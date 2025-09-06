Premium

Zemřela brankářská legenda NHL. Dryden Montrealu šestkrát vychytal Stanley Cup

Autor: ,
  10:12
Ve věku 78 let zemřel po boji s rakovinou slavný kanadský hokejový brankář Ken Dryden, jenž pomohl Montrealu Canadiens vyhrát šestkrát Stanley Cup. Získal také pětkrát Vezinovu trofej pro nejlepšího brankáře ligy, ačkoli v NHL odchytal jen osm sezon. Po konci kariéry byl mimo jiné politikem.
Bývalý brankář Ken Dryden zdraví fanoušky Montrealu. | foto: Profimedia.cz

Dryden byl jednou z klíčových postav dynastie týmu Canadiens v 70. letech. Do NHL vstoupil kvůli studiu až v třiadvaceti letech v roce 1971 a jako nováček hned pomohl Montrealu k zisku Stanley Cupu, což mu vyneslo také Conn Smythe Trophy pro nejlepšího hráče play off.

Z triumfu v elitní soutěži se radoval ještě v letech 1973 a 1976–79. Sezonu 1973/74 navíc vynechal a pracoval pro právnickou firmu v Torontu. Kariéru ukončil na vrcholu v roce 1979 krátce před 32. narozeninami.

„Ken Dryden byl výjimečný sportovec, ale také výjimečný člověk,“ uvedl v prohlášení majitel Canadiens Geoff Molson. „Truchlíme nejen kvůli ztrátě základního kamene jedné z největších hokejových dynastií, ale také rodinného člověka, přemýšlivého občana a gentlemana, jenž výrazně ovlivnil naše životy a komunity v mnoha generacích. Byl jednou z opravdových legend, které pomohly z klubu udělat to, co je teď.“

Po ukončení kariéry se Dryden pustil do psaní knížek, učení či komentování pro televizi. V letech 1997–2003 byl také prezidentem jiného slavného klubu NHL Toronto Maple Leafs. O rok později byl zvolen do kanadského parlamentu a v letech 2004–2006 byl ministrem sociálního rozvoje v kanadské federální vládě.

V roce 1983 byl Dryden uveden do hokejové Síně slávy a NHL ho při svém stoletém výročí v roce 2017 jmenovala mezi stovku nejlepších hráčů historie.

