Ve středu je to na den přesně tři a půl roku, co naposledy nastoupili bok po boku.
Na konci ledna v sezoně 2022/23 Chicago padlo v Edmontonu 3:7. Toews tehdy dával ve třetí třetině gól v přesilovce, na který mu nahrával – kdo jiný než – Kane.
Poté Toews dlouho marodil, do sestavy se vrátil až v dubnu. A právě v tomto mezidobí Blackhawks poslali Kanea do Rangers.
Jejich cesty se poprvé v kariéře v NHL rozdělily, teď se však po Chicagu vznáší myšlenka, že by se opět mohly spojit.
Rozproudil ji sám Kane. V podcastu Pardon My Take totiž propálil, že Toewse sám oslovil. „Hele, co kdyby ses na rok vrátil?“ měl se ho zeptat, načež Toews kontroval: „Přemýšlím o tom.“
Mnozí možná očekávali kategorické ‚Ne‘, tato odpověď však fanouškům dala naději, že by se opět mohli dočkal legendárního spojení v United Center.
Pokud by k němu skutečně došlo, mohli by děkovat Kaneovi, že Toewse přemluvil. Protože osmatřicetiletý centr už dal hokeji sbohem. Po jednoročním návratu, který absolvoval v rodném Winnipegu, oficiálně oznámil konec.
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Sezona ve Winnipegu a konec. Centr Toews uzavírá kariéru, tentokrát definitivně
Že by po měsíci měl takto veliké rozhodnutí zcela přehodnotit? Neočekávané, v tuto chvíli stále spíše nepravděpodobné. Ale kdo ví...
Tak jako tak ho fandové v Chicagu pravděpodobně uvidí. Vedení organizace otevřeně mluví o tom, že mu nabídne jednodenní kontrakt, aby se mohl formálně rozloučit s hokejem jako hráč Blackhawks.
„Rádi bychom Jonathana přivítali zpět. Udělali jsme to tak i s Mariánem Hossou. Nic není ještě definitivně rozhodnuto, ale myslím, že je pravděpodobné, že se touto cestou vydáme,“ říkal sám generální manažer klubu Kyle Davidson.
Když v červeném dresu nastoupil Toews na domácím ledě naposledy, sklidil dlouhé ovace. Když se do Chicaga vrátil v lednu coby hráč Jets, tři minuty v kuse mu lidé v aréně tleskali vestoje.
Tak moc pro ně zkušený forvard znamená.
Koneckonců se není čemu divit. Od roku 2008 plnil funkci kapitána, v týmu strávil patnáct sezon, získal s ním tři Stanley Cupy (2010, 2013, 2015). Jen v Chicagu odehrál dohromady 1067 zápasů, pouze čtyři hráči jich zvládli víc.
„Chceme ho ocenit a zajistit, aby se mu dostalo stejné pocty, jakou mu fanoušci projevili, když se k nám vrátil v dresu Winnipegu. Že by se vrátil do Blackhawks, navíc s Kanem, by byl rozhodně vzrušující zážitek,“ dodal Davidson.
Tak teď jen rozseknout, zdali v rámci pompézní jednorázovky, nebo na jednu celou sezonu.