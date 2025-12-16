Premium

Získejte všechny články
jen za 99 Kč/měsíc

Problém, který Češi nemají. Opora Kanady patří k nejhorším, pojede i tak na OH?

Autor:
  13:13
Užíval si chvilky slávy. Srovnatelné s rokem 2019, kdy St. Louis dotáhl ke Stanley Cupu. V únoru zase vychytal Kanadě zlato na Four Nations, v napínavém finále předčil americkou hvězdu Connora Hellebuycka. A jak si vede Jordan Binnington nyní? Mizerně, žalostně. Jen těžko si lze představit, že by hokejová velmoc vzala na olympijské hry jednoho z momentálně nejhorších gólmanů NHL.
Jordan Binnington rozehrává puk v utkání s Montrealem.

Jordan Binnington rozehrává puk v utkání s Montrealem. | foto: David KirouacReuters

Lane Hutson se řítí na Jordana Binningtona.
Spoluhráči děkují Jordanu Binningtonovi po výhře nad Montrealem.
Jordan Binnington zasahuje v utkání s Montrealem.
Jordan Binnington v brance Kanady v utkání s Dánskem.
49 fotografií

Češi obdobné starosti řešit nemusí. Až 12. ledna nastoupí v prvním zápase skupiny proti hlavnímu favoritovi turnaje, mezi třemi tyčemi, pokud se nestane něco mimořádného, bude stát Lukáš Dostál.

Vycházející hvězda nejlepší soutěže na světě, spolehlivá jednička a opora Anaheimu, hrdina loňské cesty národního mužstva za zlatem z mistrovství světa v Praze.

A kdo dostane na starost branku soupeře? Otázka za milion.

Kdo ví, jasno možná nemají ani stavitelé kanadské soupisky, kterou fanoušci poznají v poslední den letošního roku. „Mezi gólmany vše zůstává otevřené,“ pronesl generální manažer Doug Armstrong.

Jordan Binnington zasahuje proti ráně Jakea Gunetzela.

Sám se ocitá ve svízelné situaci. Stejnou funkci zastává také v St. Louis, kde je zároveň i prezidentem hokejových operací. Binningtona, jedničku Blues, má denně na očích.

Když mu svěřil pozici jedničky pro Four Nations, leccos si vyslechl. Dvaatřicetiletý brankář mu důvěru splatil, zahnal pochyby kritiků, kteří v něm viděli největší slabinu našlapaného mužstva.

„Byl fakt skvělý, převedl několik světových zákroků! Snad už mu hejtři dají konečně pokoj,“ shodovali se Kanaďané po finálovém triumfu nad Američany (3:2 v prodloužení).

Kanadská slabina? Ani omylem! Brankář si vychutnal americké hvězdy, zase v Bostonu

Binnington ukázal, že zvládá ustát tlak, nesesype se ve vypjatých momentech. Před sezonou líčil, jak mu únorový úspěch dodal v kariéře nový impulz: „Nabral jsem nové sebevědomí. Chci chytat i na olympiádě!“

Splní se mu přání? Možná ano, právě kvůli nedávné minulosti a proto, že se na velké zápasy dokáže skvěle připravit, což si Armstrong i jeho kolegové moc dobře uvědomují.

„Věří mu. I to je velice důležité, při konečném rozhodování to může sehrát mnohem podstatnější roli, než si myslíme,“ napsal pro Sportsnet novinář Michael Amato.

Jordan Binnington zasahuje v utkání s Montrealem.
Jordan Binnington vyjíždí z branky a rozehrává přes Vladislava Naměstnikova.

Proti nominaci brankáře St. Louis ale ve velkém hovoří aktuální forma v NHL.

Ostatně posuďte sami: jedenadvacet zápasů, jen sedm vítězství, úspěšnost zákroků 86,9 %, téměř 3,5 inkasovaných gólů na zápas.

Ve statistice gólů chycených nad očekávání je zlatý medailista z Four Nations druhý nejhorší v celé soutěži (-9,8), stejně nelichotivá pozice mu patří i v porovnání všech jedniček.

„Pořád si připomínám, že tak to v hokeji zkrátka občas chodí. Soustředím se jen na věci, které mohu ovlivnit. Pořád se cítím dobře, mám spoustu energie,“ ubezpečoval zámořské novináře.

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Na jeho obranu, spoluhráči mu kolikrát příliš nepomáhají. Blues se sice po hrozivém startu sezony lehce zvedají, ale Binnington stále chytá za suverénně nejpropustnější defenzivou v NHL (123 inkasovaných branek).

Jak známo, emoce u něj občas vytrysknou na povrch.

Třeba jako na začátku prosince, kdy byl stažen ze hry už v jedenácté minutě utkání s Anaheimem (1:4). Dvakrát lovil puk ze sítě, cestou do útrob stadionu vztekle křičel směrem k trenérovi Montgomerymu.

„Co padlo, zůstane mezi námi. Ale jsme v pohodě, už jsme si to vyříkali,“ ubezpečoval o pár dní později.

