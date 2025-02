Moje sezona? Ostuda, hraju jak junior. Slafkovský se kritizuje, může přijít zvrat

Stále teprve dvacetiletý mladík je pod velkým drobnohledem médií. Nejen v Montrealu, který ho draftoval před třemi lety jako prvního v pořadí, ale také doma na Slovensku.

Když se mu daří, hned se o tom dočtete. A když nezažívá dobré období nebo něco pokazí, opět si pro sebe uzme hlavní prostor na webových portálech i v novinách.

Takový je zkrátka jeho úděl. Už od 17 let, kdy se poprvé ukázal v seniorské reprezentaci, ho doma nazývají generačním talentem.

Do naplnění přízviska má ale zatím daleko.

Juraj Slafkovský se raduje z gólu s Patrikem Lainem.

„Loni jsem zakončil sezonu 30 body ve 30 zápasech. Jenže jsem se vrátil a hraju jako junior, co nic nedělá. Přemýšlím nad tím poslední dva týdny a musím něco změnit,“ hlásí Slafkovský.

Závěr předešlého ročníku měl skutečně povedený. Bodový zápis zaokrouhlil na 50, nasázel 20 gólů a na dalších 30 přihrál. Tak nějak doufal, že by se mohl přiblížit i hranici bodu na utkání.

Ale zatím to nevypadá ani na tu padesátku (9+22).

Hlavní problém? Chybějící konzistence výkonů. „Někdy se možná uspokojím po jednom dobrém zápase, doma si řeknu, že jsem hrál slušně, ale pak na to nenavážu,“ zamýšlí se Slafkovský.

Tomu se bude chtít v příštím klání Canadiens vyhnout, protože má zase slušně položený základ. Minulé představení Montrealu se totiž točilo právě kolem Slafkovského.

Juraj Slafkovský (vpravo) svádí bitku s Ridlym Greigem.

Při vítězství 5:2 na ledě Ottawy si vylepšil maximum ve střelách (pět) i hitech (osm), sám vstřelil jeden z gólů a závěr zápasu ještě ozdobila jeho bitka s Ridlym Greigem.

Tu spoluhráči náležitě ocenili: nejdříve povykem ze střídačky, poté dokonce několik z nich přispěchalo za Slafkovským na trestnou lavici, aby si s ním plácli.

„Musím být pořád naštvaný. Tohle mi nesmí proklouznout mezi prsty. Mí spoluhráči ode mě takový výkon očekávají a já jim chci ukázat, že takhle budu hrát do konce sezony,“ přeje si.

Právě kvůli této všestrannosti si ho Montreal vybral, upřednostnil ho i před zámořskými konkurenty. Na první místo draftu Slafkovského vynesla kombinace parametrů, rychlosti, tvrdé hry i citu pro ofenzivní manévry.

Že se mu nedaří takto prezentovat v každém z 82 střetnutí v sezoně? Nad tím se dá přimhouřit oko, vždyť se sotva přehoupl z náctiletého. Ale časem mu tato mladická ochrana zmizí.

„Hraje složitým stylem. Byl nasazen do jakési šablony, na kterou možná není zvyklý. Ale když se mu daří, je v ní nesmírně efektivní. Pro mě i Colea Caufielda je strašně jednoduché s ním hrát. Výkon z Ottawy mu hodně pomůže, klíčové bude, aby ho zopakoval,“ praví spoluhráč Nick Suzuki.

Hodilo by se to nejen Slafkovskému sebevědomí, ale celému Montrealu. Ten totiž potřebuje ve zbytku sezony prvotřídní výkony svých hráčů, aby vůbec mohl teoreticky pomýšlet na postup do play off.

Sice mu aktuálně patří až třinácté místo ve Východní konferenci, ale na osmé Senators ztrácí jen pět bodů.

A právě tato pozice je tou, na kterou Canadiens míří.