Slafkovského show. Hattrickem napodobil legendu a slyšel chválu: Těžko se zastavuje

„Jsem na něj opravdu hrdý. Klub se rozhodl správně, když z něj udělal jedničku draftu,“ ocenil slovenského parťáka brankář Jakub Dobeš, který k úspěšnému vstupu do série prvního kola přispěl dvaceti zákroky.
Slafkovský tentokrát zastínil jeho i všechny ostatní. Všechny tři trefy obstaral v přesilovce. Jako první hráč Canadiens od sezony 1933/34.
Rozhodující gól Juraje Slafkovského:
JURAJ SLAFKOVSKÝ IS YOUR OVERTIME HERO AND THE CANADIENS TAKE GAME 1! — NHL, April 20, 2026
Montreal čekal na autora hattricku ve vyřazovací fázi dvanáct let, posledně na mimořádný kousek dosáhl René Bourque ve finále Východní konference 2014 proti New York Rangers.
Ze slovenských hokejistů v minulosti třikrát v jednom utkání play off udeřil pouze Peter Šťastný v dresu Québecu. Nejprve v dubnu 1983 proti Bostonu, znovu o čtyři roky později proti Hartfordu.
Teď už se vedle něj v historických statistikách vyjímá také jméno jeho krajana.
Slafkovský rozesmutnil fanoušky Lightning už po dvaaosmdesáti sekundách prodloužení. Svižnou ranou z levého kruhu, kde k němu nestačil včas přistoupit kolega z reprezentace Erik Černák.
„Měl jsem kolem sebe dost prostoru,“ uznal hrdina Canadiens. „Hned mi problesklo hlavou, že budu střílet. A vyšlo to! Lepší vstup do série jsme si nemohli přát.“
I jeho první zásah byl nesmírně důležitý. Přišel za stavu 1:2, jen čtyřiadvacet vteřin před koncem prostředního dějství, po nezištné nahrávce od Nicka Suzukiho.
Na konci přesilovkové kombinace elitní letky Montrealu stál dvaadvacetiletý útočník i v čase 45:56. Tentokrát přesně zacílil z mezikruží, střeleckou pobídku dostal od Colea Caufielda.
Druhá trefa Juraje Slafkovského proti Tampě:
SLAFKOVSKÝ STRIKES AGAIN ON THE POWER PLAY TO GET THE CANADIENS LEAD BACK! — NHL, April 20, 2026
„Víme, co v sobě má, čím nám může pomoct,“ chválil trenér Martin St. Louis. „Nebylo to jen o gólech, ale také o fyzickém aspektu. Vyhrával souboje, pro soupeře byl nepříjemný. Podal vynikající výkon.“
„Takový je můj hokej. Snažím se dávat góly a trefovat protihráče. Z každého úspěšné srážky mám dobrý pocit, dostávám se tím do zápasu,“ usmíval se Slafkovský.
Rozdal dva hity, se sedmi pokusy byl nejpilnějším střelcem na ledě: „Snad jsme určili ráz celé série. Všichni odvedli skvělou práci, nebylo to jen o naší formaci.“
Tři body Pastrňáka Bostonu nestačily, Dobeš vstoupil do play off vítězně
To sice ne, ale první útok sehrál klíčovou roli. Tak jako v dosavadním průběhu sezony.
Suzuki poprvé v kariéře překonal stobodovou hranici (101), což se v základní části aktuálního ročníku povedlo jen McDavidovi (138), Kučerovovi (134), MacKinnonovi (127), Celebrinimu (115), Scheifelemu (103), Pastrňákovi (100) a Nečasovi (100).
Caufield zase do posledního kola bojoval o Maurice Richard Trophy pro nejlepšího kanonýra. Nasázel 51 gólů, jen o dva méně než nakonec nejlepší MacKinnon.
A Slafkovský? Ten si stanovil osobní maximum v počtu branek (30) i asistencí (43).
„Oproti minulému ročníku udělal obrovský pokrok, zlepšil se úplně ve všem. Hráči jako on se velmi složitě zastavují, což jsme teď názorně viděli,“ vyzdvihl spoluhráč Josh Anderson.
Canadiens mají v play off nejmladší kádr ze všech (průměrný věk 25,67), hráči ještě nejsou v zápasech o všechno tak otrkaní jako jejich soupeř, který naopak oplývá zkušenostmi.
Bronz nic neznamená. Slafkovský tepe slovenský hokej: Je jen o známostech
I tak se Tampa nevyvarovala zbytečných vyloučení, v prvním duelu nastřádala hned sedm dvouminutových trestů.
„A čtyři fauly přišly v útočném pásmu! To není přemíra agresivity, ale úplná hloupost. S tím mám velký problém, jen jsme tím Montrealu dali šanci vyhrát,“ zlobil se kouč Jon Cooper.
Hosté ji využili. Hlavně díky Slafkovskému, který dal vzpomenout na povedená olympijská vystoupení v Pekingu a v Miláně: „Zápasy tam mi hodně připomínají play off. Dodaly mi sebevědomí. Teď jsme všichni spokojení, ale v žádném případě nesmíme polevit.“