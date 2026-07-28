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Atentát na Straku, zuřící Holík, odměna pro Sýkoru. Dějiny NHL se měnily u soudu

Karel Knap
  12:00

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Bobby Holík v dresu New Jersey Devils před zápasem NHL. | foto: BRUCE BENNETT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFPProfimedia.cz

Dokonce i zdánlivě nezničitelný drsňák, jakým na ledě býval Robert Holík, se po soudu s New Jersey Devils cítil dotčený. Před 25 lety taky další český hokejista Martin Straka slyšel od právního zástupce svého klubu NHL, tedy Pittsburghu, dost škaredé narážky. Letos se k arbitráži nedostal ani jeden případ, kdežto v létě 2001 se u ní děly nevídané věci.

Tenkrát o prázdninách liga žila oslavami legendárního beka Raye Bourquea a jeho Colorado Avalanche s vysněným Stanley Cupem. Pittsburgh s ohromným halasem vyměnil útočníka Jaromíra Jágra do Washingtonu a Buffalo brankáře Dominika Haška do Detroitu.

Zvlášť čilý ruch zavládl též na frontě, na níž se bojovalo o výši mezd. Řada sporů mezi volnými hráči s omezením a generálními manažery týmů dospěla do soudních síní.

Když hromotluk Holík slyšel, co o něm navyprávěl Larry Bertuzzi, zástupce New Jersey Devils, kterého doporučila NHL, zmítal se kdesi mezi vztekem a žalem.

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Atentát na Straku, zuřící Holík, odměna pro Sýkoru. Dějiny NHL se měnily u soudu

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Bobby Holík v dresu New Jersey Devils před zápasem NHL.

Dokonce i zdánlivě nezničitelný drsňák, jakým na ledě býval Robert Holík, se po soudu s New Jersey Devils cítil dotčený. Před 25 lety taky další český hokejista Martin Straka slyšel od právního...

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