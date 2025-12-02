Premium

Mám rakovinu, svěřila se někdejší hvězda NHL Dineen. Podporu vyjádřil i Topolánek

Václav Havlíček
  22:14
Hokejová NHL odehrála minulý měsíc speciální zápas věnovaný boji s rakovinou. Kevin Dineen, bývalá hvězda zámořské soutěže, pak na konci listopadu oznámil, že se se zákeřnou nemocí sám léči. Dvaašedesátiletý někdejší útočník dnes už neexistujícího Hartfordu trpí rakovinou slinivky. Jako trenér vedl i českého reprezentanta Kämpfa.
Kevin Dineen během svého působení u Chicaga Blackhawks vedl i českého reprezentanta Davida Kämpfa. | foto: Profimedia.cz

„Tohle Díkuvzdání je pro mě trochu jiné. Před pár měsíci mi lékaři diagnostikovali rakovinu slinivky,“ svěřil se Dineen na sociální síti X. „Ze všeho nejvíce jsem vděčný za to, že jsem obklopený mnoho podporujícími přáteli a milující rodinou,“ doplnil.

Pod příspěvkem mu vyjádřil podporu i někdejší český premiér Mirek Topolánek. „Drahý Kevine, taktéž mám rakovinu slinivky. Myslím na tebe a jsem rád, že jsi v tomhle směru tak otevřený. Snažím se dělat to samé,“ napsal Topolánek a přiložil svůj proslov, který uvedl v areálu Pražského hradu při příležitosti Světového dne rakoviny slinivky břišní.

Dineen působil v NHL jako hráč naposledy na přelomu tisíciletí. Rodák z kanadského Quebecu hrál v kariéře za Columbus, Ottawu, Carolinu, Philadelphii a Hartford. V posledních dvou zmíněných týmech figuroval také jako kapitán.

Kevin Dineen (uprostřed) během zápasu olympijských her 1984 proti Švédsku.

V roce 1982 ho Hartford draftoval jako svoji třetí volbu, celkově byl v draftu v šesté desítce. Celkem si Dineen připsal v základní části v 1188 zápasech 760 bodů za 355 gólů a 405 asistencí. V play off NHL zaznamenal v 59 zápasech 41 bodů (23+18)

Za Kanadu odehrál 37 zápasů na mistrovství světa, v letech 1985 a 1989 dopomohl své vlasti ke stříbrným medailím. Naposledy působil jako hlavní trenér týmu Utica Comets v AHL, loni v listopadu byl ale po necelých čtyřech sezonách propuštěn.

Jako asistent v Chicagu, kde strávil pět let, trénoval i českého útočníka Davida Kämpfa.

Vstoupit do diskuse
Mám rakovinu, svěřila se někdejší hvězda NHL Dineen. Podporu vyjádřil i Topolánek

Kevin Dineen během svého působení u Chicaga Blackhawks vedl i českého...

Hokejová NHL odehrála minulý měsíc speciální zápas věnovaný boji s rakovinou. Kevin Dineen, bývalá hvězda zámořské soutěže, pak na konci listopadu oznámil, že se se zákeřnou nemocí sám léči.

2. prosince 2025  22:14

