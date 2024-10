Spor pokračuje. Slafkovský připouští, že ho už nemusí pozvat do reprezentace

Pustil se do veřejného souboje se slovenským svazem, aby poukázal na systémový problém tamního hokeje. Kamarádíčkování, falešné uspokojení a předstírání podle Juraje Slafkovského kazí rozvoj. Svaz si to líbit nenechal a do klíčové reprezentační hvězdy se obul zpátky. Hlavní hokejové téma posledních dní Slafkovský znovu okomentoval po nočním zápase Montrealu v NHL.