Chyběl kousíček, teď Tortorella po čtvrt roce končí. Měli jsme ho rádi, říká Hertl

V březnu šlo o šokující zprávu.
Jenže Vegas se tehdy bálo, že by mohlo vypadnout z postupových pozic do play off, a tak se raději rozhodlo rázně zasáhnout.
Vyhodilo etablovaného kouče Bruce Cassidyho, s nímž před třemi lety vyhrálo Stanley Cup. Navíc platil a stále platí za jednoho z nejuznávanějších trenérů v zámoří.
K riskantnímu tahu sáhli Golden Knights těsně před koncem základní části. Když Tortorella nastupoval, zbývalo mu jen osm zápasů na to, aby vyladil mančaft do vyřazovacích bojů.
„Tehdy to vypadalo, že se do play off možná ani nedostaneme. Ale on přišel, změnil atmosféru v šatně, vnesl k nám svou energii a proslovy,“ hodnotil s odstupem český útočník Tomáš Hertl.
Vegas se mezi nejlepší osmičku v Západní konferenci nakonec probojovalo. Z osmi zbývajících duelů vyhrálo sedm, jeden prohrálo až v nastavení. A skvělou formu si přeneslo i do play off.
V šesti zápasech si poradilo s Utahem, pak také s Anaheimem. Následně absolutně smázlo největšího favorita z Colorada 4:0.
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Hertl smolařem, střelci mlčeli. Porážka bolí, ale finále je působivé, zní z Vegas
I ve finálové sérii s Carolinou vedlo, nakonec však na Hurricanes nestačilo 2:4.
„Odvedl skvělou práci. Od poháru nás dělily jen dvě výhry. Všichni ho mají rádi. Jasně, někdy na nás křičí, ale zároveň nás dokázal před důležitými zápasy namotivovat. Byla to zábava,“ přidal ještě Hertl po prohraném finále.
„Měl na tým obrovský vliv. Ohromně ho respektuju. Byla čest pod ním hrát a s tím podle mě souhlasí všichni kluci,“ říkal lídr Jack Eichel.
Tortorellovi běžela ve Vegas platná smlouva, kterou podepsal ještě ve Philadelphii, kde skončil loni v březnu. Golden Knights se rozhodli mu ji neprodloužit. Takže další zápasy na lavičce finalistů už nepřidá.
„Děkujeme Tortsovi za všechno, co pro tým udělal,“ uvedl generální manažer Kelly McCrimmon. „Když jsme ho přivedli, potřebovali jsme impuls. A jeho zkušenosti a vedení se ukázaly jako to pravé,“ dodal.
Představitelé Vegas zatím nového trenéra nejmenovali. Podle médií je jednou z variant Ryan Craig, který v nižší soutěži AHL vede Henderson Silver Knights, farmářský celek Golden Knights.