy (vlevo) z Bostonu a Eetu Luostarinen z Floridy.

Americký zadák Quinn Hughes, hvězdný obránce hokejového Vancouveru

„To sice ano, ale toho při skládání nominace na olympiádu neopomenou. Nemohou, nesmí! Vždyť lepšího obránce nemají,“ prohlásil Gončar.

Velký talent musí na své hře i reputaci ještě zapracovat, ale zas tolik zoufat nemusí. Čas hraje v jeho prospěch, pořád je mu teprve jedenadvacet.

Pokud bude NHL dál posílat hokejové hvězdy na olympiádu, dostane ještě několik šancí proniknout do amerického výběru.

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Karlovy Vary vs. LitvínovHokej - - 26. 8. 2025:Karlovy Vary vs. Litvínov //www.idnes.cz/sport
26. 8. 17:00
  • 2.06
  • 4.30
  • 2.81
Osvětim vs. Frýdek-M.Hokej - - 26. 8. 2025:Osvětim vs. Frýdek-M. //www.idnes.cz/sport
26. 8. 17:00
  • 1.85
  • 4.14
  • 3.41
Kladno vs. LiberecHokej - - 26. 8. 2025:Kladno vs. Liberec //www.idnes.cz/sport
26. 8. 17:30
  • 2.35
  • 4.06
  • 2.47
Přerov vs. JihlavaHokej - - 26. 8. 2025:Přerov vs. Jihlava //www.idnes.cz/sport
26. 8. 17:30
  • 2.94
  • 4.30
  • 1.99
Třinec vs. OlomoucHokej - - 26. 8. 2025:Třinec vs. Olomouc //www.idnes.cz/sport
26. 8. 18:00
  • 1.55
  • 4.95
  • 4.34
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Rantanenova aféra. Hvězdný útočník včas nenastoupil do armády, čelí tučné pokutě

Jen pár hodin rozhodlo, že si hokejista Mikko Rantanen ve Finsku zadělal na malér. Pozornost v Evropě i v zámoří nyní přitahuje jeho pozdní reakce z dubna 2024. Hvězdný útočník se dle obvinění...

Čaloun o Slovanu: Co se stalo, je zemětřesení. Nejsme ani v sezoně nula

Děsil se amatérských podmínek, teď je za ně vlastně rád. Znamená to totiž, že ústecký hokej žije. Byť tedy spíš přežívá. „Co se tady stalo, je zemětřesení,“ rozhlédl se ústecký patriot Jan Čaloun po...

Litvínov ukázal nové dresy. Doma obleče žluté, orlice na hrudi ještě zůstala

Hokejový Litvínov představil dresy pro novou sezonu, mluví o inspiraci zámořskou NHL. Ponesou i speciální logo k osmdesátému výročí extraligového klubu. Barvy jsou tradiční, avšak kontrastnější než...

Mladý dříč pro Spartu, ze zámoří se vrací Raška. Moje přednost je být hajzl, vzkazuje

Nebývá úplně zvykem, že by se mladí hráči vraceli ze zámoří do týmů extraligových favoritů. O jeden takový počin se přesně tři týdny před startem soutěže zasloužila Sparta, která přivádí útočníka...

Zdravotní potíže vrcholových sportovců? Finové řeší Rantanenovu „modrou knížku“

Zpráva o hrozící vysoké pokutě pro Mikka Rantanena se ze Skandinávie rychle rozšířila až do zámoří, když se finský útočník zavčasu nedostavil na brannou službu. Velkou odezvu ale vyvolal i jiný bod...

Bitva o evropský trůn začíná. Ve hře jsou tři české celky, narazí na trpaslíky i giganty

Už ve čtvrtek startuje hokejová Liga mistrů. Její jedenácté sezony se zúčastní také tři české týmy (Kometa, Sparta, Hradec), které se ji pokusí vůbec poprvé ovládnout. Doposud ji dominovaly celky ze...

