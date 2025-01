Vejmelka o horách v Utahu i masce s dinosaury: Vrátil jsem se do dětství

Jak v Utahu trávíte volný čas?

Úplně jinak než v Arizoně, kde jsem chodil do bazénu nebo k jezeru. Tady je možností mnohem více. Utah je známý svojí přírodou a já jsem typ, který rád tráví volno někde venku v horách. Když je chvíle a mám na to náladu, tak do nich vyjedu, jsou asi 30 minut od města. Krásná příroda, spousta jezer a hezkých míst k poznání. I samotné Solné jezero je zajímavé, nechybí tu ani divoká příroda, kde jsou bizoni či antilopy.

Na úplně odlišné prostředí jste si tedy zvykl rychle?

Je to samozřejmě velká změna, ale příjemná. Jsem rád, že si můžu vyzkoušet takové angažmá v horách a ve vyšší poloze. To je pro nás i výhoda, že hrajeme ve vyšší nadmořské výšce, což má po fyzické stránce svoje plusy. Zatím jsem nadmíru spokojen a užívám si to.

A jaká je v novém působišti atmosféra?

Neskutečná. S Arizonou se to dá těžko srovnávat, tam bylo specifické prostředí a nechodilo tolik lidí. Nyní je to docela rachot, i na poměry NHL je atmosféra výjimečná. Očekávání se naplnila na maximum. Je vidět, že si tady fanoušci hokej užívají. Zamilovali si ho od prvního zápasu, my se jim to snažíme vracet výkony. Je to nejlepší zpětná vazba na nový domov.

Cítíte, že se přesunem změnila i nálada v klubu?

Rozhodně ano. Každý to vnímá v celé organizaci i kabině, že jsme teď v Utahu doma a máme nové prostředí na nejvyšší úrovni. Sám jsem byl překvapený, jak zázemí vypadá, je to vyloženě úroveň NHL. Na to navazuje větší zodpovědnost, ale já si to užívám. Je cítit zdravý hlad po úspěchu od samého začátku. I my vnímáme, že ta historicky první sezona je jenom jedna a chceme ji zakončit v co nejlepším světle. Povedlo se to Vegas pár let zpátky, kdy v prvním ročníku skončili ve finále. O motivaci tak máme postaráno.

Karel Vejmelka (70) v bráně Utahu čelí střele Jadena Schwartze ze Seattlu.

Se sezonou můžete být zatím spokojený. Vrátil jste se do pozice jedničky, nejste daleko od play off.

Před sezonou jsem měl nějaké cíle a snažím se je postupně plnit. Být jednička a chytat více zápasů je jeden z těch hlavních. Pořád se snažím pracovat tak, abych příležitostí dostával co nejvíce a pak tu důvěru také splácel. Je to proces, ale zatím jsem spokojený. Samozřejmě vím, že by to mohlo být i lepší.

Cítíte se přesto nejlépe za kariéru v NHL?

Nechtěl bych to srovnávat, pokaždé mám jiné zkušenosti, vyvíjí se to jinak. První sezona byla úplně specifická, šel jsem zápas od zápasu, neměl jsem čas nad tím přemýšlet a spíše jsem si užíval, že můžu v NHL být. Od té doby využívám zkušeností, abych výkon posouval dál a dál. Čísla sice mám nejlepší, ale je to jenom jedna z věcí, která vypovídá o výkonnosti. Zápasy můžou být pořád ještě lepší. A já vím, na čem mám pracovat.

Díky vydařeným výkonům se vaše jméno objevuje i v diskuzích o Vezina Trophy pro nejlepšího brankáře. Co tomu říkáte?

Je to moc příjemné poslouchat, ale jinak moc nesleduju, co se píše. Jsou to spekulace, zápasů do konce je hodně. Ale samozřejmě chci být nejlepší, to je jasné. Byl by to obrovský bonus, je přede mnou ovšem ještě hodně práce a musím jít postupnými kroky. Rozhodně je to ale další stupínek v kariéře, taková motivace a hnací motor.

Zaujal jste také novou maskou, která je inspirovaná nálezy dinosaurů v Utahu. Jak vás to napadlo?

První letošní masku jsem měl sladěnou k výstroji, aby měla stejné designové prvky. Tato už je propracovaná více do detailů. Nápad jsem dostal, když jsem měl čas si o Utahu něco zjistit, například o historii státu.

A na co jste přišel?

Že zde byly vykopávky a fosílie dinosaurů. Takže jsem neváhal a návrh jsem si vytvořil v hlavě sám, věděl jsem, co tam chci. Vlastně jsem se trochu vrátil do dětství, kdy jsem měl spoustu hraček s dinosaury. Byla to pro mě nostalgie, využil jsem šanci si vytvořit masku z dětského snu.

Snem je určitě také setrvání v zámoří a vám po sezoně končí tříletá smlouva. Probíhají jednání s agentem, nebo to pouštíte z hlavy?

Zatím jednání neprobíhají. Samozřejmě vím, že smlouva končí, ale nemůžu to ovlivnit, nechávám to na agentovi. Zatím jsme spolu nekomunikovali. Vše se bude odvíjet od mých výkonů, mé formy a jak sezonu zakončím. Teď to úplně vypouštím a snažím se koncentrovat na hokej.

A spekulace o případném trejdu jdou také mimo vás?

Ani jsem zatím takové spekulace nepostřehl. V Utahu jsem spokojený, nemám sebemenší důvod něco měnit. Budu rád, když budeme takto pokračovat a skončíme co nejlépe, ideálně v play off. Chci, aby sezona byla celkově úspěšná a já si mohl říct, že jsem udělal všechno na maximum.

Pokud by se play off nevydařilo, jaký byste měl postoj směrem k mistrovství světa?

Reprezentovat je pro mě to nejvíc. Po sezoně v NHL je reprezentace to první, na co si vzpomenu. Když je možnost, vždy rád pojedu. Ale momentálně se soustředím na sezonu v Utahu. Řešit to budu, až na to přijde čas a vhodná chvíle.

Karel Vejmelka

V NHL jste čtvrtým rokem. Jak jsou podle vás v zámoří vnímáni čeští hráči?

Máme v sobě něco, co Kanaďané a Američané postrádají. Typologicky jsme jiní, což je dáno mentalitou. Pro nás jako menší zemi znamená víc, když se hráč dostane do NHL. Každý si váží té šance. Když to má člověk navíc dobře srovnané v hlavě, ocení to i tým.

A co vnímání brankářů?

To je u nás podle mě úplně specifické. Ačkoliv máme relativně méně možností, tak odkaz naší brankářské školy je tady pořád obrovský. Jsem rád, že i mladí kluci jako Kuba Dobeš tu hranici posouvají dál. Je to super vizitka našeho hokeje.

Sledujete ostatní české gólmany?

Přehled celkově mám, ale nemůžu říct, že bych je sledoval pravidelně. Nějak zhruba vím, kdo jak na tom je a jak jejich týmy hrají.