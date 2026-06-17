Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Chyběl kousíček, teď Tortorella po čtvrt roce končí. Měli jsme ho rádi, říká Hertl

Autor:
  10:56
Tím tahem zaskočili kde koho. Rošáda na trenérském postu těsně před play off? Ojedinělé, troufalé. Ještě ke všemu poslali pryč takovou personu! Jenže chyběl kousíček a fanoušci Vegas mohli vedení klubu tuze děkovat. Hokejový kouč John Tortorella málem dovedl Golden Knights až ke Stanley Cupu. Teď je jeho krátká štace u konce.
Legendární kouč John Tortorella na střídačce Vegas Golden Knights

Legendární kouč John Tortorella na střídačce Vegas Golden Knights | foto: AP

Trenér John Tortorella se diví výroku rozhodčích.
John Tortorella stojí na lavičce Vegas.
Kouč Philadelphie John Tortorella gestikuluje směrem k rozhodčímu.
Finský střelec ve službách Columbus Blue Jackets odehrál jen pár zápasů, než...
16 fotografií

V březnu šlo o šokující zprávu.

Jenže Vegas se tehdy bálo, že by mohlo vypadnout z postupových pozic do play off, a tak se raději rozhodlo rázně zasáhnout.

Vyhodilo etablovaného kouče Bruce Cassidyho, s nímž před třemi lety vyhrálo Stanley Cup. Navíc platil a stále platí za jednoho z nejuznávanějších trenérů v zámoří.

K riskantnímu tahu sáhli Golden Knights těsně před koncem základní části. Když Tortorella nastupoval, zbývalo mu jen osm zápasů na to, aby vyladil mančaft do vyřazovacích bojů.

John Tortorella stojí na lavičce Vegas.

„Tehdy to vypadalo, že se do play off možná ani nedostaneme. Ale on přišel, změnil atmosféru v šatně, vnesl k nám svou energii a proslovy,“ hodnotil s odstupem český útočník Tomáš Hertl.

Vegas se mezi nejlepší osmičku v Západní konferenci nakonec probojovalo. Z osmi zbývajících duelů vyhrálo sedm, jeden prohrálo až v nastavení. A skvělou formu si přeneslo i do play off.

V šesti zápasech si poradilo s Utahem, pak také s Anaheimem. Následně absolutně smázlo největšího favorita z Colorada 4:0.

Hertl smolařem, střelci mlčeli. Porážka bolí, ale finále je působivé, zní z Vegas

I ve finálové sérii s Carolinou vedlo, nakonec však na Hurricanes nestačilo 2:4.

„Odvedl skvělou práci. Od poháru nás dělily jen dvě výhry. Všichni ho mají rádi. Jasně, někdy na nás křičí, ale zároveň nás dokázal před důležitými zápasy namotivovat. Byla to zábava,“ přidal ještě Hertl po prohraném finále.

„Měl na tým obrovský vliv. Ohromně ho respektuju. Byla čest pod ním hrát a s tím podle mě souhlasí všichni kluci,“ říkal lídr Jack Eichel.

Trenér John Tortorella se diví výroku rozhodčích.

Tortorellovi běžela ve Vegas platná smlouva, kterou podepsal ještě ve Philadelphii, kde skončil loni v březnu. Golden Knights se rozhodli mu ji neprodloužit. Takže další zápasy na lavičce finalistů už nepřidá.

„Děkujeme Tortsovi za všechno, co pro tým udělal,“ uvedl generální manažer Kelly McCrimmon. „Když jsme ho přivedli, potřebovali jsme impuls. A jeho zkušenosti a vedení se ukázaly jako to pravé,“ dodal.

Představitelé Vegas zatím nového trenéra nejmenovali. Podle médií je jednou z variant Ryan Craig, který v nižší soutěži AHL vede Henderson Silver Knights, farmářský celek Golden Knights.

