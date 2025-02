Naši zemi si nevezmete, náš sport taky ne. Turnaj hvězd v zajetí Trumpovy politiky

Justin Trudeau byl na své krajany náležitě hrdý. Po vítězství 3:2 v prodloužení vyťukal na sociální síť X krátký vzkaz: „Naši zemi si nevezmete, náš sport také ne.“

Na co kanadský premiér narážel?

Neodpustil si reakci na slova amerického prezidenta Donalda Trumpa, který na začátku února prohlásil: „Kanada by měla být naším 51. státem. Měla by mnohem nižší daně, lepší vojenskou ochranu a žádná cla.“ To samé zopakoval krátce před finále.

Kontroverzní výroky oboustranně ovlivnily vzájemné vztahy, vyvolaly silné emoce. Nejen na vládní úrovni, ale také u běžných lidí, kteří dávali frustraci najevo třeba i na sportovních akcích.