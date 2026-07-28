Atentát na Straku, zuřící Holík, odměna pro Sýkoru. Dějiny NHL se měnily u soudu

Tenkrát o prázdninách liga žila oslavami legendárního beka Raye Bourquea a jeho Colorado Avalanche s vysněným Stanley Cupem. Pittsburgh s ohromným halasem vyměnil útočníka Jaromíra Jágra do Washingtonu a Buffalo brankáře Dominika Haška do Detroitu.
Zvlášť čilý ruch zavládl též na frontě, na níž se bojovalo o výši mezd. Řada sporů mezi volnými hráči s omezením a generálními manažery týmů dospěla do soudních síní.
Když hromotluk Holík slyšel, co o něm navyprávěl Larry Bertuzzi, zástupce New Jersey Devils, kterého doporučila NHL, zmítal se kdesi mezi vztekem a žalem.