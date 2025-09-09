Kaltounková má smlouvu v PWHL. Na tři roky podepsala s New York Sirens

„Rychlost, fyzično, soutěživost, vášeň - Kalty přináší do našeho týmu všechno. Zároveň je připravena zblokovat jakoukoliv střelu na ledě, což chce opravdovou odvahu,“ uvedl generální manažer Pascal Daoust
Věří, že Kaltounková zvedne kvalitu týmu: „Jsme hrdí na to, že můžeme přivítat naši první volbu v rodině Sirens.“
Kaltounková se stala jedničkou draftu PWHL, česká hokejistka míří do New Yorku
Kaltounková odešla do zámoří v roce 2017, tři roky hrála za tým Vermont Academy v soutěži USHS. Poté přešla na Colgate University.
V minulém ročníku soutěže zaznamenala v 37 zápasech 26 gólů a 22 přihrávek. Celkem během pěti sezon dala 111 branek a stala se nejlepší střelkyní v historii školy, s 223 body jí patří druhé místo.
„Samozřejmě, že je to pocta. Jsem za to ale ráda hlavně kvůli mladším holkám. Říkala jsem to už v Americe a Kanadě a budu to pořád opakovat. Berou nás jako vzory a teď vidí, že i Češka může být vybrána jako jednička draftu. Že to nemusí být jen Kanaďanky nebo Američanky. Cesta je ohromně trnitá, ale snad jim to přidá další motivaci,“ uvedla Kaltounková na konci června, kdy na slavnostním vyhlášení ankety Zlatá hokejka převzala cenu pro nejlepší českou hokejistku uplynulé sezony.