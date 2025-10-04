Kämpf je k dispozici, změní v NHL adresu? Toronto nabídlo útočníka ostatním klubům

Kämpf strávil v Torontu uplynulé čtyři sezony. O část té minulé přišel kvůli zranění a v jejím závěru zasáhl do jediného z 13 zápasů play off. Mimo sestavu se ocitl i v přípravě na nový ročník. Nastoupil jen do dvou z pěti utkání, v posledních dvou chyběl.
V zámořské lize odehrál Kämpf za Maple Leafs včetně vyřazovací části 327 utkání a zaznamenal 34 gólů a 57 asistencí. V NHL začal působit po příchodu z extraligového Chomutova v roce 2017 jako nedraftovaný hráč a první čtyři sezony odehrál za Chicago. Celkem má v soutěži na kontě 571 startů a 150 bodů (52+98).
Rulík mu věří, Toronto nikoliv. Kämpf přemýšlel o výměně, opět mu hrozí tribuna
Vloni byl Kämpf členem zlatého týmu na domácím mistrovství světa v Praze a má ve sbírce také bronzovou medaili ze šampionátu ve Finsku v roce 2022. V Torontu má smlouvu ještě na další dva roky s příjmem 2,4 milionu dolarů za sezonu. Maple Leafs odehrají v sobotu poslední přípravný zápas v Detroitu a ve středu vstoupí do soutěžní sezony domácím duelem s Montrealem.