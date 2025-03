Vejmelkova životní smlouva. Utah staví na českém brankáři, prodloužil s ním o pět let

Vejmelka působí v NHL čtvrtou sezonu, v roce 2021 přišel z extraligového Brna do Arizony. Rodák z Třebíče se okamžitě prosadil do hlavního týmu Coyotes, kteří se loni v létě přestěhovali do Utahu.

V minulých týdnech se spekulovalo, že by Vejmelka mohl být vyměněný do jiného týmu, zároveň ale jeho agent jednal i s Utahem o nové smlouvě.

V aktuální sezoně odchytal Vejmelka za Utah 38 zápasů s úspěšností 91 procent a průměrem 2,45 inkasovaných branek na utkání. Jednou udržel čisté konto. I zásluhou účastníka posledních tří světových šampionátů, který loni v Praze plnil roli trojky za Lukášem Dostálem a Petrem Mrázkem, se Utah drží ve hře o postup do play off.

V Západní konferenci NHL je jedenáctý. Celkově má Vejmelka v kanadsko-americké soutěži na kontě 178 startů.