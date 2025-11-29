Premium

Asistence roku? Veteránův nevídaný kousek baví NHL, gól zařídil i přes zranění

  11:52
Něco takového se jen tak nevidí. I proto bylo jasné, že se z výjimečného momentu v utkání mezi New York Islanders a Philadelphií (3:4 po nájezdech) na sociálních sítích okamžitě stane hit. A skutečně! NHL se baví a žasne nad asistencí Kylea Palmieriho, který i přes zranění ukázal cestou na střídačku obdivuhodnou vychytralost.
Kyle Palmier v bolestech leží na ledě v utkání s Philadelphií.

Kyle Palmier v bolestech leží na ledě v utkání s Philadelphií. | foto: Reuters

Kyle Palmieri se raduje z proměněného nájezdu.
David Rittich přijímá gratulace k čistému kontu od Kylea Palmieriho.
Kyle Palmieri z New York Islanders překonává Elvise Merzlikinse z Columbusu.
Útočník Caroliny Martin Nečas (vlevo) se dere za pukem, zastavit se ho snaží...
Po střetu s Jamiem Drysdalem to s ním nevypadalo vůbec dobře. Noha se mu nepříjemně prohnula, zůstal ležet u mantinelu v rohu kluziště. Těžko se zvedal, zprvu neměl v ruce ani hokejku.

Hlavní sudí bleskově přijel zkontrolovat zdravotní stav útočníka Islanders. K ústům si přikládal píšťalku, zřejmě i přemýšlel, jestli nemá přerušit hru a pustit na led zdravotníky.

Neučinil tak. A domácí se za pár okamžiků dočkali kontaktní trefy na 1:3. Především díky Palmierimu.

Podívejte se na Palmieriho asistenci:

Čtyřiatřicetiletý veterán se belhal na střídačku, když si všiml, že směrem k němu couvá Emil Andrae, kterého se mu podařilo zezadu dokonale zaskočit.

Nic netušícímu obránci Flyers mazaně nadzvedl hokejku, sebral mu kotouč, bekhendem jej poslal na Jonathana Drouina a rozjel bleskový ofenzivní výpad celku z New Yorku.

Po Drouinově zadovce nekompromisně pod břevno zakončil Emil Heineman. A zatímco se spoluhráči slavil desátý zásah v sezoně, kamery zachytily hrdinu okamžiku, jak v doprovodu masérů kulhá do kabiny.

První česká nula: Rittich plní roli výjimečné dvojky. Byl úžasný, chválí legenda v oboru

„Neuvěřitelné! Ukázal obrovskou statečnost. I v takovém stavu odvedl pro tým skvělou práci. Je to jeden z nejtvrdších chlapů, co znám,“ vychválil parťáka po zápase kapitán Anders Lee.

Palmieriho kousek Islanders nastartoval.

O dvě a půl minuty později snížil na rozdíl jediné branky Matthew Schaefer, sedmačtyřicet vteřin před koncem prostředního dějství využil Lee přesilovku a srovnal na 3:3.

David Rittich v brance NY Islanders zasahuje, před ním je Trevor Zegras z Philadelphie.

Z vítěství se nakonec i tak radovala Philadelphia, na českého gólmana Davida Ritticha v nájezdech vyzráli Trevor Zegras i Travis Konecny.

A jak je na tom Palmieri? „Podívá se na něj doktor, ale nevypadá to moc dobře,“ okomentoval jeho blíže nespecifikované zranění v dolní části těla trenér Patrick Roy.

Čtyřiatřicetiletý Američan, jenž v této sezoně nastřádal osmnáct bodů (6+12), přijde o úctyhodnou sérii 223 odehraných utkání bez jediné abstence. Něco takového se v historii organizace ještě nikomu nepovedlo!

Jeho hrdinská chvilka okouzlila NHL. A domácím nakonec zajistila alespoň bod.

Disciplinárka trestá Pospíšila. Slovenský útočník bude Brnu chybět v Litvínově

Útočník Kristián Pospíšil na prvním tréninku Komety Brno na ledě v nové sezoně....

Hokejisté Komety Brno budou v pátečním extraligovém utkání v Litvínově postrádat slovenského útočníka Kristiána Pospíšila, který dostal za faul na olomouckého Roka Macucha trest na jeden zápas a...

28. listopadu 2025  10:25

Snaha je málo. Někteří hráči mě absolutně nepřesvědčili, říká zlínský kouč Oremus

Peter Oremus se stal třetím trenérem prvoligových hokejistů Zlína v sezoně...

Třetí trenér za dva týdny, desátá porážka v řadě. Prvoligové hokejisty RI Okna Zlín neprobral ani Peter Oremus. Středeční domácí porážka 1:2 od Litoměřic přiblížila Berany bod od posledního místa,...

28. listopadu 2025  9:33

