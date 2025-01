Když hapruje snaha, talent je k ničemu. Slafkovský se hledá, nároky se zvyšují

Neudělal tak velký pokrok, jak se očekávalo. Ale nezapomínejme, že je mu pořád teprve dvacet. U mladých hráčů se výkyvy formy mohou objevovat častěji než u zkušenějších harcovníků.

„Také další kluci si prošli slabšími obdobími. Josh Anderson, Jake Evans i Samuel Montembeault. Takový je zkrátka život profesionálního sportovce. Juraj musí sklopit hlavu a tvrdě makat,“ řekl novinářům Hughes.

Zmínění spoluhráči ale nejsou jedničkami draftu. Slafkovský ano. Ať třeba nechce, zákonitě na sebe strhává větší pozornost, která se v náročném a hokejem poblázněném kanadském prostředí ještě umocňuje.

Každý jeho nezdar je předmětem diskuze mezi fanoušky, v televizních studiích, novinách i na sportovních webech. A že jich poslední dobou nebylo zrovna málo.

Slovenský talent nastřádal v této sezoně třiadvacet bodů, za očekáváním zůstává především střelecky. Trefil se čtyřikrát, v posledních dvaceti zápasech jen dvakrát.

Juraj Slafkovský (vpravo) slaví gól Montreal Canadiens s Colem Caufieldem, Patrikem Lainem a Lanem Hutsonem proti Anaheim Ducks.

Výrazně zaostává za parťáky Nickem Suzukim (13+30) a Colem Caufieldem (23+17), o čemž se v The Sick Podcast rozpovídal renomovaný novinář Pierre McGuire.

„V některých zápasech to vypadá, jako by na ledě byla silná dvojice, co hraje a snaží se, a vedle nich jen tak jezdil někdo další, kdo jim spíš přidělává problémy.“

Ještě o krůček dál zašel André Soueidan z webu Hockey30, který po zápase v Chicagu (2:4) prohlásil, že Slafkovský předvedl výkon hodný malého žáčka a hrál jako někdo, kdo by raději zůstal v posteli.

„Měl energii jak v pondělí ráno po divokém víkendu. Má všechny předpoklady k tomu, aby byl úspěšný. Talent, fyzičku, ukazuje záblesky geniality. Všechno je ale k ničemu, pokud hapruje úsilí a důslednost. V NHL nedostanete nic zadarmo. Je načase, aby to pochopil a probudil se.“

Sám slovenský útočník si uvědomuje, že musí přidat. „Nejsem konzistentní. Odehraju dobrý zápas, pak dva hrozné. Musím přijít na to, co s tím. Věřím, že se zlepším,“ napsal ve svém blogu pro oficiální web NHL.

Neschovává se za výmluvy, vyšší nároky na sebe klade i proto, že Montreal podává konzistentnější výkony než v předchozích sezonách, kdy patřil k nejslabším celkům soutěže.

Juraj Slafkovský slaví gól proti Vegas Golden Knights.

V nesmírně vyrovnané tabulce Východní konference se sice drží až na jedenáctém místě, ale na postupovou osmičku, kterou uzavírá Columbus, ztrácí jen dva body.

„V něco takového jsme doufali od začátku základní části. Nikdo nám nevěřil, ale ukazujeme, že na to máme. Dokážeme se vyrovnat i silnějším soupeřům, což nás dosud trápilo. Celkově je všechno veselejší,“ uvedl rodák z Košic.

Věří, že góly časem přijdou. A není sám, také kapitán Suzuki se snaží mladšího spoluhráče podporovat: „Poslední dobou se zlepšil, říkám mu, ať se hlavně snaží udržet pozitivní nastavení a není na sebe tak tvrdý.“

Ani generální manažer Hughes nepočítal s tím, že jednička draftu v roce 2022 půjde výkonnostně jen nahoru. Očekával, že se dostaví i hlušší období a propady formy.

Pro Slafkovského ještě platí doba hájení, ale trpělivost bude postupně ubývat. Zvlášť pokud Canadiens skutečně začnou promlouvat do bojů o play off.