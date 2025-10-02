Premium

Získejte všechny články
jen za 99 Kč/měsíc

A miliardy mohou létat... Kaprizov posunul tržní hranice, NHL se učí novým pořádkům

Dan Hübsch
  7:32
Několik týdnů se jen čekalo, kdo „to“ konečně načne. Až se v úterý v Minnesotě domluvil klíčový podpis. Hokejová NHL smlouvou útočníka Kirilla Kaprizova vstupuje do nové éry. Dává na odiv, že roste. Průměrný roční plat 17 milionů dolarů je senzační, nevídaný, průlomový. A zcela obrací dosavadní pořádky na trhu.
Útočník Kirill Kaprizov z Minnesoty oslavuje se spoluhráči svůj gól.

Útočník Kirill Kaprizov z Minnesoty oslavuje se spoluhráči svůj gól. | foto: Reuters

Kirill Kaprizov v akci v šestém zápase play off proti Vegas.
Matt Boldy gratuluje Kirillu Kaprizovovi k brance.
MARNÁ SNAHA. Kirill Kaprizov (vlevo) z Minnesoty Davida Ritticha v brance Los...
Po hattrick Kirilla Kaprizova zasypali fanoušci led čepicemi.
21 fotografií

Vraťme se lehce zpět v čase k posledním velkým dohodám.

Konec června: Mitch Marner podepisuje s Vegas osmiletý kontrakt, roční gáže činí 12 milionů dolarů.

Začátek března: Mikko Rantanen uzavírá pakt s Dallasem, rovněž na maximální možné osmileté období, rovněž za 12 milionů.

Kaprizov s Minnesotou usmlouval téměř tři miliardy, je nejlépe placeným hráčem NHL

Znamená to snad, že Kaprizov, který za sebou má jen tři opravdu vydařené sezony při větším zápasovém vytížení, je o tolik lepší a hodnotnější než další dvě hvězdy NHL?

„Ani náhodou,“ odpovídá Ray Ferraro, expert televize ESPN a sám bývalý hráč slovutné soutěže.

Hokejová inflace v praxi

Málokdo řekne, že dohodnutá částka není přemrštěná, tak kde se vzala? Zrovna v Minnesotě platí vyšší daně, než které odvádějí zmiňovaní konkurenti. Tuhé mrazy během zimního období taky moc nelákají.

Osmadvacetiletý Rus navíc představuje patrně nejlepšího hráče, jakého kdy Wild měli. Naznačil to jasně před lednovou operací 52 body ve 37 zápasech i jarním návratem ve slušné formě.

Proto o něj v týmu tak stáli. Nabídli osm let po 16 milionech. Jenže šikovný křídelník odmítl. Jednání nejspíš někdo zvenčí narušil tamperingem. Nedovoleným kontaktováním Kaprizova, kterému tak mohl nabídnout víc.

„Dokázat to nemůžu, ale jsem o tom přesvědčen,“ tvrdil renomovaný novinář Elliotte Friedman.

Při tvrdém handlování musela Minnesota přitlačit. Ke každému z osmi roků přidala milion navrch. A hráč souhlasil. Dohromady 136 milionů (v přepočtu cirka 2,8 miliardy korun) vytvořil nové maximum.

Více než dvě a půl miliardy? Díky, nechci. Kaprizov odmítl rekordní smlouvu

Pro zámořský hokejový trh bude mít zřejmě dalekosáhlé následky. Kaprizovův agent Paul Theofanous šikovně využil příležitosti, kdy se strmě zvedá platový strop, pod nějž se kluby musí vejít.

A zatímco Rantanen i Marner podepisovali na sezonu 2025/26, smlouva jejich „kolegy“ se rozběhne až o ročník později. Horní limit má přitom poskočit z 95,5 na 104 milionů dolarů, zhruba o devět procent.

Útočník Mikko Rantanen po druhé výměně v sezoně NHL už válí za Dallas.
Hokejový útočník Mitch Marner je novou hvězdou Vegas Golden Knights, přestoupil...

Tak v praxi vypadá hokejová inflace, klíčový rozdíl.

Přesto reálná hodnota, o kolik si Kaprizov polepšil, leží úplně jinde. Vždyť předtím pobíral milionů devět a nyní má pomalu dvojnásobek. I kdyby dosahoval stejné hodnoty jako Fin a Kanaďan, pořád by se jeho ohodnocení odchylovalo o závratných 41,7 procenta.

Právě tyto relace budou odteď zajímat jak hvězdy, tak i další hráče s jejich agenty.

Jedni děkují, druzí chudnou

A že jich ve frontě stojí víc než dost. Panarin, Eichel, Connor, Robertson, Kempe, Nečas. Nad všemi vyčnívající Connor McDavid. Taková esa mají poslední rok platná ujednání a řeší nová. Všichni mohou Kaprizovovi děkovat, že vykopl, a podle něj se orientovat.

