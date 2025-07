„Poté, co Dillon Dubé, Cal Foote, Alex Formenton, Carter Hart a Michael McLeod zmeškali víc než sezonu svých kariér v NHL, by nyní měli mít možnost se vrátit do práce,“ zareagovala hráčská asociace.

A argumentuje, že šetření uvedené v prohlášení NHL (citované serverem The Athletic) je v rozporu s disciplinárními postupy, jak je stanovuje kolektivní smlouva podepsaná oběma stranami.

„Spor už s ligou řešíme a v tuto chvíli se k němu nebudeme nadále vyjadřovat,“ doplnila NHLPA.

Liga přezkum odůvodňuje výroky, že obvinění považuje za „velmi znepokojivá“ – navzdory tomu, že nebyla shledána trestnými – a chování za „nepřijatelné“.

Šéf soutěže Gary Bettman má podle kolektivní smlouvy právo potrestat hráče za chování škodlivé pro NHL. A to i v případě činů, které neskončily odsouzením. Na základě vlastního vyšetřování může udělovat pokuty, suspendace i rušit platné smlouvy.

Případ se táhne od června 2018. Tehdy národní svaz Hockey Canada uspořádal dvoudenní akci pro zlatý juniorský tým z mistrovství světa, v němž figurovala i zmíněná pětka. Policie rok nato vyšetřování uzavřela, federace se s údajnou poškozenou vyrovnala mimosoudně, za což posléze přišla o sponzory a přechodně i o státní podporu, kompletní vedení odstoupilo.

Před třemi lety se totiž žena známá akorát pod iniciálami E. M. ozvala znovu. A její příběh vyplul na veřejnost.

Na hotelovém pokoji ji prý po odchodu z baru hokejisté hodiny sexuálně zneužívali, přičemž pod vlivem alkoholu, který měli nakoupit přímo hráči, nemohla „vážně opilá“ s hromadným stykem řádný souhlas ani vyjádřit.

Soudkyně Maria Carocciaová rozhodla ve prospěch obviněných, poněvadž žena opakovaně měnila výpovědi a její opilost nepotvrdily ani záběry z baru, ani z hotelu. Na jednom z videí, které poskytl McLeod, navíc vyjadřuje, že „se vším souhlasí“.

Jakmile pět členů úspěšné dvacítky loni v lednu obvinila policie a bylo jasné, že stanou před soudem, čtyři z nich, mimo Formentona, jenž už v NHL tou dobou nepůsobil, si vzali volno a kluby s nimi posléze ukončily spolupráci. Momentálně jim je mezi pětadvaceti a sedmadvaceti lety.

Formenton se po dvou sezonách ve Švýcarsku přesunul od hokeje ke stavebnictví. McLeod a Dubé se pro ročník 2024/25 vydali do KHL, obránce Foote působil na Slovensku v Liptovském Mikuláši, brankář Hart nenastoupil vůbec.

Alex Formenton

Teď musí vstřebávat další šok. O jejich případném návratu do nejslavnější hokejové soutěže světa zatím jasno není. Pokud o ně týmy ještě budou mít zájem.

„Ten případ nezmizí z očí jen proto, že skončil,“ upozorňuje pro kanadskou televizi TSN Richard McLaren, profesor práva z univerzity v Londonu.

„Pokud jsou ale schopnosti hráčů dostatečně dobré, některé týmy možná přivřou oči a vrátí je zpět,“ reaguje Ann Pegorarová, pro změnu profesorka sportovního managementu na vysoké škole v ontarijském Guelphu. „Hokej má mnohem větší volnost v tom, jak nahlíží na chování jednotlivců.“

Brankář Philadelphie Carter Hart zasahuje. Michael McLeod z New Jersey.

Zrovna o Harta, bývalou jedničku Philadelphie, by při nedostatku tak kvalitních gólmanů mohl být zájem, naopak třeba Foote se pohyboval na hraně mezi elitou a farmou.

Dubé a McLeod hrávali pravidelně za Calgary, respektive New Jersey. I oni by tedy mohli mít šanci, spíš ve Spojených státech než v Kanadě, kde kauza pochopitelně rezonovala daleko víc.

Obránce Dillon Dubé z Calgary. Cal Foote z New Jersey.

Mimo to žalující strana proti čtvrtečnímu verdiktu ještě zvažuje možnost odvolání. Právní zástupkyně E. M. – Karen Bellehumeurová hovoří o zdrcujícím zážitku a zklamání své klientky. Na podání stížnosti má třicet dní.

Podobný případ se řešil u někdejšího vancouverského útočníka Jakea Virtanena. Ten po zproštění viny ze sexuálního násilí (2022) ještě dostal šanci na dvoutýdenní zkoušce v Edmontonu, ale zpět na blyštivou scénu se už nikdy nedostal.