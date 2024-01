Pět kanadských hokejistů se nechalo uvolnit z klubů kvůli sexuálnímu skandálu

Pět členů z kanadské hokejové reprezentace do 20 let z roku 2018 požádalo v posledních dnech o uvolnění ve svých klubech. Podle zámořských médií to souvisí s vyšetřováním sexuálního skandálu z tehdejšího juniorského mistrovství světa. Všichni údajně dostali výzvu, aby se přihlásili policii v Ontariu, kde je čeká obvinění ze sexuálního napadení.