26. srpna 2025  14:45

Hokejová dvacítka se v Chomutově naladí na MS, fanouškům se předvede i Mrtka

Poslední společný test před mistrovstvím světa. Hokejová dvacítka se pod vedením trenéra Patrika Augusty představí od středy do neděle v Chomutově na Turnaji pěti zemí a domácí sestava je...

26. srpna 2025  14:10

Další rok v Ottawě. Útočník Jeník podepsal novou dvoucestnou smlouvu

Hokejový útočník Jan Jeník o rok prodloužil své působení v Ottawě. S vedením týmu NHL podepsal novou dvoucestnou smlouvu. Senators o tom informovali na webu. Finanční detaily pokračující spolupráce...

25. srpna 2025  20:31

Rutta si plácl se Ženevou. Bude vzorem, dostane hodně prostoru, hlásí manažer

Hokejový obránce Jan Rutta se po osmi letech vrací ze zámoří do Evropy. Pětatřicetiletý loňský mistr světa z Prahy a dvojnásobný vítěz Stanley Cupu podepsal dvouletou smlouvu se Servette Ženeva....

25. srpna 2025  13:58

Srdce a důraz Zábranský, ofenziva Král. Našli v Kometě ideální dvojici?

Když na jaře hráči hokejové Komety zvedali nad hlavy pohár pro mistry extraligy, experti viděli v týmu houževnatost, nadšení, ofenzivní sílu a totální obětavost, ztělesněnou zejména vítězem indexu...

25. srpna 2025  10:21

Plzeňští hokejisté se ve finále Südtirol Summer Classic proti Bolzanu neprosadili

Plzeňští hokejisté prohráli ve finále turnaje Südtirol Summer Classic s domácím Bolzanem 0:2. Svěřenci trenéra Josefa Jandače si připsali v pátém přípravném utkání na nový ročník extraligy druhou...

24. srpna 2025  22:23

Plzeňští hokejisté si po výhře nad Klotenem zahrají finále turnaje v Bolzanu

Plzeňští hokejisté vyhráli v úvodním utkání turnaje Südtirol Summer Classic nad Klotenem 3:0 a v neděli večer se ve finále utkají s domácím Bolzanem, které zdolalo Norimberk 2:1 v prodloužení....

23. srpna 2025  19:33

Držák Funk o Slovanu: Potřetí se dostat do dluhů, byli bychom pro smích

V ústeckém hokeji odepsal spoustu peněz, přesto Slovan neodepsal. Obránce, stěhovák a zahradník Ladislav Funk mu i po dvou sezonách planých slibů a bobtnajících dluhů dává další šanci. Novým...

23. srpna 2025  7:25

Mladá Boleslav v přípravě dál válí, dva góly dal Buchtele. Liberec a Vítkovice neuspěly

Hokejisté Mladé Boleslavi v přípravě na novou extraligovou sezonu nepoznali ani v šestém utkání přemožitele v základní hrací době. V pátečním duelu deklasovali Fehérvár 8:1. Týmy Liberce a Vítkovic...

22. srpna 2025  21:56

Zdravotní potíže vrcholových sportovců? Finové řeší Rantanenovu „modrou knížku“

Zpráva o hrozící vysoké pokutě pro Mikka Rantanena se ze Skandinávie rychle rozšířila až do zámoří, když se finský útočník zavčasu nedostavil na brannou službu. Velkou odezvu ale vyvolal i jiný bod...

22. srpna 2025

Litvínov ukázal nové dresy. Doma obleče žluté, orlice na hrudi ještě zůstala

Hokejový Litvínov představil dresy pro novou sezonu, mluví o inspiraci zámořskou NHL. Ponesou i speciální logo k osmdesátému výročí extraligového klubu. Barvy jsou tradiční, avšak kontrastnější než...

22. srpna 2025  14:11

Stačilo pár zápasů a už se dočká miliardy. Talent Nazar v NHL slaví rekordní smlouvu

Zažívá krásný rok. Frank Nazar letos v rámci amerického výběru ukořistil titul mistra světa, dostal pozvánku na předolympijský seznamovací kemp, teď i lukrativní kontrakt. V jedenadvaceti letech. Po...

22. srpna 2025  12:45

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.