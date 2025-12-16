Problém, který Češi nemají. Opora Kanady patří k nejhorším, pojede i tak na OH?

Češi obdobné starosti řešit nemusí. Až 12. ledna nastoupí v prvním zápase skupiny proti hlavnímu favoritovi turnaje, mezi třemi tyčemi, pokud se nestane něco mimořádného, bude stát Lukáš Dostál.
Vycházející hvězda nejlepší soutěže na světě, spolehlivá jednička a opora Anaheimu, hrdina loňské cesty národního mužstva za zlatem z mistrovství světa v Praze.
A kdo dostane na starost branku soupeře? Otázka za milion.
Kdo ví, jasno možná nemají ani stavitelé kanadské soupisky, kterou fanoušci poznají v poslední den letošního roku. „Mezi gólmany vše zůstává otevřené,“ pronesl generální manažer Doug Armstrong.
Sám se ocitá ve svízelné situaci. Stejnou funkci zastává také v St. Louis, kde je zároveň i prezidentem hokejových operací. Binningtona, jedničku Blues, má denně na očích.
Když mu svěřil pozici jedničky pro Four Nations, leccos si vyslechl. Dvaatřicetiletý brankář mu důvěru splatil, zahnal pochyby kritiků, kteří v něm viděli největší slabinu našlapaného mužstva.
„Byl fakt skvělý, převedl několik světových zákroků! Snad už mu hejtři dají konečně pokoj,“ shodovali se Kanaďané po finálovém triumfu nad Američany (3:2 v prodloužení).
Kanadská slabina? Ani omylem! Brankář si vychutnal americké hvězdy, zase v Bostonu
Binnington ukázal, že zvládá ustát tlak, nesesype se ve vypjatých momentech. Před sezonou líčil, jak mu únorový úspěch dodal v kariéře nový impulz: „Nabral jsem nové sebevědomí. Chci chytat i na olympiádě!“
Splní se mu přání? Možná ano, právě kvůli nedávné minulosti a proto, že se na velké zápasy dokáže skvěle připravit, což si Armstrong i jeho kolegové moc dobře uvědomují.
„Věří mu. I to je velice důležité, při konečném rozhodování to může sehrát mnohem podstatnější roli, než si myslíme,“ napsal pro Sportsnet novinář Michael Amato.
Proti nominaci brankáře St. Louis ale ve velkém hovoří aktuální forma v NHL.
Ostatně posuďte sami: jedenadvacet zápasů, jen sedm vítězství, úspěšnost zákroků 86,9 %, téměř 3,5 inkasovaných gólů na zápas.
Ve statistice gólů chycených nad očekávání je zlatý medailista z Four Nations druhý nejhorší v celé soutěži (-9,8), stejně nelichotivá pozice mu patří i v porovnání všech jedniček.
„Pořád si připomínám, že tak to v hokeji zkrátka občas chodí. Soustředím se jen na věci, které mohu ovlivnit. Pořád se cítím dobře, mám spoustu energie,“ ubezpečoval zámořské novináře.
Na jeho obranu, spoluhráči mu kolikrát příliš nepomáhají. Blues se sice po hrozivém startu sezony lehce zvedají, ale Binnington stále chytá za suverénně nejpropustnější defenzivou v NHL (123 inkasovaných branek).
Jak známo, emoce u něj občas vytrysknou na povrch.
Třeba jako na začátku prosince, kdy byl stažen ze hry už v jedenácté minutě utkání s Anaheimem (1:4). Dvakrát lovil puk ze sítě, cestou do útrob stadionu vztekle křičel směrem k trenérovi Montgomerymu.
„Co padlo, zůstane mezi námi. Ale jsme v pohodě, už jsme si to vyříkali,“ ubezpečoval o pár dní později.
Více prostoru mezi třemi tyčemi ale v poslední době dostává jeho mladší parťák Joel Hofer, vysedávání na střídačce Binningtonovi v boji o místo na olympijské soupisce rovněž příliš nepomůže.
A co další uchazeči?
Armstrong a spol. musí pracovat i s variantou, že na turnaj pod pěti kruhy odletí kompletně jiná trojice než na Four Nations. Adin Hill dlouhodobě absentuje, výkony Samuela Montembeaulta rovněž mají k ideálu daleko.
O šanci si naopak hlasitě říká Logan Thompson z Washingtonu, v Coloradu si velmi dobře vedou Scott Wedgewood a MacKenzie Blackwood, daří se i veteránovi Darcymu Kuemperovi v Los Angeles.
Kanadská brankářská otázka znovu nabízí zapeklitou zápletku. A tentokrát se nezdá, že Binnington je ideálním řešením.