Kanada vs. USA. Jak to bylo dřív? Pětidenní boj, loučení s hokejem i tiché Nagano

Když se tyto dva týmy střetnou, pokaždé to stojí za to. Ukázal to skupinový zápas na Four Nations, ale také několik klání v minulosti. Za posledních třicet let na sebe na akcích, kde se potkávají ti nejlepší hokejisté z NHL, narazili Kanaďané a Američané dvanáctkrát. A vzájemná bilance vás před čtvrtečním finále možná překvapí.