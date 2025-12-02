„Tohle Díkuvzdání je pro mě trochu jiné. Před pár měsíci mi lékaři diagnostikovali rakovinu slinivky,“ svěřil se Dineen na sociální síti X. „Ze všeho nejvíce jsem vděčný za to, že jsem obklopený mnoho podporujícími přáteli a milující rodinou,“ doplnil.
Pod příspěvkem mu vyjádřil podporu i někdejší český premiér Mirek Topolánek. „Drahý Kevine, taktéž mám rakovinu slinivky. Myslím na tebe a jsem rád, že jsi v tomhle směru tak otevřený. Snažím se dělat to samé,“ napsal Topolánek a přiložil svůj proslov, který uvedl v areálu Pražského hradu při příležitosti Světového dne rakoviny slinivky břišní.
Dineen působil v NHL jako hráč naposledy na přelomu tisíciletí. Rodák z kanadského Quebecu hrál v kariéře za Columbus, Ottawu, Carolinu, Philadelphii a Hartford. V posledních dvou zmíněných týmech figuroval také jako kapitán.
V roce 1982 ho Hartford draftoval jako svoji třetí volbu, celkově byl v draftu v šesté desítce. Celkem si Dineen připsal v základní části v 1188 zápasech 760 bodů za 355 gólů a 405 asistencí. V play off NHL zaznamenal v 59 zápasech 41 bodů (23+18)
Za Kanadu odehrál 37 zápasů na mistrovství světa, v letech 1985 a 1989 dopomohl své vlasti ke stříbrným medailím. Naposledy působil jako hlavní trenér týmu Utica Comets v AHL, loni v listopadu byl ale po necelých čtyřech sezonách propuštěn.
Jako asistent v Chicagu, kde strávil pět let, trénoval i českého útočníka Davida Kämpfa.