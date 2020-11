Obránce Boychuk po zranění oka ukončil hokejovou kariéru

Boychuk utrpěl podruhé v kariéře zranění levého oka 3. března po zásahu bruslí útočníka Montrealu Artturiho Lehkonena. K zašití jeho víčka potřebovali lékaři 90 stehů.

Krátce nato byla sezona přerušena kvůli pandemii koronaviru a Boychuk se vrátil do sestavy Islanders v srpnu a odehrál tři zápasy play off. „Věděl jsem, že něco není v pořádku, ale nechtěl jsem na to myslet, protože jsem chtěl nastoupit. Snažíte se hrát navzdory všemu a přesně to jsem dělal,“ uvedl Boychuk, jenž má s Islanders smlouvu ještě na dva roky. Po sérii testů mu lékaři zakázali dál hrát.

Boychuk v roce 2011 získal Stanley Cup s Bostonem, hrál také za Colorado a od roku 2014 za Islanders. V základní části NHL nastoupil k 725 zápasům, v nichž si připsal 206 bodů (54+152) a měl 123 plusových bodů v hodnocení účasti na ledě. Další 104 utkání přidal v play off.