O kolik si tak řekne poslední jmenovaný? Trojnásobný držitel ceny pro nejužitečnějšího hráče, pětkrát nejproduktivnější v rámci sezon. Jasně nejlepší člen soutěže, který Edmonton dvakrát v řadě táhl do finále Stanley Cupu.

Kdo strhne lavinu? McDavid, Kaprizov či Nečas čekají na start miliardového rodea

Přechází z 12,5 milionu dolarů. Jeho hodnota je ale vyšší. Teď po čerstvém rekordu míří přes 20 milionů, proto se nabízí, že nový pakt v nejbližších měsících nepodškrábne a počká na další rok.

Proč? Každý hráč totiž může pod stropem zabírat maximálně 20 procent. Dokud limit pro další rok nebude oficiálně představen, může si McDavid vydělávat v průměru nanejvýš 19,1 milionu. Za rok už by mělo jít o 20,8 milionu.

„Trh se mění strašně rychle,“ podotýká Ferraro. A McDavid je na něm unikátním případem. On má reprezentovat maximální hodnotu. Zatímco basketbalisté z NBA, baseballisté z MLB či američtí fotbalisté z NFL se s nadsázkou smějí opodál.

Kirill Kaprizov v utkání s Detroitem jednou skóroval

Zde se nejlukrativnější platy pohybují okolo 50 až 60 milionů dolarů. Víc než Kaprizov si vydělá dohromady zhruba 250 sportovců ze zmíněných odvětví a lig.

NHL do nové fáze teprve spěje, ročník 2027/28 má přinést strop v hodnotě 113,5 milionu dolarů.

Během přerodu bude ve srovnání s konkurencí značně chudnout elita typu Nathana MacKinnona (12,6 milionu) či Davida Pastrňáka (11,25 milionu).

Nelituje třeba i Leon Draisaitl, který se loni v září s Edmontonem domluvil na 14 milionech do roku 2033 a vsadil na jistotu?

Rekordní smlouva. Draisaitl v Edmontonu prodloužil o osm let za 112 milionů dolarů

Jiný styl zvolil Auston Matthews, hráč Toronta, jenž se nechal zavázat jen na čtyři roky, do června 2028.

Otázkou je, jak s vidinou velkých zisků zareagují další. Delší smlouvy při pomíjivosti kariér, které mohou jedním zraněním skončit, přinášejí víc klidu.

Pokud by ale všem gáže rostly tak jako Kaprizovovi, týmy se pod platový strop vejít zdaleka nemůžou. Zvýší se tak jen odstupy mezi hvězdami a průměrem?

Trh poznává nové hranice, úterní smlouva má ohromný potenciál s ním otřást. A manažeři se v právě roztočené spirále musí zorientovat. Miliardy mohou létat ve velkém.

Vstoupit do diskuse
Program a výsledky
Výsledky

Nejčtenější

OBRAZEM: Nacistům vstup zakázán! Fanda brázdil Evropu a objevoval stadiony

O prázdninách se ze severního cípu Evropy vydal na kole až k jižnímu. Legendární Nordkapp–Tarifa. Šest tisíc kilometrů v sedle. Dalibor Frýba, fanoušek hokejového Litvínova a učitel, který pochází z...

Motor rozcupoval Kometu 8:0, Hradec už není poslední. Kladno pokračuje v trápení

Hokejová extraliga v pátek pokračovala dalšími šesti zápasy osmého kola. První duel rozehrály České Budějovice, které na svém ledě připravily mistrům z Brna pořádnou ostudu - Motor deklasoval Kometu...

Šlágr kola ovládly Pardubice, zastřílely si Budějovice i Hradec. Sparta prohrála

V rámci kompletního 9. kola hokejové extraligy ve třech zápasech nestačila k vítězství základní hrací doba. Ve šlágru kola přemohly Pardubice v prodloužení Kometu 2:1, Třinec zvítězil nad Kladnem 3:2...

Třinec ve šlágru porazil Brno, Plzeň vyhrála na Spartě. Kladno i Litvínov se dál trápí

Úterní podvečer nabídl kompletní desáté kolo hokejové extraligy. A taky výměnu na první příčce. Nově jsou lídrem České Budějovice, které přehrály Vítkovice 2:1. Šlágr dopadl lépe pro Třinec, jenž...

Blázinec. Pardubice stáhly čtyřbrankový náskok, gólem z poslední minuty ale padly

Pořádně divoký zápas nabídla předehrávka osmého kola hokejové extraligy. Pardubice na vlastním ledě prohrávaly s Třincem už 0:4, jenže díky třem gólům v poslední třetině skóre srovnaly. V poslední...

