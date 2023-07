Alkohol a problémy. Šmíd chápe agresivního kolegu: I já byl na temném místě

„Bohužel se nám musí stát něco špatného, abychom si uvědomili, že jsme jen lidské bytosti a potřebujeme pomoc ostatních,“ napsal Šmíd na svůj twitterový účet. „Díky bohu, že nikdo nezemřel a nikdo se ani nezranil.“

Galchenyuk nyní čelí obviněním z ničení cizího majetku, výtržnictví, kladení odporu při zatčení a vyhrožování.

Za svůj čin se ve zveřejněných dopisech omluvil fanouškům, policii i Arizoně, která s bývalou trojkou draftu rozvázala kontrakt po necelých dvou týdnech.

„Zklamal jsem vás a je mi to moc líto. Přestože moje chování po požití alkoholu neukazuje, kým skutečně jsem, musím za něj převzít zodpovědnost. Doufám, že s přihlášením do asistenčního programu NHL/NHLPA dostanu potřebnou pomoc a zajistím, abych už nikdy takovou chybu neudělal.“

Asistenční program pomáhá všem hráčům i jejich rodinám, kteří se potýkají s psychickými problémy, návykovými látkami či jinými obtížemi. V NHL funguje od roku 1996 a v minulosti jím prošel třeba i český útočník Jakub Vrána.

„Vím, že to, co se stalo, vypadá špatně a jsem si jistý, že Alex z toho nemá dobrý pocit... Omluvil se a požádal o pomoc, víc teď dělat nemůže. Uznal, že má problém,“ reagoval Šmíd a poděkoval hráčské asociaci NHLPA za formu podpory, kterou poskytuje.

