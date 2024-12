První hvězda zápasu a potlesk vestoje. V Calgary uctili Gaudreauovu památku

Na slavnostní chvíli ho doprovodili kapitán Flames Mikael Backlund a obránce Rasmus Andersson.

„Tolik emocí. Byli jsme nadšení, že vidíme rodinu, ale také smutní. Je to taková tragédie. Mám hodně smíšených pocitů, je to poprvé, co se s tím vyrovnávám. Vždycky je dobré mít spoluhráče, kteří byli Johnnymu také blízcí, můžeme se podělit o zážitky,“ těšilo Backlunda.

Komu byl duel věnován, bylo patrné už od rozbruslení. Hráči obou týmů k němu vyjeli s jmenovkou Gaudreau a číslem 13, které Johnny nosil. Ještě před utkáním proběhla v hale videovzpomínka na amerického útočníka.

Emotivní chvíle pak přišla těsně před úvodním vhazováním. Za aplausu fanoušků vestoje nastoupila na hrací plochu Gaudreauova rodina, která jen těžko během dojemného momentu zakrývala slzy.

Hráči obou klubů se k ní pak sjeli, aby na památku udělali společnou fotku při buly. To absolvovali kapitáni obou celků, Sean Monahan z Columbusu a jeho protějšek Backlund. S oběma Gaudreau strávil ještě v klubu z provincie Alberta devět sezon.

Monahan podepsal kontrakt s Blue Jackets před sezonou a těšil se na obnovení spolupráce s dlouholetým parťákem. Jenž společně už si nezahráli, Johnny totiž 29. srpna zemřel společně s bratrem Matthewem v domovském Salemu, když je při jízdě na kole srazil opilý řidič.

Sean Monahan z Columbusu a Mikael Backlund z Calgary při úvodním buly na počest zesnulého Johnnyho Gaudreaua.

Pro Monahana tak jde o těžkou sezonu, o to více emotivní při ceremoniálu byl. „Když se přestěhoval do Columbusu, aby se znovu setkal s Johnnym, byli oba nadšení, že si spolu zase můžou zahrát. Pro něj, který si tím musí procházet každý den, je to srdcervoucí. Hodně na něj myslím, bylo skvělé sdílet s ním tuto chvíli,“ řekl Backlund o Monahanovi.

Oba lídři se po čestném buly objali s členy rodiny, následně i spolu a nechali se zvěčnit na společnou fotografii bývalých Gaudreauových celků.

„Vytváříme odkaz skvělého hráče. Je to šance pro jeho rodinu, aby viděla, jak důležitý byl pro město Calgary,“ uvedl před zápasem trenér Flames Ryan Huska.

Rodinu zesnulého Johnnyho Gaudreaua při ceremoniálu v Calgary.

Ten si pochvaloval společně strávený čas s Johnnyho otcem Guyem, který se zúčastnil tréninkových jednotek: „Rozesmál mě víc než obvykle naši trenéři. Strávil hodně času v naší šatně a myslím, že jeho projev k hráčům byl opravdu dobrý.“

Přestože se tato promluva zřejmě netýkala samotného utkání s Columbusem a jeho průběhu, Flames se výsledkově zadařilo, když ukončili sérii čtyř porážek.

Brankář Daniel Vladař s maskou připomínající zesnulého Johnnyho Gaudreaua.

Při výhře domácích se zaskvěl také český brankář Dominik Vladař, který pochytal všech šestnáct střel soupeře a připsal si čtvrté čisté konto v zámořské kariéře. „Člověk někdy nechce hrát hokej, ale vzpomene si na Johnnyho a na to, jak chtěl vždycky hrát s úsměvem. Tenhle zápas je pro něj. Určitě se na nás díval,“ věřil Vladař.

A ačkoliv mohl slavit vítězství, hlavním motivem úterního střetnutí bylo jednoznačně uctění památky skvělého a oblíbeného hokejisty.