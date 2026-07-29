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Legendární dvojice opět spolu? Kane přemlouvá Toewse, Chicago je v napětí

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  13:01
Společné působení Jonathana Toewse a Patricka Kanea v Chicagu se zřejmě blíží...

Společné působení Jonathana Toewse a Patricka Kanea v Chicagu se zřejmě blíží ke konci. | foto: Profimedia.cz

Jonathan Toews s Patrickem Kanem v dresu Chicaga.
Jonathan Toews, Patrick Kane a Dominik Kubalík (zleva) se radují z gólu Chicaga.
Michal Neuvirth v brance Philadelphie právě inkasuje, puk letící za jeho záda...
Jonathan Toews, Marián Hossa a Patrick Kane (zleva) oslavují trefu Chicaga.
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Reálná možnost, nebo spíš jen zbožné přání? Následující dny a týdny pravděpodobně ukážou. Legendární útočník Jonathan Toews, jenž se teprve v červnu rozloučil s hokejem, si má údajně promýšlet, jestli si kariéru přeci jen ještě alespoň o rok neprodlouží. V Chicagu, po boku velkého kamaráda Patricka Kanea.

Ve středu je to na den přesně tři a půl roku, co naposledy nastoupili bok po boku.

Na konci ledna v sezoně 2022/23 Chicago padlo v Edmontonu 3:7. Toews tehdy dával ve třetí třetině gól v přesilovce, na který mu nahrával – kdo jiný než – Kane.

Poté Toews dlouho marodil, do sestavy se vrátil až v dubnu. A právě v tomto mezidobí Blackhawks poslali Kanea do Rangers.

Jejich cesty se poprvé v kariéře v NHL rozdělily, teď se však po Chicagu vznáší myšlenka, že by se opět mohly spojit.

Jonathan Toews s Patrickem Kanem v dresu Chicaga.

Rozproudil ji sám Kane. V podcastu Pardon My Take totiž propálil, že Toewse sám oslovil. „Hele, co kdyby ses na rok vrátil?“ měl se ho zeptat, načež Toews kontroval: „Přemýšlím o tom.“

Mnozí možná očekávali kategorické ‚Ne‘, tato odpověď však fanouškům dala naději, že by se opět mohli dočkal legendárního spojení v United Center.

Pokud by k němu skutečně došlo, mohli by děkovat Kaneovi, že Toewse přemluvil. Protože osmatřicetiletý centr už dal hokeji sbohem. Po jednoročním návratu, který absolvoval v rodném Winnipegu, oficiálně oznámil konec.

Sezona ve Winnipegu a konec. Centr Toews uzavírá kariéru, tentokrát definitivně

Že by po měsíci měl takto veliké rozhodnutí zcela přehodnotit? Neočekávané, v tuto chvíli stále spíše nepravděpodobné. Ale kdo ví...

Tak jako tak ho fandové v Chicagu pravděpodobně uvidí. Vedení organizace otevřeně mluví o tom, že mu nabídne jednodenní kontrakt, aby se mohl formálně rozloučit s hokejem jako hráč Blackhawks.

„Rádi bychom Jonathana přivítali zpět. Udělali jsme to tak i s Mariánem Hossou. Nic není ještě definitivně rozhodnuto, ale myslím, že je pravděpodobné, že se touto cestou vydáme,“ říkal sám generální manažer klubu Kyle Davidson.

Když v červeném dresu nastoupil Toews na domácím ledě naposledy, sklidil dlouhé ovace. Když se do Chicaga vrátil v lednu coby hráč Jets, tři minuty v kuse mu lidé v aréně tleskali vestoje.

JE ZPÁTKY. Kanadský útočník Jonathan Toews se definitivně vrátil do NHL, po 910 dnech bez soutěžního utkání. A navíc doma, v dresu Winnipegu.

Tak moc pro ně zkušený forvard znamená.

Koneckonců se není čemu divit. Od roku 2008 plnil funkci kapitána, v týmu strávil patnáct sezon, získal s ním tři Stanley Cupy (2010, 2013, 2015). Jen v Chicagu odehrál dohromady 1067 zápasů, pouze čtyři hráči jich zvládli víc.

„Chceme ho ocenit a zajistit, aby se mu dostalo stejné pocty, jakou mu fanoušci projevili, když se k nám vrátil v dresu Winnipegu. Že by se vrátil do Blackhawks, navíc s Kanem, by byl rozhodně vzrušující zážitek,“ dodal Davidson.

Tak teď jen rozseknout, zdali v rámci pompézní jednorázovky, nebo na jednu celou sezonu.

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