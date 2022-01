Buď střelec! Reichel poslechl a v NHL předstihl svého legendárního tátu

„Pocity jsou neskutečné, ani nevím, co říct,“ vykládal útočník na tiskové konferenci po utkání na ledě Vegas Golden Knights. Gólem se podílel na vítězství 5:4 v prodloužení a od spoluhráčů pak dostal v kabině helmu pro muže zápasu.

Robert Reichel

Robert Reichel, olympijský vítěz, trojnásobný mistr světa a kapitán zlaté generace českého hokeje, se v devatenácti letech poprvé zapsal v NHL do střeleckých statistik proti Bostonu. Do konce sezony 1990/91 stihl za Calgary dalších 18 zásahů, jeden přidal v bojích o Stanley Cup.

Kristianovi je už třiadvacet, nedávno vstoupil do NHL a teď své entrée vyšperkoval i střelecky. Ve druhé třetině vyrovnával na 2:2. Puk se od zadního mantinelu dostal do pravého kruhu, on do něj pohotově plácl a poslal jej nad rameno brankáře Laurenta Brossoita.

„Byla to skvělá práce od Adama Lowryho a Andrewa Coppa, když mi puk dali,“ děkoval parťákům ze třetího útoku. „Říkali mi, ať jsem střelec, takže jsem vystřelil. Vybral jsem si roh, zavřel oči a s trochou štěstí kotouč zapadl do sítě.“

Dave Lowry, trenér Jets, českého útočníka chválil: „Je pravák, je velký, dobře bruslí a má schopnost poslat puk na správné místo. Když někdo skóruje poprvé, bude si to pamatovat navždy.“

Mladší z Reichelů na elitním jevišti debutoval 19. prosince proti St. Louis, to dostal čtyři a půl minuty na ledě a šest střídání. Nyní už byla jeho role významnější: 20 střídání, 11:32 minuty na ledě. Vystřelil dvakrát.

„Cítil jsem se líp než při premiéře, při ní byla spousta emocí a troška nervozity. Nikdy nevíte, co očekávat, i když zkoušíte být připravení, jak nejlíp umíte. Teď už jsem věděl, do čeho jdu, a hlavně mi kluci z lajny pomáhali celý zápas. Hrají tvrdě do těla, udělali mi to snazší.“

Odchovanec Litvínova si myslí, že je podobný hráč jako Lowry, trenérův syn, a Copp. „Snažím se jim udělat místo, být skutečně dobrý v obranné práci, dobře napadat.“

Winnipeg naskočil do kolotoče NHL po čtrnáctidenní odmlce, pět zápasů měl odložených. „Není snadné, když nehrajete žádné utkání a jen trénujete. Ale ta tvrdá příprava, kterou jsme měli, mi pomohla. Celý tým odvedl skvělou práci,“ tvrdil Reichel, který by se nerad vracel na farmu Manitoba Moose v AHL: „Každá šance je pro mě skvělá, gólová odměna taky. Teď potřebuji udělat další krok, abych byl v sestavě Winnipegu každý hrací den.“