Slafkovského show. Hattrickem napodobil legendu a slyšel chválu: Těžko se zastavuje

Autor:
  13:40
S velkými zápasy herně roste. Ukázal to na nedávném olympijském turnaji, na přehlídce hokejových hvězd patřil k nejlepším. A ukazuje to i na startu play off NHL. Když Juraj Slafkovský hattrickem rozhodl o prvním vítězství Montrealu v sérii s Tampou (4:3 v prodloužení), renomovaný zámořský novinář Pierre LeBrun na sociální síť X napsal: „Copak jsme se vrátili do Milána?“
Juraj Slafkovský slaví vítěznou trefu v prodloužení prvního zápasu s Tampou, za...

Juraj Slafkovský slaví vítěznou trefu v prodloužení prvního zápasu s Tampou, za ním se raduje Cole Caufield. | foto: Chris O'MearaAP

Juraj Slafkovský slaví se střídačkou Montrealu trefu v utkání play off proti...
Jakub Dobeš a Juraj Slafkovský po prvním vítězství Montrealu v sérii s Tampou.
Juraj Slafkovský pálí na branku Andreje Vasilevského v utkání s Tampou.
Juraj Slafkovský svádí boj o kotouč s Emilem Lillebergem v prvním utkání série...
28 fotografií

„Jsem na něj opravdu hrdý. Klub se rozhodl správně, když z něj udělal jedničku draftu,“ ocenil slovenského parťáka brankář Jakub Dobeš, který k úspěšnému vstupu do série prvního kola přispěl dvaceti zákroky.

Slafkovský tentokrát zastínil jeho i všechny ostatní. Všechny tři trefy obstaral v přesilovce. Jako první hráč Canadiens od sezony 1933/34.

Rozhodující gól Juraje Slafkovského:

Montreal čekal na autora hattricku ve vyřazovací fázi dvanáct let, posledně na mimořádný kousek dosáhl René Bourque ve finále Východní konference 2014 proti New York Rangers.

Ze slovenských hokejistů v minulosti třikrát v jednom utkání play off udeřil pouze Peter Šťastný v dresu Québecu. Nejprve v dubnu 1983 proti Bostonu, znovu o čtyři roky později proti Hartfordu.

Teď už se vedle něj v historických statistikách vyjímá také jméno jeho krajana.

Slafkovský rozesmutnil fanoušky Lightning už po dvaaosmdesáti sekundách prodloužení. Svižnou ranou z levého kruhu, kde k němu nestačil včas přistoupit kolega z reprezentace Erik Černák.

Juraj Slafkovský slaví se střídačkou Montrealu trefu v utkání play off proti Tampě.

„Měl jsem kolem sebe dost prostoru,“ uznal hrdina Canadiens. „Hned mi problesklo hlavou, že budu střílet. A vyšlo to! Lepší vstup do série jsme si nemohli přát.“

I jeho první zásah byl nesmírně důležitý. Přišel za stavu 1:2, jen čtyřiadvacet vteřin před koncem prostředního dějství, po nezištné nahrávce od Nicka Suzukiho.

Na konci přesilovkové kombinace elitní letky Montrealu stál dvaadvacetiletý útočník i v čase 45:56. Tentokrát přesně zacílil z mezikruží, střeleckou pobídku dostal od Colea Caufielda.

Druhá trefa Juraje Slafkovského proti Tampě:

„Víme, co v sobě má, čím nám může pomoct,“ chválil trenér Martin St. Louis. „Nebylo to jen o gólech, ale také o fyzickém aspektu. Vyhrával souboje, pro soupeře byl nepříjemný. Podal vynikající výkon.“

„Takový je můj hokej. Snažím se dávat góly a trefovat protihráče. Z každého úspěšné srážky mám dobrý pocit, dostávám se tím do zápasu,“ usmíval se Slafkovský.

Rozdal dva hity, se sedmi pokusy byl nejpilnějším střelcem na ledě: „Snad jsme určili ráz celé série. Všichni odvedli skvělou práci, nebylo to jen o naší formaci.“

To sice ne, ale první útok sehrál klíčovou roli. Tak jako v dosavadním průběhu sezony.

Suzuki poprvé v kariéře překonal stobodovou hranici (101), což se v základní části aktuálního ročníku povedlo jen McDavidovi (138), Kučerovovi (134), MacKinnonovi (127), Celebrinimu (115), Scheifelemu (103), Pastrňákovi (100) a Nečasovi (100).

Caufield zase do posledního kola bojoval o Maurice Richard Trophy pro nejlepšího kanonýra. Nasázel 51 gólů, jen o dva méně než nakonec nejlepší MacKinnon.

Cole Caufield (13), Nick Suzuki (14) a Juraj Slafkovský (20) slaví gól Montreal Canadiens.

A Slafkovský? Ten si stanovil osobní maximum v počtu branek (30) i asistencí (43).

„Oproti minulému ročníku udělal obrovský pokrok, zlepšil se úplně ve všem. Hráči jako on se velmi složitě zastavují, což jsme teď názorně viděli,“ vyzdvihl spoluhráč Josh Anderson.

Canadiens mají v play off nejmladší kádr ze všech (průměrný věk 25,67), hráči ještě nejsou v zápasech o všechno tak otrkaní jako jejich soupeř, který naopak oplývá zkušenostmi.

I tak se Tampa nevyvarovala zbytečných vyloučení, v prvním duelu nastřádala hned sedm dvouminutových trestů.

„A čtyři fauly přišly v útočném pásmu! To není přemíra agresivity, ale úplná hloupost. S tím mám velký problém, jen jsme tím Montrealu dali šanci vyhrát,“ zlobil se kouč Jon Cooper.

Hosté ji využili. Hlavně díky Slafkovskému, který dal vzpomenout na povedená olympijská vystoupení v Pekingu a v Miláně: „Zápasy tam mi hodně připomínají play off. Dodaly mi sebevědomí. Teď jsme všichni spokojení, ale v žádném případě nesmíme polevit.“

MS v hokeji 2026

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května.

Do konce dubna se rozhodne finále hokejové extraligy a na přelomu dubna a května odehraje národní tým dva turnaje Euro Hockey Tour. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

Slafkovského show. Hattrickem napodobil legendu a slyšel chválu: Těžko se zastavuje

Juraj Slafkovský slaví vítěznou trefu v prodloužení prvního zápasu s Tampou, za...

S velkými zápasy herně roste. Ukázal to na nedávném olympijském turnaji, na přehlídce hokejových hvězd patřil k nejlepším. A ukazuje to i na startu play off NHL. Když Juraj Slafkovský hattrickem...

20. dubna 2026  13:40

Téměř tisíc prázdných míst. Pardubice uznaly chyby, lístky na finále ale nezlevní

Pardubická radost po gólu Spartě ve semifinále play off.

Nešlo to přehlédnout. Ať už přímo na stadionu, nebo u televizních obrazovek. Na zápasech základní části prázdné sedačky nijak zvlášť velkou pozornost nevzbudí, ale na finále? Při vyvrcholení...

19. dubna 2026  16:18

Karlovy Vary se po bronzové sezoně loučí s pěticí hráčů i asistentem Moravcem

Karlovy Vary, 25. 11. 2025. Energie Karlovy Vary - Oceláři Třinec, extraliga,...

Bronzový tým extraligy Karlovy Vary po sezoně opouští asistent trenéra David Moravec a pět hokejistů. Olympijský vítěz z Nagana Moravec přišel do klubu před dvěma lety s hlavním koučem Pavlem...

19. dubna 2026  14:29

