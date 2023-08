„Zrezivělý“ Toews řeší dilema: Stojí NHL za to? Chicago vzhlíží k mladíkům

„Vždyť já už tam nikoho neznám,“ podotkl Marián Hossa v pátek na své rozlučce.

Toews minulý týden ohlásil další přerušení kariéry, neboť se stále potýká s postcovidovým syndromem a syndromem chronické imunitní reakce.

Šance na návrat? Jen malé. „Možná se příští jaro po vynechané sezoně zamyslím, jak na tom jsem, a uvidím. Kariéru nekončím, ale pauzu potřebuju a jen tak si ji nerozmyslím,“ vysvětlil teď Toews pro přítomná média včetně MF DNES.

Už na začátku roku si vzal dvouměsíční nucené volno a v Trenčíně vstoupil na led poprvé od dubna, kdy Blackhawks končila sezona NHL mimo pozice play off.

Příliš mnoho stresu

„Cítil jsem se trochu zrezivělý, ale na ledě byli i padesátiletí chlapíci (např. Lidström či Alfredsson, Bondra, Pálffy...) a šlo jim to, tak se vůbec nechci vymlouvat!“ zavtipkoval.

Jinak mu – když přijde řeč na hokej – příliš do smíchu v poslední době není.

Ostatně únavový syndrom ho kompletně vyřadil už ze sezony 2020/21.

Cítil se vyčerpaný a apatický.

Jako by Toewsovo tělo varovalo před ještě horší budoucností a křičelo: „Dost!“

„Hodně mě stresuje, čím vším si mé tělo procházelo. Musím si rozmyslet, jestli to vůbec stojí za to. Teď cítím, že je nezbytné, abych se od hokeje mentálně i fyzicky naprosto odpoutal. Abych si užíval jiné věci a zase se cítil dobře,“ vykládal Toews, když svolil k pár osobním otázkám. Boj se sebou samým nevzdává a k hokeji by se rád vrátil. Ale ne polovičatě, ne na sílu a ne na úkor vlastního zdraví.

„Potřebuju sám sobě dát čas a prostor, abych se vyléčil. Abych mohl začít trénovat naplno tak, že zvládnu v NHL celou sezonu a budu moct hrát každý večer. Teprve uvidíme, jak to půjde,“dodal 35letý útočník.

O peníze už mu jít nemusí. Letos Toewsovi skončila lukrativní osmiletá smlouva, zajišťující mu přes deset milionů dolarů za rok. Pokud by se snad vracel, učinil by tak z lásky k hokeji a asi i ke klubu.

Nebo si drobného centra umíte představit jinak než v dresu Chicaga?

Poslední mohykán

„Z klubu postupně zmizeli všichni, kteří zažili vítězné roky. Kapitán (Toews) ho správně opouští jako poslední,“ řekl Hossa v pátek.

44letý Slovák byl mezi prvními, on s hokejem skončil v roce 2017.

S Toewsem si rozuměl náramně. Tohle duo patřilo k nejnebezpečnějším v celé NHL. Zdatné do útoku a neméně tak do obrany.

Jenže Hossu pro změnu vyřadily kožní choroba a vedlejší účinky léků, a tak privilegium pravého křídla pro sebe definitivně uzmul Patrick Kane.

Čas plynul a tým se přirozeně obměňoval.

Útočník Jonathan Toews z Chicago Blackhawks

Za Chicago přestali hrát útočníci Brandon Saad i Patrick Sharp, brankář Corey Crawford a obránci Niklas Hjalmarsson, Duncan Keith i Brent Seabrook. Jádro slavné chicagské éry.

Muži, bez nichž by nebyl ani jeden ze tří Stanley Cupů.

A teď z klubu odešly i dvě hlavní ikony. Patrick Kane šel letos na play off do New York Rangers a nad další budoucností ještě jasno nemá...

A nakonec Toews.

I kdyby se někdy vrátil, Blackhawks se už zpět neohlížejí. Už dávno začali s dramaticky vedenou přestavbou.

V minulé sezoně hrál klub tak bídně, že mu připadlo právo první volby v draftu.

Pozice, po které před loterií pokaždé prahne několik nejhorších mužstev. A tak se naděje všech fanoušků obracejí k novému jménu.

Connoru Bedardovi.

Jednička draftu Connor Bedard obléká dres Chicaga.

„Poslední roky v Chicagu byly pro hráče, kteří v klubu působili delší dobu, velice frustrující. Teď mají spoustu mladých a hlavně Bedarda. To je dobrý start něčeho nového,“ věří Toews.