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Na univerzitu za miliony. Velký talent pokoří rekord, týmy se o něj přetahovaly

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  18:39

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Kanadský obránce Landon DuPont na Hlinka Gretzky Cupu. | foto: CTK / imago sportfotodienst / MICHAL FAJT,ZOSPORTU.SK ČTK

Za sebou má zlatý Hlinka Gretzky Cup, stojí na prahu velké kariéry. Tedy alespoň dle názorů expertů, kteří v něm vidí jedničku příštího draftu NHL. Nejbližší kroky Landona DuPonta povedou na univerzitu. Do Michiganu, kde na něj čeká královská odměna, sahající až k milionu dolarů (zhruba 21 milionů korun).

Ano, čtete správně. Tučná suma sama o sobě, tím spíš, že ji má příští sezonu pobírat mladík, který teprve na konci května oslavil sedmnácté narozeniny.

„Co se výše částky týče, překoná i Gavina McKennu a stane se nejlépe placeným hráčem v historii univerzitního hokeje,“ napsal zámořský web Sportsnet.

Jen pro doplnění, jednička letošního draftu, po které sáhlo Toronto, si v uplynulém ročníku na Penn State University vydělala 700 tisíc dolarů (zhruba 14,7 milionu korun).

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Už loni se ukázalo, že se hokejové pořádky v juniorské kategorii zcela zásadně mění. DuPontův podpis poslouží jako další potvrzení. Vždyť i napříč NHL najdete řadu jmen, která si za sezonu přijdou na méně než on.

Rozdíl ale přece jen najdeme.

Hráči v NCAA nejsou profesionálové, nepobírají standardní plat. Vydělávají si v rámci programu NIL (Name, Image and Likeness), možnosti zpeněžení vlastní osobnosti, která jim dovoluje prostřednictvím různých spoluprací budovat vlastní značku. Přes marketing, oblečení a tak dále.

Ještě před pár lety takřka neprobádanou cestu si v současnosti vybírá stále více talentů, mezi nimi i ti nejvíce prominentní. Lákají je nejen finance, ale i univerzitní prostředí či soupeření se staršími protivníky.

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Vidina rozvoje sehrála roli i v rozhodování další kanadské hvězdičky. „Jdu do toho s otevřenou hlavou, chci nasbírat co nejvíce zkušeností, jsem připravený se učit,“ hlásil nadšeně DuPont.

Mezi univerzitami se o něj strhla přetahovaná, mohl si vybírat. Stáli o něj v Denveru, v Severní Dakotě, v Minnesotě či v Bostonu. Favoritem byl ale od začátku Michigan, semifinalista uplynulého ročníku neváhal finančně přitlačit.

A jakého hráče tedy získal? „Je to špičkový bruslař,“ popsal novinář Corey Pronman pro web The Athletic. „Má svižný start, dokáže vyvinout vysokou maximální rychlost, navíc skvěle pracuje s hokejkou.“

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S juniorskou WHL se DuPont loučil mistrovským titulem, v týmu Everett Silvertips plnil zcela zásadní roli. V základní části nastřádal 73 bodů (18+55) v 63 zápasech, v play off přidal dalších 23 (5+18).

Na Hlinka Gretzky Cupu oblékl kanadský dres s kapitánským „céčkem“, ve finále se Spojenými státy (8:1) se blýskl čtyřmi asistencemi.

„Tohle byl náš cíl od prvního dne,“ ukazoval novinářům hrdě zlatou medaili. „Ano, byl na nás tlak, ale to mi ani v nejmenším nevadí. V takových situacích se cítím nejlépe.“

„Zvládal souboje, rozuměl si s pukem. Už teď v něm vidím komplexního hokejistu, budoucího beka pro první obranný pár v NHL,“ napsal novinář Jason Bukala ze Sportsnet.

„Má velký potenciál stát se hvězdou,“ přidal se Pronman. „S přehledem splňuje veškeré požadavky, některé dovednosti už má na úrovni těch nejlepších. Jen zůstává otázkou, jak je převede v praxi.“

Působení na univerzitě by mělo DuPontovi přechod usnadnit. A vysoká odměna zafunguje jako vítaný bonus.

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