Dříve byla trofej často spojována s hráči, kteří skvěle bránili a občas podpořili útok, trend světového hokeje se však v posledních letech zcela obrátil. „Liga se změnila. Najednou tu máme extrémně ofenzivní hráče, skoro jako by v obraně hráli útočníci,“ popisuje obránce Hampus Lindholm z Bostonu.
Hlavní pozornost se v posledních týdnech stále více upíná na Columbus. Zach Werenski předvádí výkony, které ho katapultovaly do čela uchazečů o cenu udělovanou od roku 1953. Američanův vliv na hru Blue Jackets je natolik zásadní, že se o něm začíná v kuloárech mluvit i v souvislosti s tou vůbec nejprestižnější individuální cenou – Hart Trophy pro nejužitečnějšího hráče ligy.
Montreal slaví. Caufield dosáhl magické padesátky, Slafkovský napodobil Hossu
Pod vedením trenéra Ricka Bownesse vytáhl tým až do bojů o divokou kartu pro play off. Zaznamenal 80 bodů v 72 zápasech a na ledě tráví v průměru ohromných 26:34 minuty, v celé lize je na tom líp pouze Quinn Hughes.
To obhájce trofeje Cale Makar z Colorada sice v druhé polovině sezony lehce ubral na tempu. Ale stále má, i přes dubnové zranění, na kontě 73 bodů (20+55) v 75 utkáních. Navíc ve svých 27 letech už pokořil magickou metu 500 bodů v kariéře.
Makarův styl založený na fenomenálním bruslení nepřestává deptat soupeře, přesto se občas objevují názory expertů, že mu cestu k bodům až příliš usnadňují hvězdní spoluhráči v čele s Nathanem MacKinnonem.
V souboji o Norris Trophy nelze opomenout ani již zmíněného Quinna Hughese. Jeho prosincová výměna z Vancouveru do Minnesoty udělala z Wild úplně jiný tým. Hughes je aktuálně nejvytíženějším hráčem celé NHL, když na ledě stráví 27 minut a 42 sekund.
Se 69 asistencemi (73 bodů v 73 zápasech) stojí u zrodu prakticky každé akce svého týmu a je jedním z důvodů, proč je Minnesota na třetím místě Západní konference. „Vlétl do toho po hlavě a od prvního dne je naším lídrem,“ chválí ho generální manažer Wild Bill Guerin.
Ofenzivním statistikám však vévodí Evan Bouchard z Edmontonu. Od začátku roku v lize neexistuje produktivnější obránce. Šestadvacetiletý Kanaďan už nasbíral 91 bodů v 79 zápasech, což ho celkově řadí na 11. místo kanadského bodování.
Naopak Moritz Seider z Detroitu na první pohled v produktivitě lehce zaostává, 60 bodů v 79 zápasech. Ale má třetí nejvyšší čas na ledě, stejné místo mu patří i ve statistice zblokovaných střel, je téměř bezkonkurenční při hře na obou koncích hřiště a při oslabeních Red Wings skoro nechodí na střídačku.
Do popředí se tlačí i poslední vítěz Calder Memorial Trophy pro nejlepšího nováčka – dvaadvacetiletý Lane Hutson, který ve své druhé sezoně ukazuje další posun, zdvojnásobil počet gólů na dvanáct a dohromady si připsal už 75 bodů v dresu Montrealu, navíc má úžasných +35 v hodnocení plus/mínus.
Vybrat tak v tomto zástupu hvězd jednoho hráče bude opravdu náročný úkol. Nakonec může v očích novinářů rozhodnout drobný detail v závěru sezony. Jedno je jisté, bude to těsné!
Anaheim nominoval Dostála na Trofej Kinga Clancyho
Brankář Lukáš Dostál z Anaheimu je v nominaci na King Clancy Memorial Trophy, která se v NHL uděluje za vůdčí schopnosti na ledě i mimo něj a humanitární činnost. Mistr světa z předloňského šampionátu v Praze je jedním z 32 kandidátů, které na ocenění navrhly jejich kluby. Nominace zveřejnilo vedení NHL na webu soutěže.
Vítěze vybere komise složená mimo jiné z komisionáře Garyho Bettmana a dosavadních držitelů ocenění, které se uděluje od roku 1988. Hráč s největším počtem hlasů obdrží šek ve výši 25.000 dolarů, který věnuje ve prospěch charitativních organizací podle vlastního výběru.
Pětadvacetiletý Dostál hraje za Anaheim pátou sezonu a odchytal v ní zatím 54 zápasů s úspěšností 89 procent. Ducks drží sedmé místo v Západní konferenci s dobrými vyhlídkami na účast v play off.
Dostál se vedle sportu aktivně věnuje nadační činnosti, je například dlouholetým členem charitativního spolku Saves Help. V olympijské sezoně se také stal tváří kampaně dobročinné akce na podporu mladých sportovců Každodenní šampioni. Jejím cílem bylo získat peníze pro Českou olympijskou nadaci, potažmo pro děti z finančně znevýhodněného prostředí.
ČTK