Premium

Získejte všechny články
jen za 99 Kč/měsíc

Kaltounková má smlouvu v PWHL. Na tři roky podepsala s New York Sirens

Autor: ,
  8:02
Hokejová útočnice Kristýna Kaltounková, která se letos jako první Evropanka stala jedničkou draftu zámořské soutěže PWHL, podepsala tříletou smlouvu s týmem New York Sirens. Česká reprezentantka doposud působila v týmu Colgate v univerzitní NCAA. PWHL o podpisu smlouvy Kaltounkové informovala na oficiálním webu soutěže.
Kristýna Kaltounková

Kristýna Kaltounková | foto: ČTK

Kristýna Kaltounková na mistrovství světa žen 2025
Kristýna Kaltounková (uprostřed) pózuje na draftu PWHL, z prvního místa si ji...
Zklamání Češek po prohraném duelu o bronz.
Kristýna Kaltounková slaví se spoluhráčkami gól v utkání o bronz.
9 fotografií

„Rychlost, fyzično, soutěživost, vášeň - Kalty přináší do našeho týmu všechno. Zároveň je připravena zblokovat jakoukoliv střelu na ledě, což chce opravdovou odvahu,“ uvedl generální manažer Pascal Daoust

Věří, že Kaltounková zvedne kvalitu týmu: „Jsme hrdí na to, že můžeme přivítat naši první volbu v rodině Sirens.“

Kaltounková se stala jedničkou draftu PWHL, česká hokejistka míří do New Yorku

Kaltounková odešla do zámoří v roce 2017, tři roky hrála za tým Vermont Academy v soutěži USHS. Poté přešla na Colgate University.

V minulém ročníku soutěže zaznamenala v 37 zápasech 26 gólů a 22 přihrávek. Celkem během pěti sezon dala 111 branek a stala se nejlepší střelkyní v historii školy, s 223 body jí patří druhé místo.

„Samozřejmě, že je to pocta. Jsem za to ale ráda hlavně kvůli mladším holkám. Říkala jsem to už v Americe a Kanadě a budu to pořád opakovat. Berou nás jako vzory a teď vidí, že i Češka může být vybrána jako jednička draftu. Že to nemusí být jen Kanaďanky nebo Američanky. Cesta je ohromně trnitá, ale snad jim to přidá další motivaci,“ uvedla Kaltounková na konci června, kdy na slavnostním vyhlášení ankety Zlatá hokejka převzala cenu pro nejlepší českou hokejistku uplynulé sezony.

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Č. Budějovice vs. SpartaHokej - 1. kolo - 9. 9. 2025:Č. Budějovice vs. Sparta //www.idnes.cz/sport
9. 9. 17:30
  • 3.81
  • 4.40
  • 1.75
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

OBRAZEM: Kometa v ledu, neotřelé Vary. Podívejte se na dresy extraligových týmů

Do nové sezony v novém hávu. Na některých extraligových adresách jen s decentními změnami, jinde naopak s poměrně výraznými. Všech čtrnáct mužstev už před startem základní části představilo dresy, v...

Hlinka ožil díky AI v Kolečkově klipu. A fanoušci Litvínova při premiéře slzeli

Hokejový velikán Ivan Hlinka, který na svět shlíží už přes dvě dekády z nebe, ožil v záchranářském klipu Litvínova. A Jiří Šlégr, další legenda chemiků, v něm naopak zkolaboval. Dojemné, silné,...

Výprodej, potenciální trefy i otazníky. Kdo v extralize nejvíc posílil a kdo zaostal?

Už se to blíží. Úterní předehrávka mezi Českými Budějovicemi a Spartou za týden odstartuje novou extraligovou sezonu, ve středu vyrazí do akce zbylých dvanáct mužstev. S velkými očekáváními a kádry...

Buď oni, nebo my. Ruskou účast na Turnaji čtyř razantně zatrhli Finové se Švédy

Jde o dávno skončenou záležitost. Turnaj čtyř zemí, neboli Four Nations Face-off nabídl v únoru pompézní podívanou světových hokejových velmocí, těch největších hvězd ze zámořské NHL. Pár jich ale...

Vyloučí Zlín z ligy, nebo za dluhy dostane jen pokutu? Absurdní, říká primátor

Výkonný výbor hokejového svazu se v úterý mimořádně sejde, aby hlasoval o vyloučení zlínského klubu z první ligy. Důvodem je, že Berani Zlín svazu před novou sezonou nepřiznali dluhy ve výši 284...

