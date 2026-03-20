Byl absolutně fenomenální, slyšel Vejmelka po nule. V NHL patří k nejlepším

„Byl absolutně fenomenální. Dobře to zavřel,“ oceňoval trenér André Tourigny.
„Všech pět hráčů na ledě sehrálo klíčovou roli,“ ubíral si drobně zásluhy Vejmelka, jenž celkem pochytal 28 střel Golden Knights.
„Na začátku utkání měl soupeř několik akcí, ne úplně gólových, ale vyřešil je výborně. Ve třetí třetině nás však Vegas zatlačilo a on odolal,“ pochvaloval si Tourigny.
Pastrňák se Zachou podpořili kanonádu Bostonu, Vejmelka vychytal Vegas
Vejmelku nepřekonaly ani největší hvězdy Vegas v čele s Jackem Eichelem, Markem Stonem či Mitchem Marnerem.
Český gólman odolal 11 minut před koncem i přesilovkovému pokusu Tomáše Hertla, jenž z bezprostřední blízkosti zakončoval bekhendem. Na reprezentačního kolegu ale nevyzrál.
„Odmítali jsme příležitosti ke střelbě. V určitých situacích prostě musíte puk vystřelit,“ mrzelo trenéra poražených Bruce Cassidyho.
„Nejsou to sice prvotřídní šance, ale rozhodně alespoň ty druhé kategorie. Musíme to poslat na branku a věřit své střele. Všichni tito hráči běžně skórují.“
Proti Vejmelkovi se jim to ovšem nepovedlo. Rodák z Třebíče předvedl druhý stoprocentní výkon v ročníku, z Čechů se stejný zápis zatím zdařil pouze Davidu Rittichovi z New York Islanders.
V jiné statistice se pak Vejmelka dokonce stále drží v čele napříč celou NHL. Proti Vegas vychytal už 31. výhru v sezoně, lepší je pouze Andrej Vasilevskij z Tampy.
Předloňský mistr světa těží z důvěry trenérského štábu, už nyní má na kontě 53 zápasů, druhý gólman Vítek Vaněček pak dostal prostor v 17 utkáních.
Ve zbylých střetnutích tak Vejmelka pravděpodobně překoná loňské kariérní maximum, na které momentálně ztrácí pět duelů.
Sezona může být pro českého maskovaného muže přelomová i z dalšího hlediska. Vůbec poprvé by si totiž mohl zachytat ve vyřazovacích bojích v NHL.
„Musíme hrát jako v sedmém zápase. Jsme v režimu play off a musíme pokračovat stejným způsobem. Hrát jednoduše. Hrát tvrdě. Být silní před brankou a bojovat,“ burcoval devětadvacetiletý gólman.
Utah stále drží postupové pozice, v Západní konferenci je na páté příčce se sedmibodovým náskokem na první nepostupující. A v cestě do play off se může spolehnout právě na Vejmelku.