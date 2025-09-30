Uzavření dohody mezi ruským hráčem a klubem oznámil generální manažer Bill Guerin. Kaprizov by se příští rok v létě stal nechráněným volným hráčem, nový kontrakt začne platit od sezony 2026/27.
Dosavadním rekordem byl roční příjem 13,25 milionu dolarů, který zajišťuje Austonu Matthewsovi smlouva v Torontu. Od nadcházející sezony začne platit Leonu Draisaitlovi kontrakt, který útočníkovi Edmontonu zaručuje rovných 14 milionů za rok.
Osmadvacetiletému Kaprizovovi zbývá v Minnesotě poslední rok pětiletého kontraktu na 45 milionů dolarů. Před zhruba dvěma týdny podle zdroje televizní stanice TSN odmítl nabídku Wild na osmiletou smlouvu za 128 milionů.
|
Kdo strhne lavinu? McDavid, Kaprizov či Nečas čekají na start miliardového rodea
Z minulé sezony olympijský vítěz z roku 2018 kvůli zranění téměř o polovinu přišel. Odehrál v základní části jen 41 zápasů a nasbíral 56 bodů včetně 25 gólů. V play off skóroval při šesti startech pětkrát a přidal čtyři asistence. Minnesota vypadla v prvním kole bojů o Stanley Cup s Vegas.
Až 135. hráč draftu z roku 2015 dosud v NHL odehrál včetně play off 344 zápasů a zaznamenal 200 gólů a 207 asistencí.