Zlínský kapitán Sedláček: Na postup cílí víc týmů. Vyloučení z ligy? Strach jsme neměli

Před minulou sezonou převzal Pavel Sedláček od Bedřicha Köhlera kapitánské céčko, teď i pozici hlavního vůdce Zlína, o kterou se přirozeně dělili. „Hrál jsem s ním hodně rád. Zamrzelo mě, že už se...

9. září 2025  8:35

Kaltounková má smlouvu v PWHL. Na tři roky podepsala s New York Sirens

Hokejová útočnice Kristýna Kaltounková, která se letos jako první Evropanka stala jedničkou draftu zámořské soutěže PWHL, podepsala tříletou smlouvu s týmem New York Sirens. Česká reprezentantka...

9. září 2025  8:02

OBRAZEM: Kometa v ledu, neotřelé Vary. Podívejte se na dresy extraligových týmů

Do nové sezony v novém hávu. Na některých extraligových adresách jen s decentními změnami, jinde naopak s poměrně výraznými. Všech čtrnáct mužstev už před startem základní části představilo dresy, v...

9. září 2025  7:27

Posila hned kapitánem, Bulíř si dobíral Gulaše. Tým musíme být i na obědě, hlásí

Přišel a okamžitě dostal od trenérů kapitánské céčko. Není to úplně běžné, ale značí to, jakou důvěru vkládá sportovní vedení a trenéři do letní posily Michala Bulíře. Čtyřiatřicetiletý útočník,...

9. září 2025  7:11

Nikdo mě tu nezná. Trenér Gross o vizi pro Spartu i české a německé mentalitě

Premium

Třetí pokus pro Pavla Grosse, aby Spartě vrátil extraligový titul. Tentokrát s významně změněným týmem. A tak hokejový trenér, který desítky let strávil v Německu, vykládá o svých vizích. O české...

8. září 2025

Třinečtí hokejisté doplnili sehraný tým a chtějí opět na nejvyšší příčky

Po pěti mistrovských titulech v minulé sezoně skončili už ve čtvrtfinále. Ambice hokejových Ocelářů Třinec se ovšem před středečním startem extraligy nemění. Znovu se chtějí vrátit na špici soutěže.

8. září 2025  19:42

Obhájit šesté místo je výzva. Motor má rekordní rozpočet a opatrné ambice

Těžká sezona. První bez kapitána Milana Gulaše. Sílící konkurence. Bídná příprava. Na hokejisty českobudějovického Motoru je nemalý tlak ještě před samotným začátkem nové sezony. Ta pro Jihočechy...

8. září 2025  16:04

Kdo je favoritem na titul? Sázkovky věří Pardubicím, odepisují Olomouc

Každoroční oblíbené téma fanoušků před začátkem hokejové extraligy ožívá. Kdo je největším kandidátem na titul? Jasno už mají bookmakeři sázkových kanceláří, kteří stejně jako loni favorizují opět...

8. září 2025  15:19

Šlégr na sešlosti: Možná koupím akcie... Na šéfa Vervy skalní fanoušci bučeli

Slzy i smích. Hněv i dojetí. Naděje i nejistota. Hokejový Litvínov po ohlášeném odchodu majitele může umřít, jenže při sobotní sešlosti nejvěrnějších fanoušků to tak žilo! Aplaudovalo se legendám,...

8. září 2025  12:40

Uzdravený Bartovič se uvedl hattrickem a bojuje o liberecký A-tým

Loni v létě se mu zhroutil svět a bojoval v nemocnici o život. Teď je osmnáctiletý útočník Adrien Bartovič zpátky a v Liberci bojuje o místo v extraligovém A-týmu.

8. září 2025  11:17

Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky
Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky

Nejnovější akční zboží z letáků (celkem 1384 výrobků)

Tým bude potřebovat čas. Sýkora o posilách, Pešánovi i o viróze v přípravě

Když na předsezonní tiskovce odpovídal na otázky týkající se extrémní síly letošního A-týmu pardubických hokejistů, odmítl si „honit triko“. Sportovní ředitel pardubického Dynama Petr Sýkora...

8. září 2025  10:17

Debakl s juniory, devět hodin cesty a gól v Lize mistrů. Výborný pocit, říká Gašo

V pátek, kdy Mountfield hrál ve švýcarském Bernu, musel útočník Alex Gašo přijmout porážku 2:7 v Třinci v zápase juniorské ligy. Už v neděli odpoledne se ale výrazně podepsal pod výhru hradeckého...

8. září 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.