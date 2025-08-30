V předminulém ročníku NHL jeden zápas, v posledním 62. Co s vámi dělá, že jste prorazil?
Zatím to byla první sezona, druhá je nejdůležitější, abych to potvrdil a zůstal tam. Je těžké dostat se do NHL, ještě těžší se tam udržet. S tím jdu do nového ročníku. Ale s odstupem času mi došlo, jak je skvělé, že jsem odehrál sezonu v NHL.
Na co jste z ní pyšný?
Šel jsem do ní s tím, že udělám tým. Což se mi povedlo. Sice jsem ze začátku moc nehrál a pak mě poslali na farmu, ale nakonec si všechno sedlo. Začal jsem ve třetí lajně, dokonce se mi podařilo probourat do první a taky v ní skončit. Teď bude jen na mně, jak se s tím poperu.
Berete pozici elitního centra v týmu NHL za čest?
Samozřejmě, ale potřeboval jsem k tomu i štěstí. Zranil jsem se – a najednou jsem se ocitl prvním útoku. Ale vždy to může být lepší.
V čem?
Úplně nejsem spokojený s produktivitou. Může být o dost lepší. Ale vím, na čem zapracovat.
Jak těžké je prosadit se v nejlepší soutěži světa gólově?
Hodně. Myslel jsem si, jak velkou a tvrdou mám střelu. A najednou mi to gólmani chytali, jako kdybych na bránu jen plivnul. Snažil jsem se v létě zapracovat na tom, abych svoji střelu změnil a gólmani to měli se mnou těžší. Nejde jen o její sílu, ale když nemáte nikoho před bránou, gólmani se prostřelují hůř. Aby ne, když jsou nejlepší na světě.
Na ledě Columbusu jste dal svůj první gól, jak se vám ulevilo?
Věděl jsem, že je těžké se prosadit. A Radek Duda, můj dovednostní trenér, mi pořád opakoval, že musím před bránu, abych udělal NHL. Tak jsem před bránu šel, i když jsem to neměl rád. Puk jsem tečoval ze vzduchu, takové góly jsou nejlepší. Taky jsem měl trošku štěstí, kotouč letěl docela vysoko, bál jsem se, aby to nebyla vysoká hůl. Naštěstí nebyla.
Kde máte puk?
Doma. Táta, který bohužel na zápase nebyl, si ho vzal do parády. Zach Benson, náš nejmladší v týmu, mi pro něj do branky sjel.
Byl jste osmý nejproduktivnější Čech v NHL. Ani to vám nelichotí?
Asi to se mnou nic nedělá, protože s produktivitou vážně nejsem spokojený. Splnil jsem jen cíl dostat se do NHL. Teď uvidíme, jak se poperu s druhou sezonou hlavně mentálně. Abych si nenaložil na sebe moc, že najednou musím dát 30 gólů. Chci nový ročník začít s dobrou psychikou a připravený.
Buffalo se nedostalo do play off 14 sezon v řadě, to je nejdelší série v NHL. Je klub frustrovaný?
Je to cítit. Už je to dlouho, do téhle sezony musíme jít úplně jinak než do minulé. Musíme hlavně hrát víc tvrdě. Myslím, že jsme byli dost měkcí, já taky. Sundali nám nejlepšího hráče Tagea Thompsona a nikdo se za něj nepopral. To je věc, na které musíme hodně zapracovat, abychom byli pořádný tým a dostali se do play off.
Mám rád roli lídra. Kdo vlastně ne? Nechci sedět v koutě. Jsem na ledě rád středem pozornosti.

Jiří Kulich, hokejový útočník Buffala
Jiří Kulich, hokejový útočník Buffala
Máte tvrďáky?
Nějaké ano. Ale jde i o něco jiného. I když já nejsem žádný bitkař, měl bych tam taky občas skočit. Nemusím se prát, ale aspoň ukázat týmu, že se za něj postavím.
Jak vás přijala kabina?
Amíci a Kanaďané mají jinou srandu než my Češi, ale v kabině to funguje perfektně. Minulá sezona se nehodnotí úplně kladně, když jsme zase neudělali play off, v šatně se však o mě všichni starali hezky. Nemůžu na ně říct křivé slovo.
Klub vás nepustil na mistrovství světa, musel jste na farmu do Rochesteru. Štvalo vás to?
V první chvíli mě to hodně mrzelo, počítal jsem, že na šampionát pojedu. Na druhou stranu oni musí vědět, co je pro mě nejlepší. A já měl v AHL výborné zápasy proti výborným soupeřům, kdy jsem byl terčem a musel jsem se s tím popasovat. Byl jsem lídr týmu, to mi taky v rozvoji hodně pomohlo.
Sedí vám role lídra?
Mám ji rád. Kdo vlastně ne? Nechci sedět v koutě. Jsem na ledě rád středem pozornosti.
A jednou tedy budete i kapitánem v Buffalu?
Céčko má Švéd Rasmus Dahlin, osobně ho považuji za nejlepšího beka v NHL. A skvělý je i tím, jak se chová mimo led, mimo hokej. Kapitán je teď jasný.
V trenérském štábu Rochesteru je i Václav Prospal. Co vám radil?
S Vinnyem jsme byli v kontaktu celou sezonu. Vždycky mi strašně moc pomáhal, co se týče centra, ale i lidsky jsem se o něj mohl opřít. V létě si taky někdy napíšeme.
Prospal je svůj. Vytáhnou si ho někdy na střídačku do NHL?
Těžko říct, v tom se moc neorientuju, ale doufejme. Všichni ho tam zbožňují. Nejen jako hokejistu, vždyť odehrál přes tisíc zápasů v NHL, ale i teď coby trenéra. A milují ho také pro jeho charakter.
Buffalo draftovalo obránce Radima Mrtku, jaké má šance?
Bude záležet, jak přijde připravený do kempu, jestli bude zdravý, jak si všechno sedne. Taky nějaké štěstí potřebuje, ale proč by se nemohl do týmu dostat hned? Budu se mu snažit pomoct hlavně v začátcích, aby na nic nebyl sám. Lukáš Rousek mi odešel do Švédska, je fajn mít tam zase nějakého Čecha.
Nastávající sezona je olympijská, vyhlížíte nominaci?
Mám to v hlavě, je to dětský sen, snad se naplní. Samozřejmě se to bude odvíjet od mojí formy.
Jak jste trávil léto?
Většinou jsem byl v Praze, jezdil jsem za rodinou a kamarády do Kadaně a Chomutova. Snažím se užít si každou chvilku s nimi, když jsem tady jen pár měsíců z roku.