Konec? S tím na Crosbyho nechoďte. Láká ho Světový pohár 2028 i další velké akce

Jeho agent Pat Brisson už prý s generálním manažerem pensylvánského klubu Kylem Dubasem jedná o podmínkách další spolupráce. Crosby spojil s Pittsburghem celou kariéru, teď se chystá na 22. sezonu v jeho dresu.
„Rád bych hrál ještě několik let. Jen nevím, kolik let to bude. Myslím, že vám to časem řekne hlava a tělo. Ale teď se cítím docela dobře,“ řekl Crosby, jenž loni podepsal s klubem dvouletou smlouvu. „Myslím, že v mém věku je to o něco složitější, když se snažíte odhadnout, jak na tom budete. Je to prostě... jiné. Rok od roku nevíte, jak se budete cítit a podobně,“ citoval kanadskou hvězdu web NHL.
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Jednička draftu z roku 2005 nechtěla specifikovat, zda by byla ochotná podepsal roční smlouvu, nebo zda preferuje delší spolupráci. „O tom bude Pat mluvit s Kylem. Ale abych byl upřímný, nejsem vyhraněný ani pro jednu z těch možností,“ řekl Crosby, který byl v minulé sezoně se 74 body nejproduktivnějším hráčem týmu v základní části NHL.
Crosby, ruský útočník Jevgenij Malkin a kanadský obránce Kris Letang tvoří podle webu soutěže nejdéle působící trojici spoluhráčů v historii hlavních severoamerických profesionálních sportovních lig. Vstupují do své 21. sezony a možná i poslední. Malkinovi je 40 let, Letang je o rok mladší.
„To spojení je hodně silné, zvlášť když jste společně prošli náročnými obdobími, ať už šlo o těžké porážky, nebo v některých případech i zranění. Myslím, že právě díky tomu je pak vítězství tak výjimečné. Musíte překonat spoustu věcí, ale tahle část je podle mě opravdu jedinečná,“ uvedl Crosby.
Legendární Kanaďan nechyběl v únoru v reprezentačním dresu na olympijských hrách v Miláně, kde měl i kapitánské „céčko“ na dresu. Poslední dva zápasy turnaje ale kvůli zranění vynechal a nenastoupil ani do finále, ve kterém Američané porazili Kanadu 4:2. Crosby poté startoval i na MS, kde Kanada na medaili nečekaně nedosáhla.
Dvojnásobný olympijský vítěz a světový šampion z roku 2015 v Česku by se rád představil ještě na Světovém poháru v roce 2028. „Cítím se opravdu dobře a chci pokračovat, jak jsem říkal, tak dlouho, jak jen to půjde. Myslím, že poslední olympijské hry byly úžasnou zkušeností. Pořád mě mrzí, jak to skončilo. Zároveň ale bylo neuvěřitelné mít možnost hrát se všemi těmi kluky, vidět chemii, kterou tým měl. Tahle zkušenost mě rozhodně motivuje k tomu, abych něco podobného zažil znovu,“ dodal Crosby.