Kämpf je k dispozici, změní v NHL adresu? Toronto nabídlo útočníka ostatním klubům

Autor: ,
  12:43
Vedení Toronta nabídlo útočníka Davida Kämpfa ostatním klubům NHL. Maple Leafs zařadili třicetiletého hokejistu a loňského mistra světa na seznam nechráněných volných hráčů. Pokud si ho žádný konkurent nevybere, může Kämpf zahájit sezonu ve farmářském týmu Toronto Marlies v AHL. Server pensionplanpuppets.com uvedl, že odchovanec chomutovského hokeje ještě v pátek trénoval na pozici čtvrtého centra a poté jej klub zapsal na waiver list.
David Kämpf (64) v barvách Toronto Maple Leafs během zápasu základní části NHL...

David Kämpf (64) v barvách Toronto Maple Leafs během zápasu základní části NHL v Madison Square Garden, domově New York Rangers. | foto: Wendell CruzAP

David Kämpf z Toronta v šanci před detroitským brankářem Camem Talbotem.
David Kämpf (64) z Toronto Maple Leafs ujíždí v zápase s Tampa Bay Lightning,...
David Kämpf střílí na branku.
David Kämpf z Toronta oslavuje trefu proti Carolině.
15 fotografií

Kämpf strávil v Torontu uplynulé čtyři sezony. O část té minulé přišel kvůli zranění a v jejím závěru zasáhl do jediného z 13 zápasů play off. Mimo sestavu se ocitl i v přípravě na nový ročník. Nastoupil jen do dvou z pěti utkání, v posledních dvou chyběl.

V zámořské lize odehrál Kämpf za Maple Leafs včetně vyřazovací části 327 utkání a zaznamenal 34 gólů a 57 asistencí. V NHL začal působit po příchodu z extraligového Chomutova v roce 2017 jako nedraftovaný hráč a první čtyři sezony odehrál za Chicago. Celkem má v soutěži na kontě 571 startů a 150 bodů (52+98).

Rulík mu věří, Toronto nikoliv. Kämpf přemýšlel o výměně, opět mu hrozí tribuna

Vloni byl Kämpf členem zlatého týmu na domácím mistrovství světa v Praze a má ve sbírce také bronzovou medaili ze šampionátu ve Finsku v roce 2022. V Torontu má smlouvu ještě na další dva roky s příjmem 2,4 milionu dolarů za sezonu. Maple Leafs odehrají v sobotu poslední přípravný zápas v Detroitu a ve středu vstoupí do soutěžní sezony domácím duelem s Montrealem.

4. října 2025  12:51,  aktualizováno  13:04

Nejlepší vitamíny pro těhotné i kojící maminky jsou GS Mamavit
Nejlepší vitamíny pro těhotné i kojící maminky jsou GS Mamavit

GS Mamavit přináší komplexní multivitamíny pro těhotné maminky a jejich miminka. Zapojte se do naší soutěže a vyhrajte vitamínový balíček, který...

Vaněček poprvé chytal v Utahu. A okamžitě okouzlil. Byl pevný jako skála, smekal kouč

„Tak konečně!“ mohli se zaradovat fanoušci Utahu. Jejich tým v přípravě před novou sezonou NHL kousal pět porážek po sobě. V noci na pátek už ale přece jen uspěl. A to si vystačil pouze se dvěma...

3. října 2025  15:31

Přátelák? Ani náhodou. Z bitvy rivalů se stal boxerský ring, někteří duel nedohráli

Vždy to mezi nimi jiskří. Jen se tentokrát možná mohlo zdát, že v přípravném zápase před startem sezony přeci jen půjdou emoce stranou, že se hráči zaměří na to, aby se trenérům ukázali spíše herně....

3. října 2025  13:33

