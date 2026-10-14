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Jako vlézt na minové pole. Vyřeší NHL citlivé téma? Šéfa osočují z útoku na hráče

Vojtěch Tůma
  12:00

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Gary Bettman hovoří k novinářům před startem draftu NHL. | foto: AP

Vyjádření Garyho Bettmana ho pořádně namíchlo. „Proč vůbec toto téma otevírá? Hledá problém tam, kde není,“ divil se Ron Hainsey, zástupce šéfa Hráčské asociace (NHLPA). A neváhal připojit o ostrou reakci, kterou atmosféru ještě víc zahustil. Nejvýše postavenému muži zámořské soutěže vzkázal: „Snažíte se hokejistům upřít jejich základní práva.“

Že by se kvůli klauzulím o nevyměnitelnosti a jejich využívání blížila další kapitola, v níž hráči a liga nebudou zajedno? Historie NHL i takové pamatuje.

Debata o (ne)účasti na olympiádě, silně rezonující zavedení platového stropu. V 90. letech se dokonce vedly rozepře kvůli boomu sběratelských kartiček a s nimi spojené kontrole marketingových práv.

V lepších případech svolily obě strany k částečným kompromisům a našly společnou řeč. Vybavíme si ale také stávky, výluky a kompletně zrušenou sezonu 2004/05.

Nový potenciální konflikt stojí teprve na začátku, ale třecích ploch přibývá. „Bereme to jako útok, tak k tomu budeme i přistupovat,“ oznámil Hainsey.

Pokud se pokusí klauzule odstranit, možná bychom se měli zbavit i práva týmů na vyplacení hráčů ze smlouvy a zrušit platový strop, ne?

hokejový agent J. P. Barry

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