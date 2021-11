Táhne mu na třicet, přesto se teď dočkal Danforth prvního gólu v NHL

Z univerzity na farmu, pak do nižší ligy, následně přes Finsko do Ruska. Kanadský hokejový útočník Justin Danforth se po dlouhých letech čekání dočkal v 28 letech prvního kontraktu s týmem NHL. Columbus ho nejprve poslal na farmu, dnes v noci ale ve svém druhém utkání za Blue Jackets poprvé skóroval. „Je to šílené, deset let jsem o to bojoval,“ přiznává.