Zfilmovat příběh hokejové legendy Petra Klímy, asi by šlo o kasovní trhák. Talent „uvězněný“ za železnou oponou v Československu, pak dramatický útěk, sláva, úspěch a bohatství v NHL. Taky bohémský život pod mottem Kdo se ráno nestydí, ten se večer nebavil. Jen hollywoodský happy end by scházel: vítěz Stanley Cupu s Edmontonem před dvěma lety nečekaně a předčasně zemřel. Bylo mu pouhých 58 let.