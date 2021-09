Úzkosti a nespavost ho vyřadily z NHL, teď je Drouin připraven na návrat

Rozbruslení v Calgary, tak to vše začalo. Nebo spíše skončilo.

Právě na ledě Flames šestadvacetiletý Drouin naposledy navlékl dres Canadiens, avšak do zápasu se už nedostal. Zajel na střídačku ke sportovnímu terapeutovi a po chvilce zamířil do šatny.

„V ten moment jsem si uvědomil, že dál už to prostě nejde,“ svěřuje se Drouin v rozhovoru pro RDS.



Montreal tehdy odehrál mezi 23. a 26. dubnem tři venkovní utkání. Drouin nenaskočil ani do jednoho z nich.

„Necítil jsem se dobře, už mi začalo hrabat. Tři noci za sebou jsem neusnul ani na minutu. Došlo mi, že se na nějakou dobu musím od hokeje zcela odpoutat a začít si trochu užívat života,“ říká.



Za vším stály psychické problémy, konkrétně úzkosti a nespavost, se kterými se Kanaďan potýkal několik let. Až v dubnu ale dosáhly takové hranice, která se neslučovala s profesionálním hraním hokeje.

Dlouho se čekalo na Drouinovo vyjádření, za tu dobu si mnozí začali domýšlet, co vlastně za jeho absencí stojí. Drogy? Alkohol? Pokus o sebevraždu?

To vše popírá.

„Nikdy jsem nenastoupil do žádného odvykacího programu. Nemám twitter ani jiné sociální sítě, takže nevím, co všechno se o mně povídalo, ale neměl jsem problém ani s drogami, ani s alkoholem. Šlo o úzkosti a nespavost,“ upřesňuje.



„Potýkal jsem se s tím několik let, aniž bych věděl, o co vlastně jde. Bylo těžké za někým přijít, vyhledat pomoc. Ani já sám jsem nepoznal, jaké mám problémy nebo co se děje,“ přiznává. „Až v minulé sezoně mi to opravdu došlo. Teď už chápu, jak to chodí, a poznám, co mě přivádí do úzkostí.“

Drouinovi trvalo, než se s problémy někomu svěřil. Odhodlal se až v momentě, kdy finišovala základní část a Montreal mířil do play off. V něm došel až do finále Stanley Cupu, kde nestačil na Tampu.



Bez Drouina.

„Svého rozhodnutí nelituju. Samozřejmě každý chce tyto vypjaté zápasy hrát a já je jen sledoval doma v televizi. Pro mě ale bylo důležitější se vyléčit, a i tak jsem si play off užíval,“ tvrdí.



Drouin je psychicky i fyzicky připravený na novou sezonu a opět má být součástí základní sestavy Montrealu.