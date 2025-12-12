Celek ze Salt Lake City naposledy ztratil duel s dvojnásobnými obhájci z Floridy (3:4) kvůli gólu v poslední minutě. Zapsal už sedmou porážku z posledních devíti klání. S Vejmelkou to ale nijak nemává.
„Vidím to pozitivně, víme na čem pracovat, ale je dost věcí, co zlepšit,“ hodnotí v rozhovoru s českými médii aktuální formu Mammoth. „Říjen byl super, měli jsme i šňůru sedmi výher, listopad už horší, bohužel prohráváme těsné zápasy, snažíme se je ale teď dostat na naši stranu.“
|
Vejmelka nezastavil sérii porážek, Florida rozhodla gólem z 60. minuty
Čiší z něj, jak směřuje dopředu, ale mluví hlavně o klubu. Fakt, že do mužského turnaje na olympiádě v Miláně přitom zbývají necelé dva měsíce a že nominaci pro mezinárodní federaci IIHF kouč národního týmu Radim Rulík odtajní už zkraje ledna, ho vůbec nerozptyluje.
Vážně nejste z her v Miláně na trní?
Ne, snažím se soustředit na věci, co můžu ovlivnit. Což je odvádění práce tady v Utahu. Na základě toho se bude odvíjet vše ostatní, včetně olympiády, která je pro mě jeden z velkých cílů. Teď chci podávat výkony hodné toho, abychom tu vyhrávali.
Jak vnímáte momentální výkyvy?
Jsou běžné. Start sezony jsme chytili suprově, pak nám to začalo haprovat, ale osobně si myslím, že zápasy, co jsme nezvládli, nás můžou posunout dál. Máme stále mladý tým, spoustu kluků, kteří jsou tady první rok a zvykají si na systém. Nechceme se ale na nic vymlouvat. Jen je otázka času, než si na sebe tým zvykne a najde si chemii, co bude fungovat po celou dobu. Máme ještě dost času formu vyladit.
Co říkáte na to, jak v Západní konferenci roste síla některých týmů a vašich možných konkurentů třeba z Anaheimu, Chicaga a San Jose?
Soustředíme se primárně na sebe. Víme, kdo je teď ve formě, ale to pro nás nemůže moc znamenat, protože musíme hrát svoje s kýmkoli a nedělat rozdíly. To se ani nevyplácí, může třeba dojít k podcenění, když se hraje s papírově slabším. Snažíme se být v hlavě nastavení na sebe a vnímat, jak přistoupit k soupeři a jeho systému, přesilovkám, oslabením. Od toho by se měla odvíjet naše reakce. To musíme dělat správně a neohlížet se na ostatní.
Jak funguje vaše souhra s krajanem Vítem Vaněčkem?
Oba jsme už zkušení, každý se snažíme týmu jakkoli pomoct a je mezi námi rivalita. Ta vždy musí být, abychom se nějak rozvíjeli a zlepšovali, ale myslím, že je zdravá, dovedeme se doplňovat a dělat maximum, aby byl tým úspěšný. Neděláme rozdíly v tom, kdo chytá, chceme přispět celku.
Před necelým měsícem jste hráli utkání v Anaheimu, kde se na ledě poprvé v historii NHL objevili čtyři čeští brankáři, měli jste čas na fotku?
Program jsme zrovna měli nahuštěný, takže jsme nic takového nepodnikli. Původně jsem ani nevěděl, že je to úplně poprvé, až pak jsem se to zpětně dočetl. Ale viděli jsme, že čtyři čeští brankáři se na jednom ledě jen tak nepotkají a vnímali to jako něco výjimečného.
|
V zámoří zírají: čtyři čeští gólmani na jedno utkání NHL! Po zranění je zpět i bek Gudas
Utah taky draftoval mladíka Michaela Hrabala. Potkali jste se na kempu?
Ne, on byl v nováčkovském, na hlavním jsme se minuli. Zahlédl jsem ho jen na pár trénincích, na ledě jsme ale spolu nebyli. Každopádně vím, jak vypadá, jaký má styl, sledoval jsem ho na dvacítkách a kdybych ho měl zhodnotit... Výborný vysoký gólman, který se na svoje parametry (201 cm) výtečně pohybuje. Podle mě ho čeká skvělá budoucnost. Je na něm, jak se k tomu postaví, ale je na dobré cestě být klíčovým hráčem týmu NHL.
Dosud se v NHL představilo už osm českých brankářů, sledujete je i jako svoje soupeře před olympiádou? Porovnáváte se s nimi?
Musím říct, že vůbec. Opět se soustředím sám na sebe a na to, co můžu já ovlivnit. Mám samozřejmě nějaký přehled ohledně jejich výsledků, ale že bych je sledoval do detailu, to se říct nedá. Mám svých starostí dost. Není na to ani moc prostor, snažím se řešit svou hru, svá videa, své zápasy, abych se mohl zlepšovat. A mám pořád na čem pracovat.
|
Vejmelka vzbudil rozruch maskou s Pavlem. Moje věc, on zaslouží respekt, říká
Reprezentační manažer Milan Hnilička před hrami brankáře žádá, aby na výstroji vynechali politiku a politické symboly. V rozhovoru pro iSport.cz přitom narážel i na masky. Jak jste to přijal?
Samozřejmě to akceptuju, je to logické rozhodnutí a myslím si, že je i správné.
Vizuál se výrazně měnil v Utahu, zvykáte si pořád? Po stěhování z Arizony a všech dalších úpravách?
Od stěhování je to skoro dva roky, už nevnímám žádný rozdíl. Největší skok to byl loni, ale teď už jsme zabydlení, máme veškeré zázemí, organizace udělala skvělou práci, aby nám umožnila mít vše pro přípravu na sezonu, teď se jí to snažíme vracet a je na nás, abychom to přenesli na led i výkony.
Kdo je aktuálně váš největší mentor? Kdo vás nejvíc posouvá kupředu?
V denním kontaktu jsem tu s naším koučem gólmanů Coreyem Schwabem. Je to dlouholetý trenér, sám NHL chytal, má spoustu zkušeností, poznal jakoukoli situaci na ledě, vyhrál Stanley Cup, to je můj hlavní mentor. Co potřebuju, to řeším s ním. Nikdo další se mnou momentálně věci neřeší a těžko budu hledat někoho lepšího.
Lukáš Dostál s Petrem Mrázkem v Anaheimu mají jako kouče Petra Budaje, tam vládne čeština a slovenština. Co Corey, učí se?
Občas si děláme srandu a učíme ho. On je k tomu i nakloněný, že se rád dozví něco nového. Když řešíme nějaké cvičení, tak se někdy poptá, jak se řekne česky. Jeho výslovnost je vtipná, ale je učenlivý. Je to sranda.