Vstoupit do diskuse

MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Český tým čeká po prohraném zápase s Jižní Koreou ještě utkání s Jižní Afirkou a Mexikem. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Informace nevíc

Nejčtenější

Bojkot Ruska = přísný trest. Hrozbu sestupu může odvrátit i vláda

Momentka z utkání Českých her mezi Českem a Ruskem

Kontumace jako menší zlo, ale i diskvalifikace a sestup. To jsou tresty, které mohou český hokej v příštích měsících postihnout, pokud se mezinárodní společenství rozhodne vrátit Rusko na sportovní...

Hokejové MS opět v Česku, stát by se tak mohlo v roce 2031. A co hostitelská města?

Čeští hokejisté poráží v semifinále Švédsko. (25. května 2024)

Rok 2004, 2015, 2024. A také 2031? Hokejové mistrovství světa by počtvrté v samostatné historii země mělo připadnout České republice, konkrétně už za pět let. A zatímco v předchozích třech případech...

Hertl se triumfu nedočkal, Carolina vynulovala Vegas a slaví Stanley Cup

Carolina se raduje ze zisku Stanley Cupu.

Hokejisté Caroliny ve finále play off NHL prohrávali s Vegas již 1:2 na zápasy, následně však dokázali zvítězit třikrát za sebou a vybojovali druhý Stanley Cup v klubové historii. Rozhodla o tom...

Překvapivé trio, nově příchozí i další z bratrů. Kdo táhl Carolinu ke Stanley Cupu?

Hokejisté Caroliny slaví vítězství ve finále NHL.

Po dlouho neúspěšném snažení se konečně dočkali. Hokejisté Caroliny slaví přesně po dvaceti letech zisk Stanley Cupu, v celém play off prohráli jen tři zápasy. Kdo za fenomenální jízdou stojí?...

Ivan vs. Nedo. Finále NHL proti sobě staví sportovní legendy a kamarády

Tenista Ivan Lendl

Pojí je podobný osud, láska ke sportu a kamarádství. Legendární borce Ivana Lendla a Václava Nedomanského nyní ovšem rozděluje bitva o Stanley Cup. První z Vero Beach na Floridě fandí milovaným...

Chyběl kousíček, teď Tortorella po čtvrt roce končí. Měli jsme ho rádi, říká Hertl

Legendární kouč John Tortorella na střídačce Vegas Golden Knights

Tím tahem zaskočili kde koho. Rošáda na trenérském postu těsně před play off? Ojedinělé, troufalé. Ještě ke všemu poslali pryč takovou personu! Jenže chyběl kousíček a fanoušci Vegas mohli vedení...

17. června 2026  10:56

Zasloužená odměna. Vladař si po životní sezoně finančně polepší, Flyers na něj sází

Dan Vladař se raduje z postupové výhry Philadelphia Flyers.

Smlouvu má sice ještě na příští sezonu platnou, i tak ale ve Philadelphii hlásí: „Zasloužíš si přidat!“ Český brankář Daniel Vladař má za sebou parádní ročník, kde se mu dařilo individuálně a dotáhl...

16. června 2026  13:05

Prospal se vrací do NHL, bývalý útočník přijal trenérskou pozici v St. Louis

Václav Prospal

Bývalý hokejový reprezentant Václav Prospal bude od nové sezony asistentem trenéra Jima Montgomeryho v týmu NHL St. Louis Blues. Dvojnásobný mistr světa, jenž v uplynulých třech sezonách pracoval...

15. června 2026  23:08

Největší poklad mistrů. Proskočili by pro něj zdí! Pomohlo i spojenectví s vědcem

Rod Brind’Amour zvedá nad hlavu Stanley Cup.

Než po šestém finále zdvihl Stanley Cup nad hlavu, ležérně si s ním pohodil. Jen tak, jako by nic. Že mu snad bájná hokejová trofej mohla vyklouznout? Ale jděte, to neznáte Roda Brind’Amoura! Zrovna...

15. června 2026  19:09

Hertl smolařem, střelci mlčeli. Porážka bolí, ale finále je působivé, zní z Vegas

Tomáš Hertl (48) z Vegas Golden Knights lituje neproměněné šance.