Hronek asistoval u výhry, Mrtka s Kulichem nastoupili za Buffalo

Hokejisté Vancouveru s českým obráncem Filipem Hronkem (0+1) rozdrtili v přípravě na NHL Calgary vysoko 8:1. V souboji týmů Tomáše Hertla a Martina Nečase se po výsledku 2:1 pro Vegas radoval prvně...

2. října 2025  7:23,  aktualizováno  7:55

A miliardy mohou létat... Kaprizov posunul tržní hranice, NHL se učí novým pořádkům

Několik týdnů se jen čekalo, kdo „to“ konečně načne. Až se v úterý v Minnesotě domluvil klíčový podpis. Hokejová NHL smlouvou útočníka Kirilla Kaprizova vstupuje do nové éry. Dává na odiv, že roste....

2. října 2025  7:32

Vsetín ukončil vítězné tažení Litoměřic, Tábor sérii proher. Slaví také Slavia i Zlín

Litoměřice přišly v osmém kole nové sezony první hokejové ligy o neporazitelnost. Vedoucí tým soutěže v prodloužení nestačil na domácí Vsetín a prohrál 3:4. Nezachránil ho ani dlouholetý extraligový...

1. října 2025  21:16

První Češi v NHL: „Nedo“ čekal věčnost, ale nezastavili ho papaláši ani posměšky

Premium

Až ve třiatřiceti Václav Nedomanský nakoukl do ligy, pro niž byl jako stvořený. Nikdo už nezjistí, zda by v NHL nastřílel pět set nebo sedm set gólů, kdyby do ní už coby mládenec mohl svobodně...

1. října 2025

Brankář Dansk novou posilou pro Kladno. Chytal i v NHL, Plekanec věří: Pomůže nám

Švédský brankář Oscar Dansk posílil hokejisty Kladna. Jedenatřicetiletý rodák ze Stockholmu v minulé sezoně chytal na farmě Anaheimu v San Diegu v AHL. V NHL odchytal šest zápasů za Vegas. O jeho...

1. října 2025  16:51

Přežil děsivý střet s Chárou, v Kanadě ho milovali. Americký veterán v NHL končí

Nemá ve sbírce žádný velkolepý úspěch, co by oslnil. Těsně mu unikla meta tisícovky odehraných zápasů. V NHL však na Maxe Paciorettyho určitě nezapomenou. Americký hokejista se s koncem září se...

1. října 2025  15:53

Žovincovy paralelní světy: samé prohry v Kladně, samé výhry v Litoměřicích

Jako by se pohyboval v paralelních světech. V Litoměřicích jen vítězí, v Kladně jen prohrává. Zkušený hokejový obránce Dušan Žovinec si alespoň v dresu Rytířů odškrtl jednu splněnou metu: první gól v...

1. října 2025  14:33

Víš co, Sašo? Odpočiň si. Rána pro dynastii, Floridu čeká ultimátní test odolnosti

Premium

Občas je až k nevíře, jak rychle se může všechno změnit. Stačí zlomek vteřiny. Jediné špatné rozhodnutí, jeden nešťastný pohyb. Nebo jedno pochroumané koleno. Vážné zranění Aleksandera Barkova...

1. října 2025

Machovský se usadil v Olomouci. Konečně nežijeme jako kočovný cirkus, těší ho

Loni přišel jako last minute posila. Kvůli zranění brankáře Branislava Konráda si hokejová Olomouc narychlo sehnala Matěje Machovského, gólmana se zkušenostmi z KHL, Finska či Sparty. Trefa. Fanoušci...

1. října 2025  10:26

Bezchybný Dobeš vychytal Ottawu, Faksa se trefil proti bývalému týmu

V úterních zápasech přípravy na hokejovou NHL se blýskl mladý český gólman Jakub Dobeš, jenž vychytal za Montreal čisté konto u triumfu 5:0 nad Ottawou. Mezi tři tyče se postavil i Karel Vejmelka,...

1. října 2025  7:24,  aktualizováno  8:05

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Pšššt, ať to nevyplašíme! Mazanec nulu proti Brnu nepřeceňuje a brání se chvále

Hokejoví Oceláři Třinec zažívají mimořádně povedený vstup do sezony. K tomu brankář Marek Mazanec vévodí extraligovým statistikám. „Pšššt, nesmíme to zakřiknout,“ mírní gólman nadšení poté, co v...

1. října 2025

Budíček! znělo na Spartě. Nebyl to výkon hodný klubu, vědí hazardující Pražané

Čtyři zápasy, jediná výhra, z posledních tří duelů pouze dva vstřelené góly. Ne, takovou domácí bilanci si sparťanští hokejisté rozhodně nepředstavovali. A trpělivost v utkání 10. extraligového kola...

30. září 2025  22:36

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.