Kanadský brankář Jordan Binnington vyráží pokus Artturiho Lehkonena z Finska na Turnaji čtyř zemí.

Více prostoru mezi třemi tyčemi ale v poslední době dostává jeho mladší parťák Joel Hofer, vysedávání na střídačce Binningtonovi v boji o místo na olympijské soupisce rovněž příliš nepomůže.

A co další uchazeči?

Armstrong a spol. musí pracovat i s variantou, že na turnaj pod pěti kruhy odletí kompletně jiná trojice než na Four Nations. Adin Hill dlouhodobě absentuje, výkony Samuela Montembeaulta rovněž mají k ideálu daleko.

O šanci si naopak hlasitě říká Logan Thompson z Washingtonu, v Coloradu si velmi dobře vedou Scott Wedgewood a MacKenzie Blackwood, daří se i veteránovi Darcymu Kuemperovi v Los Angeles.

Kanadská brankářská otázka znovu nabízí zapeklitou zápletku. A tentokrát se nezdá, že Binnington je ideálním řešením.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
title=Tipsport - partner programu
Kuopio vs. BrynäsHokej - - 16. 12. 2025:Kuopio vs. Brynäs //www.idnes.cz/sport
16. 12. 17:30
  • 2.27
  • 4.85
  • 2.42
Ilves vs. LuleaHokej - - 16. 12. 2025:Ilves vs. Lulea //www.idnes.cz/sport
16. 12. 17:30
  • 2.07
  • 5.79
  • 2.46
Frölunda vs. IngolstadtHokej - - 16. 12. 2025:Frölunda vs. Ingolstadt //www.idnes.cz/sport
16. 12. 18:00
  • 1.31
  • 7.53
  • 6.13
Zug vs. RaumaHokej - - 16. 12. 2025:Zug vs. Rauma //www.idnes.cz/sport
16. 12. 19:45
  • 1.84
  • 5.55
  • 2.93
Columbus vs. AnaheimHokej - - 17. 12. 2025:Columbus vs. Anaheim //www.idnes.cz/sport
17. 12. 01:00
  • 2.14
  • 4.14
  • 2.84
NY Rangers vs. VancouverHokej - - 17. 12. 2025:NY Rangers vs. Vancouver //www.idnes.cz/sport
17. 12. 01:00
  • 2.25
  • 3.88
  • 2.79
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Janecký vzpomíná: Hlinky jsme se báli! Pardubice berou legendy jako poddané

Otakar Janecký na tréninku reprezentace během mistrovství světa 1993.

V Síni slávy finského hokeje je už devatenáct let. A teď patří i do té české. „Je krásné, když se toho dožijete,“ uznal spokojeně Otakar Janecký, dvojnásobný mistr tuzemské nejvyšší soutěže a držitel...

Česko - Finsko 3:1, parádní drama v závěru. Po odvolaném gólu domácí rozhodli

Čeští hokejisté po výhře nad Finskem.

Čeští hokejisté úspěšně zahájili Švýcarské hry. V liberecké Home Credit Areně zdolali Finsko 3:1. V poslední minutě soupeř smazal dvoubrankový náskok, po trenérské výzvě však rozhodčí gól odvolali...

Hokejisté Zlína klesli na dno. Spadneme dříve my, nebo zimák, ptají se fanoušci

Hokejisté Zlína prohráli zůstali po sobotní porážce 0:1 od Kolína na dně Maxa...

Do začátku sobotního zápasu s Kolínem zbývá půl hodina a na tribunách Zimního stadionu Luďka Čajky napočítáte sotva padesátku diváků. A i když během třetího dějství se na světelné kostce nad ledem...

Skandální! Finové po prohře zuří, Čechům prý pomohli rozhodčí: Gól měl jasně platit

Finský trenér Antti Pennanen není spokojený s verdiktem rozhodčích, jejich...

V zápase dali stejně gólů jako Češi, jen s tím rozdílem, že jim rozhodčí zpětně dva z nich sebrali. I proto Finové v úvodním zápase Švýcarských her, jenž se hrál v Liberci, padli 1:3. A především...

Česko - Švédsko 0:5, hokejistům chyběla lehkost, Švýcarské hry zakončili debaklem

Marcus Sörensen (vlevo) bedlivě sleduje akci Jiřího Ticháčka.

Čeští hokejisté v boji o prvenství na Švýcarských hrách nestačili na Švédsko a turnaj zakončili debaklem 0:5. Dvě třetiny se hrál poměrně vyrovnaný hokej, ale na týmu kouče Rulíka byla i přes...

Problém, který Češi nemají. Opora Kanady patří k nejhorším, pojede i tak na OH?

Jordan Binnington rozehrává puk v utkání s Montrealem.

Užíval si chvilky slávy. Srovnatelné s rokem 2019, kdy St. Louis dotáhl ke Stanley Cupu. V únoru zase vychytal Kanadě zlato na Four Nations, v napínavém finále předčil americkou hvězdu Connora...

