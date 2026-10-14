Jako vlézt na minové pole. Vyřeší NHL citlivé téma? Šéfa osočují z útoku na hráče

Že by se kvůli klauzulím o nevyměnitelnosti a jejich využívání blížila další kapitola, v níž hráči a liga nebudou zajedno? Historie NHL i takové pamatuje.
Debata o (ne)účasti na olympiádě, silně rezonující zavedení platového stropu. V 90. letech se dokonce vedly rozepře kvůli boomu sběratelských kartiček a s nimi spojené kontrole marketingových práv.
V lepších případech svolily obě strany k částečným kompromisům a našly společnou řeč. Vybavíme si ale také stávky, výluky a kompletně zrušenou sezonu 2004/05.
Nový potenciální konflikt stojí teprve na začátku, ale třecích ploch přibývá. „Bereme to jako útok, tak k tomu budeme i přistupovat,“ oznámil Hainsey.
Pokud se pokusí klauzule odstranit, možná bychom se měli zbavit i práva týmů na vyplacení hráčů ze smlouvy a zrušit platový strop, ne?