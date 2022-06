Chcete mě, pivní ligo? Šmíd žasl z NHL a v Kanadě hledá tým pro žízeň

„A zájem je docela slušný. Ozvalo se patnáct až dvacet týmů,“ hlásí z Kanady pro iDNES Premium Šmíd.

Už pár měsíců žije za Atlantikem. Kromě jeho hlasu ze sluchátka občas slyšíte nákupní cvrkot nebo pípání ze čteček čárových kódů. „Zrovna jsem v mallu,“ vysvětlí bývalý bek Edmontonu, Calgary a naposledy Liberce.

Po barvité kariéře a pěti sezonách v domácí nejvyšší soutěži se znovu přestěhoval do Edmontonu, kde si s kanadskou chotí pořídil nemovitost. Zároveň pomáhá s výchovou synka a dcerky z předchozího manželství. „Dětem dost dlužím za posledních pět let, co jsem byl v Čechách. Snažím se být ten nejlepší táta, co dovedu,“ říká šestatřicetiletý hokejový penzista.