Kaprizov s Minnesotou usmlouval téměř tři miliardy, je nejlépe placeným hráčem NHL

Autor:
  17:15aktualizováno  17:16
Útočník Kirill Kaprizov podepsal s Minnesotou osmiletou smlouvu s celkovým příjmem 136 milionů dolarů, v přepočtu přes 2,8 miliardy korun, a bude nejlépe placeným hokejistou NHL. Roční odměna 17 milionů dolarů je nový rekord ligy od zavedení platových stropů v roce 2005.
foto: AP

Uzavření dohody mezi ruským hráčem a klubem oznámil generální manažer Bill Guerin. Kaprizov by se příští rok v létě stal nechráněným volným hráčem, nový kontrakt začne platit od sezony 2026/27.

Dosavadním rekordem byl roční příjem 13,25 milionu dolarů, který zajišťuje Austonu Matthewsovi smlouva v Torontu. Od nadcházející sezony začne platit Leonu Draisaitlovi kontrakt, který útočníkovi Edmontonu zaručuje rovných 14 milionů za rok.

Osmadvacetiletému Kaprizovovi zbývá v Minnesotě poslední rok pětiletého kontraktu na 45 milionů dolarů. Před zhruba dvěma týdny podle zdroje televizní stanice TSN odmítl nabídku Wild na osmiletou smlouvu za 128 milionů.

Kdo strhne lavinu? McDavid, Kaprizov či Nečas čekají na start miliardového rodea

Z minulé sezony olympijský vítěz z roku 2018 kvůli zranění téměř o polovinu přišel. Odehrál v základní části jen 41 zápasů a nasbíral 56 bodů včetně 25 gólů. V play off skóroval při šesti startech pětkrát a přidal čtyři asistence. Minnesota vypadla v prvním kole bojů o Stanley Cup s Vegas.

Až 135. hráč draftu z roku 2015 dosud v NHL odehrál včetně play off 344 zápasů a zaznamenal 200 gólů a 207 asistencí.

