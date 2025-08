Víc ti nikdo nedá. Minnesota vyjednává s hvězdou, dříve jí pomohla utéct z Ruska

Kirill Kaprizov v akci v šestém zápase play off proti Vegas. | foto: Reuters

McDavid, Kučerov, MacKinnon, Draisaitl, Matthews, Marner, Panarin, Pastrňák, Rantanen.

Jen těchto devět hokejistů sbírá od sezony 2020/21, kdy Kaprizov v NHL debutoval, pravidelně víc bodů na zápas než právě útočník Wild.

Ten jich za 319 zápasů nasčítal hned 386 (185+201).

Už jen parádní čísla jasně dokazují, že se Kaprizov řadí k tomu nejlepšímu, na co se diváci chodí do arén dívat. Baví je jeho šikovnost, troufalost i kulišárny s pukem.

Útočník Kirill Kaprizov z Minnesoty oslavuje se spoluhráči svůj gól.

Minnesotu táhne. Nikdo se mu produktivitou ani nepřiblíží, pokud ho zrovna netrápí zranění. Proto si ho v organizaci nesmírně váží i hýčkají.

Vědí, že pokud chtějí konečně zvrátit negativní bilanci v play off a pokusit se po jedenácti letech vyhrát alespoň jednu sérii, Kaprizova potřebují.

„Nikdo mu nenabídne víc než my. Tak to je. Řeknu jediné: Jsem přesvědčen, že se domluvíme na nové smlouvě,“ pravil odvážně po konci uplynulé sezony Bill Guerin, generální manažer klubu.

Má ovšem ještě stále dostatek času. Stávající kontrakt vyprší Kaprizovovi prvního července příštího roku, pak by si případně mohl vybírat z nabídek napříč celou soutěží.

Ryan Suter z Dallasu se snaží zblokovat střelu Kirilla Kaprizova z Minnesoty.

A tomu chce Guerin a spol. samozřejmě zamezit. „Podle mě to tady miluje, celkově prostředí i tým. Myslím, že cítí, že kráčíme správným směrem, má dobrý vztah s koučem Johnem Hynesem i se mnou,“ domnívá se Guerin.

S Kaprizovem a jeho agentem jednal o smlouvě doposud pouze jednou, před čtyřmi lety se domluvili na pětileté spolupráci. A pořádně štědré. Ruský forvard měl za sebou tehdy pouze jednu sezonu v NHL, v níž se stal nejlepším nováčkem, a rovnou si polepšil na příjem devíti milionů dolarů ročně.

Teď by rád další přídavek. Spekuluje se o takovém, kterým by trumfl nejlépe placeného hráče současnosti Leona Draisaitla (14 milionů). Nový kontrakt ale bude podepisovat ve stejné době také Connor McDavid, nejlepší hráč současnosti.

Kaprizov dotazům o podpisu nové úmluvy čelil na posezonní tiskové konferenci, ale do přílišných detailů se nepouštěl. „Uvidíme. Všechno tady miluju. Mělo by to být v pohodě,“ hlásil tehdy.

„Pokaždé jde o vítězství. Každý chce vyhrávat, u mě je to to samé,“ dodal poté. Z klubu musí cítit šanci na zisk Stanley Cupu. Koneckonců podobná slova volil také McDavid. I on má na prvním místě týmový úspěch, ačkoliv logicky ani na financích nebude chtít tratit.

Jenže zatímco Edmonton dvakrát po sobě došel až do finále, Wild pravidelně končí hned v prvním kole. A Kaprizov má vyšší cíle.

„Mám rád vysoká očekávání. Nedělám tuhle práci, abych se schovával někde v koutě. Existuje spoustu lidí, kteří milují Minnesotu a já se jim snažím doručit nějaký úspěch,“ pronesl Guerin.

Matt Boldy gratuluje Kirillu Kaprizovovi k brance.

Pokud Kaprizova s ambicemi a plány přesvědčí, bude ho to sice stát spoustu peněz, ale bude spokojený. Moc si ho váží, v minulosti už několikrát ukázal, co pro něj osmadvacetiletý křídelník znamená.

Například před třemi lety, kdy se Kaprizov v létě nemohl dostat z Ruska. Tamní úřady na něj totiž vyrazily s proviněním, že si měl v roce 2017 zakoupit padělaný vojenský průkaz, aby se vyhl povinnému výcviku.

Kaprizov chtěl následně odcestovat do zámoří, ale v Dubaji i Karibiku ho zastavili kvůli neplatným pracovním vízům, nakonec odletěl přes Turecko. Vedení Wild celou situaci napjatě sledovalo a snažilo se hráči jakkoliv pomoct. Nakonec do Minnesoty přiletěl o pět týdnů dříve, než se původně předpokládalo.

Teď už by měl být Kaprizov s ruskými soudy zadobře. V domovině opět tráví léto, volný čas si vyplnil kupříkladu účastí na pompézní charitativní akci v Moskvě, kde se utkali zástupci NHL a KHL.

Pomalu se začíná připravovat na novou sezonu a také přelet zpět do Minnesoty, po němž začne s agentem projednávat podobu své budoucí smlouvy.

Bude hodně lukrativní. Jen je zatím otázkou, jak moc.