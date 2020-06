Obavy o zdraví. Dostane diabetik Kakko povolení k návratu do Ameriky?

Hokejoví New York Rangers zatím vědí jediné: jakmile se znovu rozběhne sezona NHL, jejich protivníkem v předkole play off bude Carolina. Jenže kdy na souboj dojde? A na jakém místě? K tomu musí newyorský klub vyřešit ještě jednu důležitou interní otázku: stojí za to riskovat zdraví vycházející hvězdy Kaapa Kakka?

Finskému mladíkovi před šesti lety diagnostikovali cukrovku prvního typu a celiakii, onemocnění způsobené nesnášenlivostí k lepku. To samo o sobě Kakkovi nebrání v profesionální kariéře, musí si však střežit jídelníček. „Jsem mizerný kuchař, ale naštěstí bydlím u rodiny, která mě zachraňuje,“ vyprávěl Kakko zvesela v lednovém rozhovoru pro magazín GQ. O dva měsíce později přerušila sezonu NHL pandemie. Fotogalerie Zobrazit fotogalerii Diabetes ani celiakie sice nezvyšují šanci na nakažení nemocí covid-19, jakmile k němu ale dojde, šance na těžší průběh onemocnění se u takových pacientů zvýší. Rangers proto v případě Kakka nehodlají nic riskovat a vyčkávají na analýzu a doporučení zdravotníků. „Moc dobře vím, že dře jak blázen a připravuje se na návrat. Ale zdraví našich hráčů je pro nás nejdůležitější. Nechť rozhodnou lékaři, my se jim podřídíme,“ byl důsledný prezident klubu John Davidson při nedávné videokonferenci. Stejně jako on čeká na lékařský posudek i Kakko. Dvojka loňského draftu se doma ve Finsku chystá na blížící se restart NHL, i když zatím není jasné, zda se k týmu připojí společně s ostatními. Připravený ale bude. „Momentálně naplno trénuje na ledě. Stále spolu mluvíme a můžu potvrdit, že se cítí skvěle,“ uklidňoval hráčův agent Andy Scott na stránkách New York Post. Stejně jako velká část evropských hokejistů, i Kakko se při vynucené pauze vypravil domů za oceán. Nemoc mezitím ve Spojených státech významně zasáhla právě New York, což je také důvod, proč populární město nefiguruje mezi navrhovanými destinacemi pro dohrání ročníku. To se v plánech ligy začíná rýsovat čím dál konkrétněji. Avšak možnost, že by se devatenáctiletý Kakko koronavirem nakazil, přidělává šéfům Rangers starosti. „Pokud mu hrozí nebezpečí, tak hrát nebude,“ zopakoval klubový prezident Davidson. Filip Chytil (vlevo) a Kaapo Kakko slaví gól Rangers. Kakko posbíral za 66 zápasů své nováčkovské sezony 23 bodů (10+13). Po Novém roce utvořil společně s dalšími mladíky Filipem Chytilem a Brettem Howdenem formaci, kterou newyorský novinář Rick Carpiniello překřtil na „The Diaper Line“ (ve volném překladu „Lajna v plínkách“). Rangers mají vůbec jeden z nejmladších kádrů v NHL. Na hochy z Manhattanu navíc v předkole play off hraném na tři vítězné zápasy čeká podobně nezkušená Carolina (s útočníkem Martinem Nečasem a brankářem Petrem Mrázkem). Stále však není známo, kdy play off NHL propukne. A zda do něj lékaři pustí i natěšeného Kakka.