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Nenávidí proti němu hrát! Šampion Staal lámal rekordy NHL a napodobil bratra

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  11:24
Za potlesku fanoušků a ostatních hráčů Caroliny se s širokým úsměvem na tváři rozjel směrem ke komisaři NHL Garymu Bettmanovi. S ním si nejprve potřásl rukou, poté už Jordan Staal po výhře nad hokejisty Vegas (3:0) převzal vytoužený Stanley Cup. Podruhé ve své kariéře, po dlouhých 17 letech.
Kapitán Caroliny Jordan Staal slaví zisk Stanley Cupu.

Kapitán Caroliny Jordan Staal slaví zisk Stanley Cupu. | foto: AP

Carolina se raduje ze zisku Stanley Cupu.
Jordan Staal získal Conn Smythe Trophy pro nejužitečnějšího hráče play off.
Kapitán Caroliny Jordan Staal slaví zisk Stanley Cupu.
Kapitán Caroliny Jordan Staal slaví zisk Stanley Cupu.
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„Ten pocit byl pořád stejně silný,“ uvedl o pozvednutí trofeje, což už v roce 2009 zažil s Pittsburghem.

„Ale tentokrát je to jiné. Dlouho jsem se tady k tomu probojovával, budovali jsme tuhle kulturu. Být součástí téhle skupiny, která dál bojovala a snažila se, i když byla dříve tolikrát blízko a nezvládla to... Bezpochyby splněný sen.“

A to velmi vyčkaný. Nikdo jiný tak dlouhé období mezi dvěma Stanley Cupy neměl. A i když Hurricanes v posledních letech patřili k nejlepším celkům v soutěži, rozhodující kroky jim nevycházely.

Hertl se triumfu nedočkal, Carolina vynulovala Vegas a slaví Stanley Cup

Staal se však dalšího úspěchu přece jenom v 37 letech dočkal.

„Je to neuvěřitelný závěr skvělého příběhu. Jsem hrdý na to, že se mu to podařilo před zraky celého hokejového světa. Teď všichni viděli to, co já vím už dlouho – jaký je to hráč a především vůdčí osobnost. Bez něj bychom ten pohár nezvedli. To by ani zdaleka nešlo,“ líčil trenér Rod Brind’Amour.

„Viděl jsem, jak tenhle kluk 14 let makal a nikdy nezaváhal. Jak víme, ne vždy to vyjde, ale je hezké vidět, že se ti dobří kluci dočkají,“ dodal současný kouč a také bývalý kapitán Caroliny.

Překvapivé trio, nově příchozí i další z bratrů. Kdo táhl Carolinu ke Stanley Cupu?

Tuto funkci posledních sedm sezon zastává právě Staal. A ve finále proti Vegas předváděl skvělé výkony.

Skóroval v prvních pěti duelech série, jako vůbec první od sedmdesátých let. Jen v závěrečném vystoupení vyšel naprázdno. Finále zakončil s bilancí šesti branek a jedné asistence.

Právě díky vydařenému zápisu v nejdůležitějších duelech sezony si nakonec vysloužil i Conn Smythe Trophy pro nejužitečnějšího hráče celého play off. Jako vůbec nejstarší držitel.

Jordan Staal získal Conn Smythe Trophy pro nejužitečnějšího hráče play off.

„Jsem moc rád, že se mu dostalo uznání, protože se o něm moc nemluví. Ale když pak vyjede na led a předvede tohle ve finále, nedá se slovy vyjádřit, co pro tým znamená. Prošel si tady těžkými chvílemi a teď zvedl trofej nad hlavu,“ rozplýval se útočník Jordan Martinook.

„Je to hráč, od kterého přesně nečekáte taková čísla, ale když je má, je to příjemný bonus. Toto ocenění si zaslouží. Hrál skvěle,“ chválil Brind’Amour.

A opravdu, Staal nebývá synonymem výrazných zápisů do statistik, v posledních letech získával opakovaně mírně nad 30 bodů za sezonu. Jeho kvality spočívají především v poctivé práci do defenzivy a ve vysoké úspěšnosti na vhazování.

Kapitán Caroliny Jordan Staal slaví zisk Stanley Cupu.

„Zeptejte se kteréhokoli centra z první lajny, proti kterému jsme v tomto play off hráli, a vsadím se, že vám řeknou, že nenávidí hrát proti němu,“ měl jasno Martinook.

Ve finálové sérii však Staal pookřál i střelecky. Dvěma góly rozhodl klíčový čtvrtý duel, díky čemuž Carolina srovnala krok. Zbylá dvě utkání pak zvládla, a klub tak zvítězil po dlouhých 20 letech.

A zde se dostáváme k dalšímu zápisu.

V roce 2006 totiž u triumfu nad Edmontonem nechyběl v dresu Hurricanes jistý Eric Staal, Jordanův o čtyři roky starší bratr, jenž si pochopitelně nenechal ujít tažení mladšího sourozence. Stejně jako další dva bratři Marc a Jared.

Podívejte se na setkání bratrů Staalových:

„Má status legendy, ne?“ ptal se Eric na Jordanovu adresu. „Je to jako z pohádky. Dřel, byl neskutečný celé play off, celou sezonu a celé ty poslední roky, co tam byl. Makal od prvního dne. Zaslouží si to.“

„Někdy se mu tolik nedaří v útoku, ale tentokrát byl vynikající ve všech aspektech hry. A pak se mu to začalo vyplácet. Zasloužil si to, je tahounem toho týmu, posouvá všechny ostatní,“ oceňoval Marc.

Největší rozruch početné rodiny však vyvolala Staalova dcera na následné tiskové konferenci, která se vrátila k prvnímu zápasu prvního kola play off proti Ottawě.

Nejužitečnějším hráčem play off NHL byl zvolen kapitán Caroliny Staal

Lídr Caroliny se tehdy po pouhých třech sekundách hry pustil do bitky se svým kapitánským protějškem Bradym Tkachukem.

„Proč jsi praštil toho chlapa?“ zněl dceřin dotaz, po kterém následoval smích kanadského útočníka i přítomných novinářů. Odpovědi se však prý dočká až později.

Nyní se totiž u Staalů bude slavit.

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