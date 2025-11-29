Po střetu s Jamiem Drysdalem to s ním nevypadalo vůbec dobře. Noha se mu nepříjemně prohnula, zůstal ležet u mantinelu v rohu kluziště. Těžko se zvedal, zprvu neměl v ruce ani hokejku.
Hlavní sudí bleskově přijel zkontrolovat zdravotní stav útočníka Islanders. K ústům si přikládal píšťalku, zřejmě i přemýšlel, jestli nemá přerušit hru a pustit na led zdravotníky.
Neučinil tak. A domácí se za pár okamžiků dočkali kontaktní trefy na 1:3. Především díky Palmierimu.
Podívejte se na Palmieriho asistenci:
ASSIST OF THE YEAR FROM KYLE PALMIERI 😂 pic.twitter.com/MVZbU9gIgK— Spittin' Chiclets (@spittinchiclets) November 28, 2025
Čtyřiatřicetiletý veterán se belhal na střídačku, když si všiml, že směrem k němu couvá Emil Andrae, kterého se mu podařilo zezadu dokonale zaskočit.
Nic netušícímu obránci Flyers mazaně nadzvedl hokejku, sebral mu kotouč, bekhendem jej poslal na Jonathana Drouina a rozjel bleskový ofenzivní výpad celku z New Yorku.
Po Drouinově zadovce nekompromisně pod břevno zakončil Emil Heineman. A zatímco se spoluhráči slavil desátý zásah v sezoně, kamery zachytily hrdinu okamžiku, jak v doprovodu masérů kulhá do kabiny.
První česká nula: Rittich plní roli výjimečné dvojky. Byl úžasný, chválí legenda v oboru
„Neuvěřitelné! Ukázal obrovskou statečnost. I v takovém stavu odvedl pro tým skvělou práci. Je to jeden z nejtvrdších chlapů, co znám,“ vychválil parťáka po zápase kapitán Anders Lee.
Palmieriho kousek Islanders nastartoval.
O dvě a půl minuty později snížil na rozdíl jediné branky Matthew Schaefer, sedmačtyřicet vteřin před koncem prostředního dějství využil Lee přesilovku a srovnal na 3:3.
Z vítěství se nakonec i tak radovala Philadelphia, na českého gólmana Davida Ritticha v nájezdech vyzráli Trevor Zegras i Travis Konecny.
A jak je na tom Palmieri? „Podívá se na něj doktor, ale nevypadá to moc dobře,“ okomentoval jeho blíže nespecifikované zranění v dolní části těla trenér Patrick Roy.
Čtyřiatřicetiletý Američan, jenž v této sezoně nastřádal osmnáct bodů (6+12), přijde o úctyhodnou sérii 223 odehraných utkání bez jediné abstence. Něco takového se v historii organizace ještě nikomu nepovedlo!
Jeho hrdinská chvilka okouzlila NHL. A domácím nakonec zajistila alespoň bod.