Den velkých konců. Kromě Cháry se rozloučili i Yandle a Subban

Yandle působil poslední sezonu ve Philadelphii, kde také skončila jeho fantastická série bez vynechání zápasu. Začala v březnu 2009, skončila letos na konci března, kdy se nevešel do sestavy, ačkoliv Flyers už byli bez šance na postup do play off.

Předchozí rekord NHL překonal Yandle 25. ledna, když 965. startem za sebou vystřídal v roli „železného muže“ Douga Jarvise, jenž odehrál 964 duelů v letech 1975-87. Rekord má nyní v dosahu útočník Phil Kessel s 982 zápasy.

Yandle hrál v minulosti také za Phoenix (nynější Arizonu), New York Rangers a Floridu. Na kontě má 1109 utkání základní části a 619 bodů za 103 gólů a 516 nahrávek. V play off přidal 58 startů a 36 bodů (6+30).

Subban má i King Clancy Trophy

Subban zahájil kariéru v NHL v roce 2010 v Montrealu a v roce 2013 získal Norris Trophy pro nejlepšího obránce ligy. V roce 2016 se torontský rodák stěhoval do Nashvillu a od roku 2019 hrál za New Jersey, v jehož dresu si v minulém ročníku připsal 22 bodů v 77 zápasech.

Letos v červnu Subban získal King Clancy Trophy, jež je udělována za vůdčí schopnosti na ledě i mimo něj a humanitární činnost. Hokejista, jehož rodiče přišli do Kanady z Karibiku, byl oceněn za svou činnost v oblastech rasové a sociální nerovnosti, mládežnického hokeje, znevýhodněné mládeže a pomoci při koronavirové pandemii.

Celkově v elitní lize Subban odehrál 834 utkání, v nichž nastřílel 115 gólů a připsal si 467 asistencí.