Další bizarní konec? Voráček připomněl podivná loučení nejlepších hokejistů

Přitom hned několik médií během úterního odpoledne psalo, že Voráček definitivně končí. Citovala informaci, kterou přinesl server CNN Prima News.

Sám hráč však pro iDNES.cz vzkázal: „Ještě to není úplně oficiální, ale je tam velká pravděpodobnost, že to tak bude.“

Hokejista, který odehrál v NHL přes tisíc zápasů a posbíral v ní víc než osm set bodů, si zaslouží důstojnější rozloučení než takové, které málem nastalo v úterý.

Inspirací by mu mohl být brankář Pavel Francouz, jenž se ocitl v podobné situaci. Ani on už rok nehrál a hokejová veřejnost tušila, co se blíží. Minulý týden svolal tiskovou konferenci, kde jasně prohlásil: „Končím.“

Voráček však není prvním hokejistou, který prožívá poněkud zvláštní závěrečné dny své kariéry.

A nemusíme se ohlížet do dávné minulosti. První prosincový den minulého roku, šestá hodina večer. Profil agentury GMG Hockey na síti X s pár desítkami sledujících a skromným dosahem informuje: „Chtěli bychom vám oznámit, že se náš klient David Krejčí rozhodl dnešním dnem ve svých sedmatřiceti letech ukončit svoji hráčskou kariéru ze zdravotních důvodů.“

A k tomu přidal: „Během příštího týdne by se uspořádala online konference s novináři. V případě vašeho zájmu o účast prosím zašlete mail (...).“

David Krejčí a jeho rodina během slavnostního ceremoniálu k jeho 1000. zápasu v NHL.

Přitom Krejčí po jarním konci v Bostonu zvažoval, co dál. Lákalo ho zahrát si na květnovém šampionátu v Praze. Říkal, že s rozhodnutím klidně počká do Vánoc, že se bude do té doby udržovat v kondici a pak se třeba upíše některému z evropských klubů. Nestalo se, místo toho Krejčí definitivně s hokejem sekl.

Jsem v taxíku, ale máte pravdu

Několik měsíců po odehrání svého poslední zápasu skončil také útočník Václav Prospal. Po sezoně 2012/13 čekal, jestli mu některý ze severoamerických klubů předloží smlouvu.

Stalo se tak v lednu, Vancouver mu dal jasnou nabídku: podepíšeš zkušební kontrakt s naší farmou, rozehraješ se, a pokud obstojíš, dostaneš šanci v áčku.

Václav Prospal

Prospal už do kanadského města dorazil, podle některých informací dokonce s kontraktem skutečně souhlasil. O několik hodin později však Canucks informovali, že se hráč po poradě s rodinou na farmu nedostaví, a že dokonce končí kariéru.

„Je to pravda, ale teď o tom opravdu nechci mluvit. Důvod je takový, že jsem poznal, že už nejsem schopný hokeji jako takovému dát sto procent,“ pověděl iDNES.cz stručně z taxíku při cestě na vancouverské letiště.

Končím, ještě bude tiskovka

Oznámení o konci kariéry přes média zvolil také útočník Milan Hejduk. Stejně jako Prospal začal forvard Colorada ročník 2013/14 bez angažmá, už v listopadu však v rozhovoru pro deník Sport avizoval: „S hokejem je konec. Jen to musím oficiálně oznámit. V horizontu měsíce proběhne tiskovka. A bude hotovo.“ Před novináře nakonec ani nepředstoupil, definitivní stvrzení navíc přišlo až v únoru pouze na sociálních sítích Avalanche.

Milan Hejduk děkuje fanouškům Colorada.

I přesto, že měl prý Hejduk několik nabídek z Evropy. Už se ale nechtěl stěhovat, zvítězil komfort v Denveru, kde žije dodnes.

Konec, konec, konec a konec!

Králem odchodů se ovšem z Čechů s jistotou stal legendární brankář Dominik Hašek. Loučil se hned čtyřikrát.

První myšlenky na hokejový důchod se do gólmanovy hlavy vloudily po prohraném finále play off v roce 1999 v dresu Buffala. V létě pronesl, že další sezona bude jeho poslední.

Nakonec vydržel další tři, získal Stanley Cup s Detroitem, pak přichází druhé „nashle“.

Dominik Hašek má v současnosti politické ambice a patří mezi největší kritiky ruské agrese na Ukrajině.

Po dalším vyhraném Poháru v roce 2008 také končil. Rok stál, než ho zlákaly Pardubice. Dovedl je k titulu, ještě si pak vyzkoušel ruskou KHL za Spartak Moskva. Dál nepokračoval.

I tak minimálně ještě jeden slavnější odchod české fanoušky čeká. Ale kdy nastane?

To možná neví ani on sám.

52letý Jaromír Jágr.