Tanečník na ledě, co dělí fanoušky. Umí divy, patří k oporám, i tak ho kritizují

Stále je mu teprve 20 let, další narozeniny oslaví na Valentýna. A už teď patří k oporám týmu.

Pokud si totiž udrží nastavené tempo, měl by posbírat úctyhodných 68 bodů. V první, nováčkovské sezoně v NHL.

„A hlavně se při dívání na něj ohromně bavíte,“ prohodil jeho spoluhráč Kaiden Guhle.

Fun, zábava. Právě to jsou slova, která se ať už v angličtině, nebo češtině pár let s Hutsonem spojují.

Montrealský obránce Lane Hutson vytváří útočnou akci.

Když v šestnácti nastupoval do vývojového programu Spojených států, ihned skauty zaujal. Výjimečným bruslením, kdy roztancoval svoje nohy a stínující protihráči na něj jen těžko mohli reagovat. Také skvělým vedením puku a v neposlední řadě produktivitou.

Pokaždé okupoval přední příčky bodování týmů. Na mistrovství osmnáctek před třemi lety dokonce získal ocenění pro nejlepšího beka turnaje. Napadá vás: to musí být vskutku budoucí superstar, že?

Jenže u Hutsona se nevyskytovali pouze těšitelé, měl a stále má i řadu kritiků. Ale proč?

Vesměs jim šlo o jedno. Měli obavy, že se se svým stylem mezi dospělými nedokáže prosadit. Na bruslích jim připadal nestabilní, hlásili, že tyhle akrobatické kousky mu v NHL už nikdo nezbaští. Silnější soupeři mu nedají prostor a v osobních soubojích ho přetlačí.

Hutson totiž měřil v době draftu jen mírně přes 170 centimetrů a ačkoliv se podobní hráči v NHL už ukázali a v poslední době i prosadili do klíčových rolí jednotlivých klubů, u amerického zadáka se nevýhoda zdála být až příliš velká.

Jinak by na dražbě talentů určitě nespadl až na konec druhého kola, kde si ho ze 62. místa konečně vybral Montreal. Sám hráč na rozhovorech doložil lékařskou zprávu, že má mít pomalejší vývoj a ještě poroste.

Christian Fischer (vlevo) se snaží zabránit v pohybu mladému obránci Laneu Hutsonovi.

Vskutku se mírně vytáhl, ale dál patří k nejmenším. Ale co je zásadní, patří k nejmenším v NHL. Krok mezi nejlepší tedy zvládl.

„A své kvality prokazuje v každém zápase. Na ledě jsem ho ještě ani jednou neviděl zazmatkovat. Dělá dojem, že po přesunu se nemusel nijak měnit, pořád hraje stejně. A v tom je výjimečný,“ chválil ho spoluhráč Cole Caufield.

Předloni si Hutson zahrál na seniorském mistrovství, kde nasbíral šest bodů v devíti zápasech. Vynikl také na Bostonské univerzitě, kde strávil dvě sezony, a už na závěr minulé sezony se dvakrát mihl také v NHL s bilancí 0+2.

Teď je neproduktivnějším obráncem Canadiens, třetí i s útočníky. Zasloužil si místo na první přesilovce, vede i statistiky nováčků v celé NHL a míří za ziskem Calder Trophy.

I tak se ale kritiky stále nezbavil. Na sociálních sítích k němu mají zřejmě nejvíce výhrad fanoušci od rivalů z Toronta, kteří sráží pobláznění těch z Montrealu. Podle nich jsou Hutsonovy přešlapovačky a jiné kreace zbytečně nadhodnocovány a při hře prý ani zdaleka nejsou tolik efektivní.

Někdy tomu tak skutečně je, ovšem sami si můžete položit otázku, zdali by byli stejně kritičtí, kdyby Hutson oblékal dres právě Maple Leafs.

„Je chytrý, na ledě působí velmi vyzrále. U mladých hráčů je někdy problém, že se až moc snaží hrát na sebe a nemyslí především na tým. Lane ale tyto aspekty dokáže výborně vybalancovat,“ ocenil jeho výkony trenér Martin St. Louis.

Pravda, poměrně často ztrácí kotouče, ale to zkrátka vyplývá z jeho stylu hry, sebevědomí i věku. Stále zkouší, co mu vyjde, co si ještě může dovolit.

Když o kotouč přijde, okamžitě se vydá na stíhací jízdu do obrany a dělá maximum pro to, aby protihráči minimálně zabránil ve skórování. A to se mu při pohledu na statistiku plus mínus relativně daří, se čtyřmi body pod nulou patří spíše do týmového průměru.

Lane Hutson z Montrealu se rychle snaží zasunout puk do branky Dallasu.

„Hokej prostě miluje a je to na něm vidět. Je jasné, že se bude cpát do ofenzivy, když budeme potřebovat vstřelit gól. To k němu jednoduše patří. Ale umí si vyhodnotit, kdy je potřeba přepnout a upřednostnit týmovost a spolehlivost. A je mimořádně konzistentní,“ vyzdvihoval St. Louis.

Kouč i spoluhráči začínají poznávat, co všechno umí. A především se naučili jeho potenciál naplno využívat. Což platí třeba pro přesilovky, kdy Hutson několikrát z modré čáry netradičně vyveze kotouč až k mantinelu nebo do hloubky útočného pásma. Kapitán Nick Suzuki v takový okamžik zabere jeho pozici a vytvoří střeleckou pozici pro Patrika Laineho.

A takových situací bychom našli několik. Co je ovšem klíčové, Hutson pomalu vyvrací předsudky i těch největších odpůrců, že na NHL nikdy mít nebude.

Už teď v ní patří minimálně mezi nejzajímavější hráče, stává se ale i jedním z nejdůležitějších pro tým. I díky němu totiž Montreal živí naději na play off. Počin, o kterém si fanoušci Canadiens dlouho mohli nechat pouze zdát. A pravděpodobně s ním nepočítali ani před aktuální sezonou.

Hutson totiž dokáže s kotoučem divy. Tak ho sledujte. A bavte se.