Nejlepší duel, obří emoce. Vejmelka při rekordu žasl: Nevím, jak jsem to dokázal

V tu dobu už stál v šatně, zase klidný. Po týmovém rituálu, kdy převzal basketbalový míč a děkoval spoluhráčům, zejména za úsilí ve třetí třetině.

Právě během ní Vejmelka rozparádil fanoušky. V Delta Center, které jinak patří tamnímu nejpopulárnějšímu sportu – tomu se dvěma koši.

„Veggie, Veggie,“ nesla se halou přezdívka třebíčského rodáka, jehož celek si nejprve mezi 46. a 48. minutou vydobyl třemi zásahy rozhodující náskok, jenže pak hrál prakticky až do konce utkání v oslabení.

Emoce Karla Vejmelky při vyhlášení první hvězdou utkání:

Karel Vejmelka made an ABSURD 49 saves in tonight's @utahhockeyclub 4-1 victory 🤯 pic.twitter.com/xSr5Gb1plO — NHL (@NHL) November 14, 2024

Nejprve útočník Carcone vyfasoval trest na pět minut plus do konce utkání a ještě navrch dvě minuty za vyvolání šarvátky. Před vypršením extrémně dlouhé nevýhody se navíc Utah na čtyřiatřicet sekund ocitl ve třech. Nakonec ustál i tuhle svízelnou situaci.

Aby toho ovšem nebylo málo, po úseku soupeřovy početní převahy o celkové délce osmi minut a 26 sekund ještě fauloval autor dvou domácích branek Bjugstad.

„Nerozhodilo mě to,“ zdůrazňoval však osmadvacetiletý gólman. „Snažil jsem se soustředit na každou další střelu, abych pomohl týmu a nedostal gól. To byl v podstatě příběh celého večera.“

Večera, během nějž Hurricanes vyslali padesát střel na branku, dohromady vypálili čtyřiadevadesátkrát. Vejmelka ale zářil. A ve třetí části mu ještě víc pomáhali také spoluhráči, kteří se vytasili se třinácti bloky.

Brankář Karel Vejmelka z Utahu likviduje šanci Jacksona Blakea z Caroliny.

„Tam jsme dřeli. Zejména, když se nám kupila ta vyloučení, bylo to neskutečné. Povedlo se nám vyhrát proti jednomu ze zatím nejlepších týmů v lize a potřebujeme na tom stavět,“ opakoval brankář, který zároveň oslavoval první výhru v nové sezoně.

Příležitost chytat od začátku totiž dostal teprve počtvrté, jednou pak šel do branky už za stěží řešitelného stavu 0:4 s Ottawou namísto jedničky Ingrama.

„Tak to je,“ prohodil s úsměvem. „Já se jen snažím maximálně zaměřit na sebe a pomoct týmu.“

Povedlo se. Vejmelku překonal pouze jeho krajan Martin Nečas, který si v posledních dnech a týdnech vede fantasticky. Bodoval pojedenácté v řadě, teď ale smutnil: „Odehráli jsme slušný zápas, ale přesilovka byla špatná a ten krátký úsek s našimi chybami nás dohnal.“

Scéna patřila jinému Čechovi.

KARIÉRNÍ REKORD! Český brankář Karel Vejmelka v dresu Utahu slaví vítězství nad Carolinou při vyhlašování první hvězdy utkání.

S devětačtyřiceti úspěšnými zásahy se dočkal nového kariérního maxima. A také mohutných ovací vestoje.

„Vlastně ani nevím, jak jsem to dokázal, moc si ze zápasu přes to soustředění nepamatuju,“ smál se nadšený Vejmelka. „Byl to jeden z mých nejpovedenějších duelů. A asi i ten vůbec nejlepší.“