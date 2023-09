Nejdřív vtip, teď vážně. Pastrňák to není, kapitánem Bostonu se stal Marchand

Těmi jsou Pavel Zacha, Jakub Zbořil a Jakub Lauko. Marchand vystřídá na pozici kapitána Patrice Bergerona, který Boston vedl v posledních třech sezonách a v létě ukončil kariéru.

„Věřím tomu, že jsem zažil dva z nejlepších lídrů v historii hokeje,“ pochválil Marchand své předchůdce Bergerona se Zdenem Chárou.

Slovenský čahoun strávil u Bruins čtrnáct let, ve všech sloužil jako kapitán. Právě vedle něj rostli další budoucí lídři, jeden z nich nyní přebírá velení v kabině.

„V týmu jsme vybudovali něco mnohem většího než jen kapitána a pár asistentů. Bez ohledu na to, kdo nosí „céčko“, máme spoustu opravdu skvělých lídrů,“ pronesl Marchand.

Už jednou mu švadleny písmeno „C“ na dres ušily, v lednu před dvěma lety se však jednalo pouze o nevinný žert při povýšení Bergerona.

Teď už ho má na dresu vážně. Čeká ho patnáctá sezona v Bostonu i NHL, zatím za Bruins odehrál 947 zápasů, posbíral 862 bodů.

„Jsem nesmírně hrdý na Brada a na to, jaký se z něj stal hokejista. Měl možnost učit se od skvělých lídrů Cháry a Bergerona. Je na tuto úlohu připravený a celý tým nakazí svou soutěživostí a houževnatostí, “ řekl generální ředitel Bruins Charlie Jacobs.

Právě díky oné „soutěživosti a houževnatosti“ ho fanoušci poznávají nejčastěji, mnohdy ji přetáhl až do nesportovní roviny. Ne náhodu si vysloužil přezdívku Krysa. „Hraju s určitou dávkou vášně a emocí, a to neztratím. Nezměním se,“ řekl Marchand na středeční tiskové konferenci.

„Ani nechceme, aby se měnil. Navíc podle mě našel tu správnou hranicí kontrolování emocí a zároveň zachování si toho hráče, jakým on chce být. Je hodně emotivní, což vás někdy dostane do problémů, ale podle mě se v posledních letech v tomto ohledu hodně zlepšil,“ pochválil Marchanda prezident klubu Cam Neely.

Zároveň uvedl, že najde v kabině spoustu dalších lídrů, kteří novému kapitánovi jistě pomůžou. A kdo ví, třeba si Boston bude muset brzy zvykat na dalšího nového kapitána.

Marchandovi za dva roky vyprší smlouva, naopak třeba takový Pastrňák má platný kontrakt až do roku 2031, další mladý lídr Charlie McAvoy do roku 2030.

Právě tito dva hráči by mohli být Marchandovými následovníky. „Oba mají podepsáno na dlouhou dobu, jsou hlavními pilíři budoucnosti Bostonu. Dávalo by to smysl,“ zaspekuloval si novinář Justin Caron pro The Hockey Writers.

Ale to zatím v Bostonu řešit ještě nemusí. Důležitější je pro ně směr, jakým se bude organizace ubírat.

Zvládne odchod dvou velikánů Bergerona a Davida Krejčího a postoupí po osmé za sebou do play off, nebo centry nenahradí a Pastrňák a spol. dostanou šanci zahrát si na květnovém mistrovství světa v Česku?

Následující měsíce napoví.