Kořenář vyhlíží NHL: Můj čas nepřijde hned, gólmani si musí počkat

„Gólman ví, že si musí počkat, že to nepřijde hned. To hráč, když bude výborný, tak do NHL naskočí klidně po draftu. Brankář ne, protože ho bez zkušeností nevezmou, i když bude chytat skvěle,“ říká Josef Kořenář. „Ale já jsem mladý, mám čas, tak si počkám, až to přijde.“

Je mu 21 let. Už druhou sezonu se rve o šanci na farmě San Jose Sharks v týmu San Jose Barracuda. Jak už naznačuje název, záložní celek není vzdálen stovky mil, jak tomu často bývá, ale hraje ve stejné aréně jako milionáři z NHL, kabiny jsou hned naproti sobě.

„Taky se snažíme hrát stejný systém jako kluci v NHL. Když se u nich něco změní, hned nám to trenéři ukazují a musíme zareagovat. Všechno se prostě řídí podle hlavního klubu,“ popisuje Kořenář.

A samozřejmě díky blízkosti a propojenosti je i víc na očích, jenže povolávák stále nepřišel. Přitom na přelomu října a listopadu držel v AHL šňůru 170 minut bez inkasovaného gólu, a to zrovna v době, kdy Sharks prohrávali v NHL jeden zápas za druhým. K tomu výkony brankářské dvojice Jones a Dell rozhodně nebyly ideální, spíš bídné, a tak se v zámoří objevily názorové články, že „nastal čas, aby byl z farmy povýšen výtečný Kořenář“.

On ale i tak zůstával realistou. „Ano, člověk musí být připravený na vše, kluci bývají povoláváni z hodiny na hodinu nahoru i dolů. Ale u brankářů je to něco jiného, na nich je velká zodpovědnost. A v Sharks navíc hodně sázejí na starší hráče, takže po deseti zápasech prostě najednou nezavolají 21letého kluka, aby je zachránil. Navíc teď už se zvedli, takže to byl dobrý krok.“

Je pokorný, skromný, rozumí zákonitostem v NHL. Loni, když se pravidelně střídal s Antoinem Bibeauem, tak ačkoliv měl lepší čísla, tvrdil, že prvním na řadě, kdo by měl být povolán výš, je jeho konkurent. Byl starší, zkušenější, v organizaci delší dobu.

Jenže před touto sezonou Kanaďana vyměnili, ke Kořenářovi přibyl sice znovu starší parťák, ovšem novic. „Asi bych měl být prvním na ráně, ale nikdo neví, jak se nakonec rozhodne.“

Sharks mu bezesporu věří. Ač nebyl draftován, letos na jaře o něm šéf skautů Doug Wilson junior pravil: „Věděli jsme, že je jedním z našich největších talentů, ale Josef předčil naše očekávání. Jestli může být někdy jedničkou Sharks? Ano, zcela určitě.“

Dellovi je 30, Jonesovi o rok méně a generační výměna se blíží.

Další brankářští čekatelé Kteří Češi také sní o NHL V létě podepsal Vítek Vaněček (23 let) nový, tříletý kontrakt s Washingtonem, ale čtvrtým rokem zůstává na farmě v Hershey, kde se pravidelně střídá s Copleyem. V noci na neděli ale byl náhradním gólmanem v duelu s Bostonem. V AHL má obdobná čísla jako Kořenář. Jen tři zápasy zatím v sezoně odchytal Daniel Vladař (22) v Providence, což je farma Bostonu. Loni tam pár duelů odseděl v roli dvojky. Jakub Škarek (20) už okusil dvě farmy New York Islanders - v AHL nastoupil do čtyř utkání a má průměr úspěšnosti 90 procent, v ECHL (o úroveň níž než AHL) odchytal tři zápasy. Nováčkovskou smlouvu s klubem z NHL má i Lukáš Dostál (19), kvůli většímu vytížení však působí ve finskému Ilves Tampere. Měl by být jedničkou na juniorském MS v Česku.



Kořenáře chválí i Jevgenij Nabokov, letitá brankářská opora Sharks, který teď cepuje gólmany ve farmářském týmu. Kořenář říká: „Máme s ním pestré tréninky a nedá nám nic zadarmo. Člověk musí zatnout zuby a makat.“

Z pozice kouče brankářů Sharks na něj dohlíží Johan Hedberg, další zkušený gólman. I on oceňuje Kořenářovu pracovitost, chuť učit se.

Povzbuzuje ho také české trio u Sharks (Hertl, Šimek, Radil), občas si ho dobírá, kdy už se konečně přestěhuje do šatny mezi velké kluky. A na dálku mu „radí“ i čeští brankáři, kteří už se v NHL zabydleli.

S Davidem Rittichem v létě trénoval v Jihlavě, takže své výkony navzájem sledují, s Pavlem Francouzem si píše. I oni si prošli AHL, než se probili o patro výš. „Vědí, jak to tady chodí. Vzkazují mi, že to přijde, jsem ještě mladý. A já tomu věřím.“

Josef Kořenář v barážovém utkání mez Jihlavou a Karlovými Vary,

Vzápětí prokáže loajalitu k organizaci, když dodá: „Ale nevím, jak by to povolání výš mohlo přijít. Jedině, kdyby se jim nedařilo, někdo se zranil, což klukům nepřeju. Takže si prostě na tu správnou chvíli počkám. Hlavně musím být připravený, aby to pak nebyl průšvih.“

Pokora je první krok k úspěchu.