Po konci akce se jenom předklonil a hlavu zabořil do rukavic. Věděl, že měl jednu z posledních příležitostí zdramatizovat šesté finále NHL proti Carolině. Jenže Tomáš Hertl z dorážky neuspěl. A český...

15. června 2026  17:16

Vytáhli si ho z auta, teď je dovedl k titulu v NHL. Jsem v šoku, hlásil neznámý hrdina

Také brankář Brandon Bussi zvedl slavnou trofej nad hlavu.

Nejde o tradičního hrdinu se zvučným jménem. O zkušeného muže v brankovišti, na kterého se soupeři z NHL dlouho dopředu připravují. Tentokrát vychytal vítěznému týmu hokejový Stanley Cup odlišný...

15. června 2026  15:21

Jeřábek: K nové sezoně mám ještě větší respekt. Potvrzovat výkony na ledě je těžší

Jakub Jeřábek jako plzeňská posila

Loni se po devíti letech vrátil do mateřského klubu, s hokejovou Plzní to pak obránce Jakub Jeřábek dotáhl až ke skvělému druhému místu po základní části. A byť poté tým ve čtvrtfinále vypadl v...

15. června 2026  13:02

Nenávidí proti němu hrát! Šampion Staal lámal rekordy NHL a napodobil bratra

Kapitán Caroliny Jordan Staal slaví zisk Stanley Cupu.

Za potlesku fanoušků a ostatních hráčů Caroliny se s širokým úsměvem na tváři rozjel směrem ke komisaři NHL Garymu Bettmanovi. S ním si nejprve potřásl rukou, poté už Jordan Staal po výhře nad...

15. června 2026  11:24

Hertl se triumfu nedočkal, Carolina vynulovala Vegas a slaví Stanley Cup

Carolina se raduje ze zisku Stanley Cupu.

Hokejisté Caroliny ve finále play off NHL prohrávali s Vegas již 1:2 na zápasy, následně však dokázali zvítězit třikrát za sebou a vybojovali druhý Stanley Cup v klubové historii. Rozhodla o tom...

15. června 2026  4:58,  aktualizováno  6:20

Nejužitečnějším hráčem play off NHL byl zvolen kapitán Caroliny Staal

Jordan Staal získal Conn Smythe Trophy pro nejužitečnějšího hráče play off.

Hokejisté Caroliny udolali ve finále Vegas 4:2 na zápasy a velkou zásluhu na druhém Stanley Cupu v klubové historii Hurricanes měl veterán Jordan Staal. 37letý kapitán týmu z Raleigh ve finále...

15. června 2026  5:43,  aktualizováno  6:13

Otestujte ekologické čistící prostředky od značky Ukliď si a budete mít domov jako ze škatulky
Otestujte ekologické čistící prostředky od značky Ukliď si a budete mít domov jako ze škatulky

Úklid s čistým svědomím a maximálním účinkem? Hledáme 40 testerek, které se svými rodinami vyzkouší šetrné a vysoce funkční čistící prostředky od...

Překvapivé trio, nově příchozí i další z bratrů. Kdo táhl Carolinu ke Stanley Cupu?

Hokejisté Caroliny slaví vítězství ve finále NHL.

Po dlouho neúspěšném snažení se konečně dočkali. Hokejisté Caroliny slaví přesně po dvaceti letech zisk Stanley Cupu, v celém play off prohráli jen tři zápasy. Kdo za fenomenální jízdou stojí?...

15. června 2026  6:11

Ivan vs. Nedo. Finále NHL proti sobě staví sportovní legendy a kamarády

Tenista Ivan Lendl

Pojí je podobný osud, láska ke sportu a kamarádství. Legendární borce Ivana Lendla a Václava Nedomanského nyní ovšem rozděluje bitva o Stanley Cup. První z Vero Beach na Floridě fandí milovaným...

13. června 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.