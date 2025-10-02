A miliardy mohou létat... Kaprizov posunul tržní hranice, NHL se učí novým pořádkům

Vraťme se lehce zpět v čase k posledním velkým dohodám.
Konec června: Mitch Marner podepisuje s Vegas osmiletý kontrakt, roční gáže činí 12 milionů dolarů.
Začátek března: Mikko Rantanen uzavírá pakt s Dallasem, rovněž na maximální možné osmileté období, rovněž za 12 milionů.
Znamená to snad, že Kaprizov, který za sebou má jen tři opravdu vydařené sezony při větším zápasovém vytížení, je o tolik lepší a hodnotnější než další dvě hvězdy NHL?
„Ani náhodou,“ odpovídá Ray Ferraro, expert televize ESPN a sám bývalý hráč slovutné soutěže.
Hokejová inflace v praxi
Málokdo řekne, že dohodnutá částka není přemrštěná, tak kde se vzala? Zrovna v Minnesotě platí vyšší daně, než které odvádějí zmiňovaní konkurenti. Tuhé mrazy během zimního období taky moc nelákají.
Osmadvacetiletý Rus navíc představuje patrně nejlepšího hráče, jakého kdy Wild měli. Naznačil to jasně před lednovou operací 52 body ve 37 zápasech i jarním návratem ve slušné formě.
Proto o něj v týmu tak stáli. Nabídli osm let po 16 milionech. Jenže šikovný křídelník odmítl. Jednání nejspíš někdo zvenčí narušil tamperingem. Nedovoleným kontaktováním Kaprizova, kterému tak mohl nabídnout víc.
„Dokázat to nemůžu, ale jsem o tom přesvědčen,“ tvrdil renomovaný novinář Elliotte Friedman.
Při tvrdém handlování musela Minnesota přitlačit. Ke každému z osmi roků přidala milion navrch. A hráč souhlasil. Dohromady 136 milionů (v přepočtu cirka 2,8 miliardy korun) vytvořil nové maximum.
Pro zámořský hokejový trh bude mít zřejmě dalekosáhlé následky. Kaprizovův agent Paul Theofanous šikovně využil příležitosti, kdy se strmě zvedá platový strop, pod nějž se kluby musí vejít.
A zatímco Rantanen i Marner podepisovali na sezonu 2025/26, smlouva jejich „kolegy“ se rozběhne až o ročník později. Horní limit má přitom poskočit z 95,5 na 104 milionů dolarů, zhruba o devět procent.
Tak v praxi vypadá hokejová inflace, klíčový rozdíl.
Přesto reálná hodnota, o kolik si Kaprizov polepšil, leží úplně jinde. Vždyť předtím pobíral milionů devět a nyní má pomalu dvojnásobek. I kdyby dosahoval stejné hodnoty jako Fin a Kanaďan, pořád by se jeho ohodnocení odchylovalo o závratných 41,7 procenta.
Právě tyto relace budou odteď zajímat jak hvězdy, tak i další hráče s jejich agenty.
Jedni děkují, druzí chudnou
A že jich ve frontě stojí víc než dost. Panarin, Eichel, Connor, Robertson, Kempe, Nečas. Nad všemi vyčnívající Connor McDavid. Taková esa mají poslední rok platná ujednání a řeší nová. Všichni mohou Kaprizovovi děkovat, že vykopl, a podle něj se orientovat.
O kolik si tak řekne poslední jmenovaný? Trojnásobný držitel ceny pro nejužitečnějšího hráče, pětkrát nejproduktivnější v rámci sezon. Jasně nejlepší člen soutěže, který Edmonton dvakrát v řadě táhl do finále Stanley Cupu.
Přechází z 12,5 milionu dolarů. Jeho hodnota je ale vyšší. Teď po čerstvém rekordu míří přes 20 milionů, proto se nabízí, že nový pakt v nejbližších měsících nepodškrábne a počká na další rok.
Proč? Každý hráč totiž může pod stropem zabírat maximálně 20 procent. Dokud limit pro další rok nebude oficiálně představen, může si McDavid vydělávat v průměru nanejvýš 19,1 milionu. Za rok už by mělo jít o 20,8 milionu.
„Trh se mění strašně rychle,“ podotýká Ferraro. A McDavid je na něm unikátním případem. On má reprezentovat maximální hodnotu. Zatímco basketbalisté z NBA, baseballisté z MLB či američtí fotbalisté z NFL se s nadsázkou smějí opodál.
Zde se nejlukrativnější platy pohybují okolo 50 až 60 milionů dolarů. Víc než Kaprizov si vydělá dohromady zhruba 250 sportovců ze zmíněných odvětví a lig.
NHL do nové fáze teprve spěje, ročník 2027/28 má přinést strop v hodnotě 113,5 milionu dolarů.
Během přerodu bude ve srovnání s konkurencí značně chudnout elita typu Nathana MacKinnona (12,6 milionu) či Davida Pastrňáka (11,25 milionu).
Nelituje třeba i Leon Draisaitl, který se loni v září s Edmontonem domluvil na 14 milionech do roku 2033 a vsadil na jistotu?
Jiný styl zvolil Auston Matthews, hráč Toronta, jenž se nechal zavázat jen na čtyři roky, do června 2028.
Otázkou je, jak s vidinou velkých zisků zareagují další. Delší smlouvy při pomíjivosti kariér, které mohou jedním zraněním skončit, přinášejí víc klidu.
Pokud by ale všem gáže rostly tak jako Kaprizovovi, týmy se pod platový strop vejít zdaleka nemůžou. Zvýší se tak jen odstupy mezi hvězdami a průměrem?
Trh poznává nové hranice, úterní smlouva má ohromný potenciál s ním otřást. A manažeři se v právě roztočené spirále musí zorientovat. Miliardy mohou létat ve velkém.