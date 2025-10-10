Premium

Trpěl, 910 dní bez zápasu. Držel jsem to v sobě, dojal ikonu návrat. Přáli jí i protivníci

Autor:
  16:19
„Jen jsem si to užíval.“ Takovou větu běžně neříká sportovec, který právě prohrál. Hokejový útočník Jonathan Toews je ale pochopitelnou výjimkou. K soutěžnímu utkání nenastoupil celých 910 dní, až do čtvrteční noci. Jedna z ikonických postav NHL po bojích s vlastní imunitou a vyčerpáním definitivně hlásí návrat. Doma, ve Winnipegu.
JE ZPÁTKY. Kanadský útočník Jonathan Toews se definitivně vrátil do NHL, po 910 dnech bez soutěžního utkání. A navíc doma, v dresu Winnipegu.

„Bylo ve mně strašně moc energie a nadšení,“ pokoušel se Toews přiblížit, co právě prožíval při svém emotivním comebacku.

„Držel jsem to v sobě,“ uznal dojatě i přes porážku 4:5 od Dallasu. Poprvé od 13. dubna 2023 vstoupil na led s vědomím, že zase hraje naostro, o body. Poté, co opakovaně přerušoval kariéru, vydával se na ozdravné cesty a očišťoval tělo ájurvédskou pančakarmou.

Návrat idolu. Toewse očistila pančakarma od nemocí a vyčerpání, obstojí v NHL?

Už ho doběhly emoce, o kterých ještě před startem utkání tvrdil, že je ještě nevnímal. Jak se po průchodu kolem reflektorů vynořil kanadský veterán z dvířek v rohu haly, zarezonoval arénou Canada Life Centre halasný potlesk.

„Pro naši rodinu to znamená všechno,“ pronesl pro oficiální web NHL Toewsův tatínek Bryan, který syna společně s jeho maminkou Andree Gilbertovou sledoval i na ranním rozbruslení.

Však už nemusí cestovat do Chicaga, s nímž potomek až do této sezony spojil veškerou kariéru mezi dospělými.

Kanadský útočník Jonathan Toews (19) z Winnipegu se definitivně vrátil do NHL. A měl i slušné záblesky, v zápase s Dallasem se takto probíjel kolem obránce Mira Heiskanena (4).

„Je neskutečně šťastný, že zase může být tady,“ usmíval se Bryan. „Tady vyrostl, tady hrál s kamarády, tady má kořeny. Navíc nepřišel jen domů, ale i do skvělého týmu.“

Kolem startu člena Triple Gold Clubu, jenž třikrát vyhrál Stanley Cup, dvakrát olympiádu a jednou mistrovství světa, nebylo kvůli drobnému zranění původně hned jasno. Nakonec se ale vše vyřešilo, nastoupil na centru druhé lajny. A také v druhé přesilovkové formaci.

Surfování, ozdravný pobyt a velký návrat do NHL? Toews přiznal: Mám nový náboj

„Hned ukázal slušné záblesky, měl několik dobrých akcí, skvěle si vedl s pukem,“ prohodil hvězdný spoluhráč Kyle Connor, který se v úvodním startu sezony vytasil s hattrickem. „Je chytrý, ve druhé třetině sice nedal šanci, ale on sám ví, že je typem hráče, co by ji dávat měl.“

Po pauze, která trvala dva a půl roku, ale okamžité zázraky od sedmatřicetiletého útočníka čekat nelze. Do obvyklého zatížení se zase musí postupně dostat. A sám Connor nepochybuje. Vidí, že Toews se postupně se zlepšuje.

Podívejte se na sestřih z utkání mezi Winnipegem a Dallasem:

„Ano, mohl jsem se prosadit, pořád mám opravdu dost prostoru, v čem se zlepšovat,“ doplňoval přímo navrátilec. „Sám ale vnímám pozitiva, od kterých se můžu odrážet dál a snažím se jít způsob, jak se posunout. Zase hraju ten nejlepší hokej, tak jsem si to od začátku jen užíval.“

Odteď platí, že k minulosti se už vracet nechce, jak avizoval už ve čtvrtek dopoledne.

Období z jara 2023, kdy si kromě hokejové veřejnosti i on myslel, že jeho sportovní život končí, je passé. Tělo spravil, nabral sebedůvěru a skáče zpět do rutiny. Do onoho „jít zápas od zápasu, co nejvíc pomáhat týmu“.

Kanadský útočník Jonathan Toews z Winnipegu se definitivně vrátil do NHL, když nastoupil do utkání s Dallasem.

„Všichni kluci dřeli, aby to dotáhli až sem. Vždy je tam spousta výzev, únava, zranění. Pro všechny je to stejné,“ snižoval váhu vlastních potíží, které odhodil za hlavu.

Jak ale byly vážné, to šlo dobře poznat jak z reakce publika, tak i soupeřů.

„Je škoda, čím si procházel, ale teď to vypadá, že se má fakt dobře,“ těšilo Matta Ducheneho ze sestavy Stars, který vzápětí zavtipkoval. „Štve mě, že se vrátil zpátky do Centrální divize, nicméně jsem nadšený, že je zase na ledě. Trošku jsem doufal, že půjde k nám, ale tak je super ho vidět.“

V tom budou v zámoří zajedno. Toewsův comeback hned spustil velký ohlas. Vrátila se legenda.

To je prostě on! Pastrňák rychle okouzlil nového kouče: Soupeři to s ním mají těžké

Vítězný start nechtěl přeceňovat, ale chválu si přeci jen neodpustil. „Když to srovnám s jarem, jako tým jsme byli mnohem lepší. Naším stylem hry jsme je trochu štvali,“ okomentoval David Pastrňák...

9. října 2025  10:22

Doma bída, co postup v Lize mistrů? Stále o něj hrajeme, zní z Hradce

Už je to jisté! Pokud se hokejistům hradeckého Mountfieldu podaří v letošním ročníku Ligy mistrů postoupit do vyřazovací části, zápasy na domácím ledě si k tomu moc nepomohli. Před posledním kolem...

9. října 2025  10:02