16. prosince 2025  13:13

Éra míru a hojnosti. NHL po krizi jen kvete, hráče dokonce čekají zvláštní prémie

Premium
Diváci v Madison Square Garden sledují utkání New York Rangers s Coloradem.

Při covidové pandemii nejslavnější hokejová liga strádala, z krize se však NHL otřepala a v poslední době láme hospodářské rekordy. Její příjmy se v sezoně 2025/26 přiblíží částce sedmi miliard...

16. prosince 2025

V Plzni máme všechno. Zadák z Charkova Merežko doma mluví rusky i ukrajinsky

Plzeňský obránce Igor Merežko

Téměř dvoumetrový řízný bek hokejové Plzně Igor Merežko patří k železným mužům sestavy trenéra Jandače. Po svém loňském příchodu na západ Čech vynechal pouze jediné extraligové utkání. „Upřímně,...

16. prosince 2025  11:14

Dostál se radoval na ledě Rangers, Faksa asistoval. Zářil slovenský nováček

Brankář Lukáš Dostál zastavuje střelu Rangers.

Hokejový brankář Lukáš Dostál se ve svém druhém startu po návratu z marodky dočkal výhry, když 26 zákroky podpořil triumf Anaheimu 4:1 na ledě Rangers. Stejným poměrem uspěl i Dallas nad Los Angeles...

16. prosince 2025  7:22,  aktualizováno  8:31

Byl v takovém šoku, až zapomněl výstroj. Jedna z tváří NHL už ale válí za nový tým

Quinn Hughes a David Pastrňák se otáčí směrem ke kotouči.

„Vítej v Minnesotě!“ zakřičel komentátor. Quinn Hughes si najel z druhé vlny, převzal kotouč a z mezikruží vypálil. Trefil místo mezi nohama gólmana Swaymana, odkud se puk přece jen dokutálel za...

15. prosince 2025  18:22

Trenér Montrealu prožíval hrozivé chvíle, měl syna u střelby na americké univerzitě

Martin. St. Louis stojí na lavičce Montrealu.

Ačkoliv jeho svěřenci zdolali Edmonton, sám na tiskové konferenci příliš radosti nerozdával. Krátce poté, co montrealský trenér Martin St. Louis usedl na židli, totiž vyjadřoval upřímnou soustrast...

15. prosince 2025  16:32

Zemřel mistr světa Horešovský, členovi Síně slávy českého hokeje bylo 79 let

Josef Horešovský v roce 2021.

Zemřel hokejový obránce a mistr světa z roku 1972 Josef Horešovský. O úmrtí dvojnásobného medailisty z olympijských her a člena Síně slávy českého hokeje informoval web Sparty Praha, kde Horešovský...

15. prosince 2025  13:27

Dobeš zastavil hvězdy a uklidnil Montreal. Neposlouchám vás, vzkázal novinářům

Brankář Jakub Dobeš posílá kotouč o mantinel.

Šest minut uběhlo a bylo zle. Faulující Montreal se proti silné přesilovkové formaci Edmontonu v čele s Connorem McDavidem a Leonem Draisaitlem postavil na plné dvě minuty jen ve třech hráčích....

15. prosince 2025  12:47

Vejmelka s Dobešem v NHL slavili výhry, Vladař pomohl zákroky k bodu

Jakub Dobeš čelí Connoru McDavidovi.

V nedělních zápasech hokejové NHL se představila trojice českých gólmanů. Jakub Dobeš byl s 27 zákroky zvolen první hvězdou u výhry Montrealu 4:1 nad Edmontonem, Karel Vejmelka s Utahem slavil...

15. prosince 2025  7:12,  aktualizováno  8:18

Evropské možnosti si ozkoušel, nyní Rulík vyráží do Ameriky. Kdo je ve hře?

Porada českých hokejistů v utkání proti Finsku.

Filip Chlapík odjížděl ze Švýcarských her se dvěma góly a asistencí, jeho sparťanský parťák Michael Špaček se stejným počtem bodů, jen v prohozeném gardu. Dařilo se Romanu Červenkovi a prosadili se i...

15. prosince 2025  6:35

Švýcarské hokejové hry 2025: program, výsledky, tabulky, kde sledovat

Česko - Finsko, mela před domácí brankou.

Hokejová reprezentace má za sebou poslední zkoušku před únorovou zimní olympiádou. Švýcarské hry zakončila na druhém místě. Po dvou vydřených výhrách s Finskem a Švýcarskem zakončila turnaj debaklem...

14. prosince 2025  19:11

Finové zdolali na závěr Švýcarských her domácí výběr, rozhodl Puljujärvi

Saku Mäenalanen v souboji o puk s Dariem Simionem.

Finové porazili v závěrečném utkání Švýcarských her v Curychu domácí reprezentaci 4:3 v prodloužení. Seveřané na druhém turnaji Euro Hockey Tour v sezoně poprvé bodovali a skončili třetí, úřadující...

14. prosince 2025  19:05

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.